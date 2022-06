Protestbanner, Bodyguards und Polizei

Von: Josef Hornsteiner

Katharina_Schulze_Joachim_Herrmann_jetzt_red_i.jpg © Josef Hornsteiner

„Jetzt red i“ aus der Bayernhalle: Katharina Schulze und Joachim Herrmann stellten sich den Fragen des Publikums zum G7-Gipfel. was hinter den Kulissen passierte:

Garmisch-Partenkirchen – Es ist still. „Eine Minute“, ruft der BR-Regisseur in die gespannte Runde. Thomas Hock sitzt vor mehreren Bildschirmen, hat mit seinen Kollegen alles im Blick. Der Produktionsleiter wartet auf das nächste Zeichen, während auf den Monitoren im Studio seit 20 Uhr die Tagesschau läuft. Moderator Tilmann Schöberl steht im grauen Anzug vor dem Publikum, das im Halbkreis vor ihm sitzt. Er gibt letzte Anweisungen. Handys aus- oder stummschalten, wenn möglich nicht aufstehen und vor die Kameras laufen, sich melden, wenn jemand reden möchte. Ein bisschen wie in der Schule.

Um kurz vor 20.15 Uhr ruft der Regisseur ein zweites Mal. „30 Sekunden.“ Joachim Herrmann sitzt gelassen in einem kleinen Sessel. Der Bayerische Innenminister (CSU) dreht sich gemeinsam mit seinem Gegenüber, Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Landtags-Grünen, noch einmal für ein letztes Foto vor der Diskussion um. „Fünf Sekunden, vier, drei, zwei, eins.“ Dann blinken die Kameras rot.

Das Format „Jetzt red i“ des Bayerischen Rundfunks wird am Dienstagabend live aus Garmisch-Partenkirchen übertragen. Die Bayernhalle ist hierfür innerhalb von nur zwei Tagen in ein komplettes Fernsehstudio umgebaut worden und nicht wiederzuerkennen. Thema ist, was sonst: das Für und Wider des G7-Gipfels ab dem 26. Juni.

Der Live-Stream beginnt. Im Publikum sitzen viele bekannte Gesichter: Thomas Schwarzenberger, Bürgermeister von Krün, Elisabeth Koch, Kollegin aus Garmisch-Partenkirchen, Landrat Anton Speer. Aber auch Bernhard Raubal, der seine Wiese wieder den Demonstranten als Protestcamp verpachtet, die Linksaktivistin Lisa Poettinger aus Murnau, die als Sprachrohr des Bündnisses „Stop G7 Elmau“ das wichtigste Treffen der Regierungschefs am liebsten ganz abblasen würde, oder Daniel Schimmer, Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes Garmisch-Partenkirchen.

Sie alle diskutieren munter eine Stunde lang über Sinn und Unsinn des Großereignisses. Der durchgehende Tenor: Die meisten halten es für wichtig, dass sich die Regierungschefs der mächtigsten Länder der westlichen Welt zum Gespräch treffen. Doch die wenigsten sind mit dem Standort in Schloss Elmau im Isartal zufrieden.

Während Schöberl das Publikum erzählen und fragen lässt, stehen drei große Personenschützer am Rande der Bühne. Die Bodyguards lassen Joachim Herrmann und die Gäste keine Sekunde aus den Augen. Auch positionieren sich sieben Polizisten am Eingang. Diese haben zuvor auch einen Blick auf ein Banner geworfen, den Mitglieder des Grünen-Kreisverbands vor dem Eingang zur Bayernhalle aufspannten. Sie prüften, ob dieser kleine Protest angemeldet war. „Reden ist Silber, Handeln ist Gold!“ las Katharina Schulze vor ihrem Auftritt vor. „Ist das ein Fischotter?“, fragte sie, als sie das umgestaltete G7-Logo auf dem Grünen-Banner erblickte. „Nein, das ist ein starker Arm“, erklärte Philipp Golka, Mitglied des Vorstands der Grünen Garmisch-Partenkirchen.

Dass sich die Mächtigsten treffen, dagegen haben die Grünen-Vertreter überhaupt nichts. „Wichtig ist aber, dass Ergebnisse folgen.“ Es solle nicht „bei Lippenbekenntnissen bleiben“. Wie die Besucher des BR-Abends reagiert haben? „Die meisten haben uns zur Kenntnis genommen.“

Nach der Live-Sendung stehen die zwei Spitzenpolitiker Herrmann und Schulze noch für wenige Minuten für persönliche Fragen zur Verfügung. Sie lauten fast immer die gleichen: Was bringt das alles?