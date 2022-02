Entsetzen am Marshall-Center: „Putin fordert unsere Werte heraus“

Von: Tanja Brinkmann

Nach dem Angriff der Russen sind in einer ukrainischen Militäreinrichtung außerhalb der ukrainischen Stadt Mariupol beschädigte Radaranlagen und andere Ausrüstung zu sehen. © Sergei Grits/DPA

Russland hat die Ukraine angegriffen. Auf beiden Seiten gibt es bereits mehrere Tote. Ein Horror-Szenario. Drei hochrangige Vertreter des Marshall-Centers in Garmisch-Partenkirchen äußern sich im Tagblatt-Gespräch zur aktuellen Lage – und auch dazu, wie der Westen darauf reagieren sollte.

Garmisch-Partenkirchen – Russlands Truppen haben die Grenze zur Ukraine überschritten. Panzer rollen über die Grenze, an mehreren Stellen im Land schlagen Raketen ein. Kreml-Chef Wladimir Putin scheint zu allem entschlossen. „Das ist die schlimmste Völkerrechtsverletzung der letzten Jahrzehnte“, sagt Brigadegeneral a.D. Helmut Dotzler. „Wir haben jetzt eine Kriegssituation in Europa.“ Entsprechend groß ist das Entsetzen. Auch im George-C.-Marshall-Centers in Garmisch-Partenkirchen, dessen deutscher stellvertretender Direktor er ist. „Das ist ein noch nie da gewesener Übergriff“, sagt Dotzler, wenn er an die 150 000 russischen Soldaten denkt, die schon längst an der ukrainischen Grenze positioniert worden waren. Was hier passiert ist, „erschüttert unsere Werte zutiefst, fordert uns aber auch auf, gemeinsam dagegen vorzugehen“.

Helmut Dotzler spricht von Krieg in Europa. © Thomas Sehr

Wie, darüber mag der frühere Kommandeur des Landeskommandos der Bundeswehr in Bayern nicht spekulieren. Aktuell wird auf allen erdenklichen Kanälen darüber beraten. Dotzler ist überzeugt, dass ein gemeinsamer Aktionsplan der westlichen Bündnispartner der richtige Weg ist. Zudem findet er es wichtig, „die Gesprächskanäle weiter offen zu halten“.

Marshall-Center fördert den Dialog und das Verständnis zwischen den Ländern

Dotzler und seine Kollegen beschäftigen sich intensiv mit dem Geschehen in den ehemaligen Ostblockstaaten. Das passt zum Auftrag des Instituts für internationale Sicherheits- und Verteidigungsstudien, das seit dem Ende des Kalten Krieges den Dialog und das Verständnis zwischen den Nationen Nordamerikas, Europas und Eurasiens fördert. Eine wichtige Informationsquelle für Dotzler und US-Direktor Generalmajor a. D. Barre R. Seguin ist die Bücherei, in der jede Menge Dokumente aus der Zeit des Russian Institutes lagern. Diese Einrichtung, die ebenfalls in der Sheridan Kaserne an der Gernacker-/Zugspitzstraße angesiedelt war, bereitete während der Zeit des Eisernen Vorhangs Amerikaner auf den Kontakt mit der ehemaligen Sowjetunion vor. Die Informationen, die bis zu 75 Jahre zurückreichen, „sind für uns sehr hilfreich“, betont Seguin. Auch jetzt durchlaufen US-Militärs erst einmal einen Kurs im Marshall-Center, lernen die Sprache, befassen sich mit der Kultur, ehe sie an einem europäischen Standort eingesetzt werden.

Barre R. Seguin wirbt für den Dialog. © Thomas Sehr.

Es ist das gegenseitige Verständnis, für das Dotzler und Seguin werben. Und für den Dialog. Bemühungen, hinter denen Putin nicht steht. „Er fordert unsere demokratischen Werte heraus“, sagt der deutsche Vize-Direktor. Dagegen müssten sich die westlichen Länder wehren. Ob die wirtschaftlichen Sanktionen ausreichen, bleibt abzuwarten. Schon jetzt zeigt sich aber Eric G. Nelson, der neue Botschafter am Marshall-Center, überzeugt, „dass die eingeleiteten Konsequenzen seine Unterstützer und die Wirtschaft im Land schwächen werden“. Putin sei nicht so stark, wie er gerne wäre.

