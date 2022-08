Evangelische Kirchengemeinde verliert in Garmisch-Partenkirchen über 20 Prozent ihrer Mitglieder

Behält ihre Zuversicht: Pfarrerin Ulrike Wilhelm steckt den Kopf nicht in den Sand. Katholiken verlieren rund zehn Prozent © Sehr

Die Evangelische Gemeinde in Garmisch-Partenkirchen hat seit 2009 über 20 Prozent ihrer Mitglieder verloren. Pfarrerin Wilhelm möchte Förder- oder Schnuppermitgliedschaften anbieten.

Garmisch-Partenkirchen – Das ist ein Spitzenplatz, auf den die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Garmisch-Partenkirchen gerne verzichten würde. Zwischen 2009 und 2020 ist die Zahl ihrer Mitglieder in der Marktgemeinde um etwas mehr als 20 Prozent zurückgegangen. Im Dekanat Weilheim, das 16 Gemeinden umfasst, bedeutet das einen traurigen Höchstwert. Die katholische Kirche, die in der öffentlichen Wahrnehmung oftmals als vermeintlich rückwärtsgewandter gesehen wird, hat dagegen, zumindest vor Ort, mit weniger hohen Zahlen zu kämpfen. Die Beteiligten suchen nach Erklärungen. „Jeder Austritt tut uns weh“, betont Pfarrerin Ulrike Wilhelm aus Garmisch-Partenkirchen.

Die Datenerfassung im Dekanat ist sehr genau – und lückenlos. Waren es 2009 noch 5725 Mitglieder der evangelischen Gemeinde gewesen, so lag die Zahl im Jahre 2020 nur noch bei 4568. Das sind exakt 20,2 Prozent an Verlust. Wieso es genau in der Marktgemeinde diese Entwicklung gibt, darüber rätselt man auch im Dekanat. „Die Kollegen in Garmisch-Partenkirchen haben in den vergangenen Jahren eine Superarbeit geleistet“, betont Diakon Norbert Räbiger. Einen örtlichen Zusammenhang kann der Referent für Öffentlichkeitsarbeit erst einmal nicht erkennen. Vielmehr betont er, dass es beispielsweise oft nach bestimmten Aussagen des Papstes, bekanntlich Oberhaupt der katholischen Kirche, vermehrt zu Austritten in den eigenen Reihen komme. „Da wird nicht mehr differenziert, alles in einen Topf geworfen.“

Auf der Suche nach möglichen Gründen geht es vor Ort weiter. Pfarrerin Wilhelm, seit zehn Jahren in der Marktgemeinde tätig, hat da einige Vermutungen. Zum Beispiel habe sie beobachtet, dass es im Ort viele Menschen gebe, die nicht so tief mit ihrer oft neuen Heimat verwurzelt sind: „Wir haben einige Mitglieder, die erst für ihren Ruhestand nach Garmisch-Partenkirchen kommen. Auch die Bindung an uns ist dann nicht so hoch.“ Da falle das Verlassen der Kirchengemeinde in manchen Fällen vermutlich leichter.

Doch das allein könne nicht der Grund sein, das steht für sie fest. Vielmehr vermutet sie hinter den Austritten finanzielle Motive. Gerade bei Menschen mit niedrigen Einkommen sei oft ein erster Schritt, die Kirche zu verlassen und sich somit die Steuerzahlungen zu sparen. Ihrer Meinung nach treffe das auch für einige Bewohner in der Region zu. „Mit Sicherheit spüren wir bald auch die Folgen der Energiekrise.“

Wilhelm will die Gründe aber nicht nur im Standort suchen, sondern auch vor der eigenen Tür kehren. „Sicherlich haben wir auch Verbesserungsbedarf, ganz besonders in der Öffentlichkeitsarbeit“, betont sie. Es gelinge einfach viel zu selten, die positiven Aspekte in den Vordergrund zu stellen. Oft würden nur negative Schlagzeilen, die sie gar nicht relativieren möchte, von der Öffentlichkeit wahrgenommen. „Da müssen wir besser werden, nicht alles ist schlecht bei uns.“

In den beiden katholischen Pfarrgemeinden in Garmisch-Partenkirchen werden die Mitglieder nicht mehr, schwinden aber nicht so stark wie bei der evangelischen Kirche. Zusammengerechnet sind die beiden Pfarreien St. Martin und Maria Himmelfahrt im selben Zeitraum um etwas weniger als zehn Prozent geschrumpft. Aktuell sind es noch knapp 12 000 Gemeindemitglieder. Neben veröffentlichten Missbrauchsgutachten oder umstrittenen Personalien innerhalb der Katholischen Kirche, weist Dekan Andreas Lackermeier auf einen weiteren Grund für den Mitgliederschwund hin: „Der demografische Wandel spielt da eine gewichtige Rolle.“ Die Größe einer Kirchengemeinschaft verändere sich nicht nur durch aktive Austritte, sondern auch durch altersbedingte Sterbefälle.

Dem stimmt Wilhelm zu. Die evangelische Kollegin sieht die aktuelle Entwicklung mit Sorge, will aber keinesfalls den Kopf in den Sand stecken. Mögliche Überlegungen in den eigenen Reihen, die Mitgliedschaft bei der Kirche zu reformieren, geben ihr Zuversicht. Verschiedene Modelle wie zum Beispiel Förder- oder Schnuppermitgliedschaften stehen im Raum. Konkret seien diese allerdings noch nicht, dafür müsste das Kirchenrecht umfangreich angepasst werden. Kein Grund für Wilhelm, negativ in die Zukunft zu blicken: „Bei mir ist das Glas eher halb voll als halb leer.“ Katholiken verlieren rund zehn Prozent. VON TOBIAS SCHWANINGER