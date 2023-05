„Psychoterror“ durch Autoposer: Anwohner verzweifeln - „Da meint man, es schießt jemand“

Von: Josef Hornsteiner

Die Polizei kontrolliert immer wieder auffällige Fahrzeuge – kann oft aber nicht viel tun. Die Nerven liegen blank © dpa

Anwohner in Garmisch-Partenkirchen verzweifeln an der Lärmbelästigung durch aufgetunte Autos. Die sogenannte Autoposerszene ist an warmen Nächten im Ort unterwegs. Die Polizei will nun vermehrt Präsenz zeigen.

Garmisch-Partenkirchen – Verena B. hat schon viele schlaflose Nächte hinter sich. „Das ist wirklich Psychoterror.“ Der Einwohnerin graut bereits vor der Sommersaison. Dann kommen sie wieder – noch mehr, als schon jetzt an schönen Abenden unterwegs sind: die Autoposer mit ihren hochmotorisierten, teils getunten Fahrzeugen. Die für extremen Lärm sorgen. Seit mindestens drei Jahren hat sich im Ort wieder eine Szene gebildet. Sie ist nicht neu, die Polizei weiß davon – kann aber oft nur wenig ausrichten.

Die jungen Erwachsenen treffen sich an öffentlichen Plätzen, dort brechen sie ab 21 Uhr mit ihren Boliden auf. Mit teilweise rasanten und lauten Fahrmanövern sind sie bis 2 Uhr morgens im Ort unterwegs. „Sie heizen über die Bahnhof- und Hauptstraße, geben an Kreuzungen bei roter Ampel richtig lautstark Gas, bis sie grün wird“, beschreibt B. die Probleme in einem Hilferuf in den sozialen Medien. Vor ihrer Haustür seien bereits Burnouts (durchdrehende Reifen auf der Stelle) und Donuts (Kreiseziehen mit möglichst kleinem Radius) vor ihrer Haustür gedreht worden. Als besonders laut beschreibt sie die absichtlich herbeigeführten Fehlzündungen. „Da meint man, es schießt jemand.“ Am Wochenenden sei die Lärmbelästigung am schlimmsten, zumal sich seit geraumer Zeit öfter Crossbike-Fahrer mit knatternden Maschinen unter den nächtlichen Verkehr mischen.

Bei den Anwohnern liegen die Nerven blank - Buchwieser führt lange Gespräche mit den Autofahrern

Bei B. und ihren Nachbarn liegen die Nerven blank. Sie sind bei Weitem nicht die einzigen Betroffenen, wie die Kommentare unter dem Facebook-Post zeigen. Kinder würden mitten in der Nacht aufwachen. Die Anwohner haben schon alles Erdenkliche versucht. Erst am Dienstagabend führte B. über drei Stunden lang Gespräche mit einigen Autofahrern, ging an einem ihrer Treffpunkte auf sie zu. Sie weiß, dass nicht alle unvernünftig sind. „Die meisten sind echt nette Burschen, die sich einfach nur am Abend treffen wollen und keinen anderen Platz dafür haben als auf den Parkplätzen“, sagt B.. Allerdings erlebte sie fünf, sechs Poser, die im nächtlichen Garmisch-Partenkirchen unterwegs sind, die sich uneinsichtig zeigen.

Über Monate hat sie alle Kennzeichen und Fahrzeugtypen notiert, fertigte Videos an. Doch waren die im Dunkeln von so schlechter Qualität, dass die Polizei damit nicht viel anfangen konnte. Der Erfolg ist deshalb noch überschaubar. „Leider bekommt die Polizei bis auf Platzverweise und Präsenz zeigen die Situation nicht in den Griff.“ Auch wenn sie bereits stundenlange Gespräche mit den Männern geführt hat, die meisten Verständnis hatten, gibt es immer noch schwarze Schafe, unter denen andere leiden müssen.

Die Szene ist gut vernetzt.

Ein schwieriges Thema sei das, bestätigt Josef Grasegger, der Verkehrsexperte bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen. „Die Szene ist gut vernetzt.“ Einige kennen die Fahrzeuge der zivilen Beamten. Zudem kommunizieren sie über verschiedene Plattformen miteinander in Echtzeit, um Kollegen vor Polizeistreifen oder Radarkontrollen zu warnen. Nur manchmal geht ein Verkehrssünder ins Netz. Einige Male brachten die Beamten die Uhrzeiten und die Treffpunkte in Erfahrung. Dann wird kontrolliert. Doch sind die meisten Autos offiziell zugelassen und verstoßen nicht gegen die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Deshalb sind die Beamten auf die Anwohner angewiesen. Videos dienen als wichtige Beweismaterialien.

Diese Sanktionen treffen Protzer, die die nächtliche Ruhe stören

Welche Sanktionen erwarten nun jene Protzer, die die nächtliche Ruhe stören? Für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr definiert der Gesetzgeber verschiedene Regeln. So besagen die Vorschriften unter anderem, dass eine Belästigung der anderen Verkehrsteilnehmer zu vermeiden ist. Wer sich daran nicht hält, muss mit Sanktionen rechnen. Für Lärmbelästigung droht ein Bußgeld von 80 Euro. Auch unnötiges Hin- und Herfahren ist laut Gesetz untersagt und wird mit bis zu 100 Euro Strafe geahndet.

Die Polizei wird von ihren Bußgeld-Möglichkeiten Gebrauch machen. Sie will diesen Sommer weiter Präsenz zeigen. Ob sich die Szene damit aber stilllegen lässt, ist fraglich. B. und ihre Nachbarn werden jedenfalls weiter kämpfen – um endlich ruhigere Nächte zu haben. Kein leichtes Unterfangen. Denn wie auch ihr Facebook-Aufruf zeigt, hat die Protzerszene nicht nur Gegner, sondern genauso Sympathisanten. „Man kann sich aber wirklich über alles aufregen, oder ist das etwa der Neid der Besitzlosen?“, schreibt eine Frau als Kommentar. Andere kritisieren, dass sowieso alles verboten wird und man den Fahrern wenigstens ihren Spaß lassen soll. Doch schildern viele auch ähnliche Probleme wie B. – in Grainau, Farchant oder in Richtung Isartal.