Nato zeigt Stärke, hält sich aber an die Spielregeln

Über die Beweggründe des Autokraten kann Seguin nur spekulieren. Einer davon ist sicher, dass er eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine verhindern will. Putin träumt vom Glanz des alten Sowjetreichs. Westliche Beobachter fürchten, dass er es in seiner alten Größe wieder auferstehen lassen will. Dazu passt nicht, dass Staaten des Atlantischen Bündnisses immer näher an seine Grenzen rücken. Im Ukraine-Konflikt wenden die Russen eine bekannte Strategie an, schon in Georgien agierten sie ähnlich. Putin „schlägt die diplomatische Tür zu und zieht ein weiteres Mal die Grenzen Europas neu“, sagte Politikwissenschaftler Thomas Jäger jüngst in einem TV-Interview.

Dieses Vorgehen habe die Nato aufgeschreckt, meint Nelson. „Deshalb wurden auch mehr US-Soldaten in die östlichen Nato-Staaten beordert“, sagt Seguin. Truppenbewegungen dieser Art habe es seit Ende des Kalten Krieges nicht mehr gegeben. So zeigt das Atlantische Bündnis seine Stärke, hält sich aber auch an die Spielregeln. Die Entsendung von westlichen Unterstützungstruppen in die Ukraine würde „sich schnell zu einer unkontrollierbaren Situation hochschaukeln“.

Eric G. Nelson setzt auf die Sanktionen. © Thomas Sehr

Das Horror-Szenario, das alle fürchten, ist ein Dritter Weltkrieg. Eines, das nie Wirklichkeit werden soll. Darum bemühen sich auch die Vertreter des Marshall-Centers nach Kräften. Seit 1993 haben sich dort in unzähligen Kursen zu Sicherheitsfragen --15 000 Teilnehmer aus insgesamt 157 Ländern getroffen. Daraus ist ein enormes Absolventen-Netzwerk entstanden, „das gerade jetzt sehr hilfreich sein kann“, sagt Dotzler. Seit 29 Jahren baue die Garmisch-Partenkirchner Einrichtung Verbindungen zu früheren kommunistischen Ländern auf, die auf Vertrauen basieren, ergänzt Nelson. „Das ist unsere Mission“, bestätigt Seguin. Deshalb hat das Marshall-Center auch den Austausch mit ukrainischen Regierungsangehörigen aus ihrem Netzwerk angestoßen. „Wir bringen sie zusammen, hören zu und informieren politische Entscheidungsträger.“ Mit Erkenntnissen aus erster Hand, die helfen sollen, den russischen Kriegstreiber und seine Unterstützer in die Schranken zu weisen.

Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ist gefragt

Aufhalten ließ sich Putin nicht. „Deshalb müssen wir jetzt Solidarität zeigen und gegebenenfalls auch einmal auf etwas verzichten“, betont Dotzler. „Wir leben in einer sehr selbstbezogenen Welt des Wohlstands.“ Angesichts der Ukraine-Krise „müssen wir uns einschränken“. Mit dieser Aussage spielt er auf die explodierenden Energiekosten an. Mit der Folge, „dass wir einen Schritt zurücktreten müssen“. Bei Reisen, aber auch bei Fahrten mit dem eigenen Pkw. Gerade in Zeiten, in denen seine corona-gebeutelten Mitbürger auf die Rückkehr in die Normalität gehofft hatten, sicher nicht einfach. Dazu kommen zu erwartende Flüchtlingsströme. Verständlich, dass die Ukrainer dem Krieg entgehen wollen. „Das Land wird dadurch aber noch schwächer“, sagt Dotzler. Deshalb sei es wichtig, das Staats- und Gesellschaftsgebilde wieder zu stabilisieren. Erste Bemühungen seien von Nicht-Regierungs-Organisationen bereits angelaufen.

