Nach Chaos-Tag: Diese Regeln gelten für den Grenz-Übertritt - Österreich verlangt Negativ-Test

3-G-Regel für Tirol-Fahrer

von Christian Fellner

Am Grenzübertritt war am Mittwoch für viele Schluss. Sie mussten umdrehen. Jetzt herrscht Klarheit, ab wann und unter welchen Bedingungen nach Tirol oder von Tirol einreisen kann.

Landkreis – „Das sind alles Fake-News“ bekam er zu hören. Verblüfft, ja vor allem ungläubig starrte der Garmisch-Partenkirchner den Tiroler Grenzpolizisten an. Der Werdenfelser aber wollte seine Tochter zur Oma bringen – und wurde an der Schanz zwischen Griesen und Ehrwald dezent zurückgewiesen. Man ließ ihn so einfach nicht einreisen. Aber Söder und Kurz hätten doch verkündet, dass der kleine Grenzverkehr wieder möglich ist, entgegnete der Vater.

Der Beamte schüttelte den Kopf. Er wisse nichts. Nur gut, dass der Mann im Vorfeld auch die Einreiseanmeldung ausgefüllt hatte. Mit diesem Formular war es nach den letzten Lockerungen vor einigen Wochen immerhin schon möglich, wieder familiäre Besuche ins Nachbarland zu unternehmen. Das Madl durfte zur Oma – aber eben weiterhin mit Umstand.

In Bayern ticken die Uhren schneller

So wie dem jungen Mann ist es vielen Landkreisbürger gegangen, die beispielsweise zum Tanken wieder nach Tirol wollten. Die günstigen Spritpreise ziehen eben noch immer an. Aber auch da: Keine Chance, umdrehen, zurück – so lautete die Devise an den beiden großen Grenzen der Bundesstraßen 2 und 23.

Was war los? Das fragten sich viele. Aus Österreich kam im Verlauf des Tages tatsächlich eine Auskunft. Der Tenor: In Bayern gehen die Uhren offenbar anders. Des Rätsels Lösung: Während Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München sofort grünes Licht für die Erleichterung erteilte, mahlen die Mühlen jenseits der Grenze in Wien doch ein wenig langsamer. Dort musste erst die Covid-19-Einreiseverordnung geändert werden, um eine Rechtsgrundlage zu schaffen. Neu ist darin nun der Paragraf 4a zu finden – mit dem eindeutigen Titel „Sonderbestimmungen für Deutschland“. Dieser trat am 13. Mai, also am Donnerstag, in Kraft.

Geimpft, getestet, genesen

Bei aller Vorfreude: Es bleibt Vorsicht geboten. Denn wer schnell zum Tanken oder aus einem anderen Grund nach Tirol fahren möchte, braucht definitiv einen gültigen Negativ-Test (PCR-Abstrich oder Schnelltest mit Zertifikat). Denn in Österreich gilt eine Regelung namens 3-G: geimpft, getestet, genesen. Derlei Personen, die sich zudem in den zehn Tagen zuvor in keinem Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen nach Österreich ohne Quarantänepflicht einreisen. Diese Vorschrift wurde nun für Deutschland vorgezogen. Ursprünglich war sie erst für die weitergehenden Öffnungen geplant, die im Nachbarland ab 19. Mai erfolgen.

Damit ist eines klar: Es herrschen wieder unterschiedlichen Bedingungen für den kleinen Grenzverkehr. Österreicher, die nach Deutschland kommen, benötigen keinen Corona-Test. „Sofern sie nicht länger als 24 Stunden bleiben“, ergänzt Rainer Scharf, Sprecher der Bundespolizei in Rosenheim, die für die Grenzkontrollen zuständig ist. Die deutschen Übergänge sind aktuell auch nicht mehr dauerhaft besetzt. „Wir kontrollieren aber stichpunktartig“, betont Scharf. Bayern hingegen, die nach Tirol fahren, müssen die 3-G berücksichtigen. Wobei es in Österreich noch eine entscheidende Abweichung von den deutschen Regularien gibt: Als geimpft gilt dort bereits, wer die erste Impfdosis vor mehr als 21 Tagen erhalten hat. Dieser ist für drei Monate von der Testpflicht befreit.