Sie sensibilisieren für den Schutz der Natur: Landkreis-Ranger wollen ihr Helfer-Netzwerk vergrößern

Von: Christian Fellner

Die drei Landkreis-Ranger im Kreistag: (v.l.) Andreas Mühlbacher, Michaela Wölfle und Mathias Wünsch. © LRA

Ihre Aufgabe ist es, den Besuchern nahezubringen, sich in der Natur respektvoll zu verhalten. Jetzt haben die drei Landkreis-Ranger im Kreistag eine erste Bilanz gezogen. Große Probleme sehen sie noch mit Wildcampern.

Landkreis – Für den großen Lacher sorgte Andreas Mühlbacher: Denn die drei Ranger des Landkreises stellten sich im Kreistag zur Jahresbilanz in voller Montur vor. Und der Wamberger, der für das Obere Isartal zuständig ist, meinte ganz salopp: „Eigentlich hätt’ ich ja ohne Schuhe hier stehen müssen.“ Verwunderung im Saal. Er klärte aber gleich auf: „Für die Schuhe ist dem Landratsamt wohl das Geld ausgegangen.“ Die Ausrüstung für das Trio Michaela Wölfle, Mathias Wünsch und eben Mühlbacher umfasste nur die Oberbekleidung. Sei es drum. Die Ranger verrichteten ihre Arbeit im Jahr 2022 auch mit den eigenen Stiefeln. Und das erfolgreich.

In den regionalen Gruppen hat sich schon einiges getan, mit einer Vielzahl an Interessierten sollen die Naturschutzwachten ausgebaut werden, um künftig für den Ansturm an Gästen in der Natur besser gewappnet zu sein. Michaela Wölfle war die Hauptrednerin an diesem Tag. Die zuständige Rangerin für das südliche Loisachtal rund um Garmisch-Partenkirchen machte am Ende auf zwei Hauptmankos aufmerksam, die sich im ersten vollen Jahr der Arbeit herauskristallisiert hatten. „Wir haben zu wenige öffentliche Toiletten im Landkreis und überhaupt keinen öffentlichen Grillplatz.“ Zwei Punkte, die Gäste wie auch Einheimische gerade anstiften, sich eben in der freien Natur nicht ganz so zu verhalten, wie es das Gesetz eigentlich vorschreibt.

Ob um Grainau oder in der Alpenwelt Karwendel: Lösungen für Grillplätze und Camper müssen her

Im Fokus in ihrem Bereich: der Eibsee. Er gilt oftmals als Hotspot Nummer eins für den touristischen Ansturm. Der Stau, der durch die Blechlawinen entsteht, ist das eine Problem, wie sich die Menschen dann oben am Naturidyll verhalten, das andere. „Da oben fehlen einfach Toiletten“, merkte Wölfle an. „Es wäre mein großer Wunsch, dass wir dieses Thema in Angriff nehmen.“

Ein Vorbild könnte da die Gemeinde Farchant sein, die an zwei Wanderparkplätzen (Kuhflucht und Schwimmbad) extra neue WC-Anlagen installierte. Grillplätze und Partyzonen für wildes Campen hätten sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viele in der Region etabliert. Wölfle nannte den Oberanger im Höllental, aber auch die Loisach am Oberlauf südlich von Grainau. „Wir sollten Lösungen beispielsweise für Grillplätze finden.“ Das Campen und freilaufende Hunde stellen eine weitere Herausforderung dar. „Das Zelteln ist im Grunde in der ganzen Alpenwelt Karwendel ein Problem“, versicherte Mühlbacher. „Du findest im Sommer beinahe in jedem versteckten Eck jemanden, der übernachten und ein Feuer macht.“ Zu dritt sei einem solchen Phänomen gewiss nicht beizukommen.

Landkreis-Ranger: sie wollen verstärkt nach dem Rechten sehen - aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger

Wölfle nannte ein weiteres Problem, das den Rangern, die seit 2021 in Teilzeit beim Landkreis angestellt sind, das Leben schwer macht. „Wir haben keine Handhabe.“ Die rechtliche Situation sei schwierig. „Campen mit dem Zelt können wir verbieten.“ Nur: Wer lediglich mit Schlafsack oder Isomatte in der freien Natur übernachtet, fällt nicht unter diesen Paragrafen. „Wir bräuchten vernünftige Regeln.“ Immerhin: Die Ranger sind dabei, ihr Helfer-Netzwerk deutlich zu vergrößern. In allen drei Regionen Murnau, Oberes Isartal und Südliches Loisachtal – der Naturpark Ammergauer Alpen ist durch Profis bereits selbst versorgt – finden sich Interessierte, die sich zumindest vorstellen können, im Rahmen einer Naturschutzwacht aktiv zu werden. Mühlbacher hat zwischen Wallgau und Mittenwald bereits elf Kandidaten gefunden.

Ähnlich ist die Lage im Nordlandkreis, wo in diesem Jahr schon eine Naturschutzwacht in Riegsee zum Leben erweckt werden könnte. In Wölfles Revier ist neben der Ortsgruppe Garmisch-Partenkirchen-Grainau eine Wacht in Oberau in Aussicht. In allen Gebieten stehen heuer die Schulungen im Fokus, um einem weiteren großen Ziel näherkommen zu können: „Wir wollen unsere Präsenz im Gelände an den Hotspots erhöhen.“ Nur so mache die Arbeit der Ranger Sinn. „Die Rückmeldungen da draußen sind sehr gut, von Einheimischen wie von den Touristen“, versichert Wölfle. „Die Leute sind froh, dass jemand nach dem Rechten schaut, und das eben nicht mit erhobenem Zeigefinger.“ Viele Besucher wüssten gar nicht, dass sie sich in bestimmten Situation falsch verhalten. „Ich denke schon, dass wir sehr wertvolle Aufklärungsarbeit leisten.“ Der Meinung ist auch Landrat Anton Speer (FW), der die drei Ranger mit einem Versprechen verabschiedete: „Das mit den Schuhen bekommen wir auch noch hin!“