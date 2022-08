Reparaturen und Schieneninspektionen bei der Werdenfelsbahn: Hauptstrecke bis Mitte November zu

Umfangreiche Arbeiten laufen

Ursprünglich hatte die Bahn die Strecke Murnau - Mittenwald zum Schulstart am 13. September kurzzeitig wieder befahren wollen. Jetzt kommt der Konzern der Forderung der Bürgermeister nach und zieht die Baumaßnahmen durchgängig durch. Der Zugverkehr zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen ruht bis 16. November. Die Ammertalbahn ist bis Dezember gesperrt.

Garmisch-Partenkirchen – Christian Scheuerer nimmt es da ganz genau. Weil es ein Thema von größter Wichtigkeit ist. Daher musste der Sprecher der Bürgermeister im Landkreis schon schmunzeln, als er die neueste Pressemitteilung der Deutschen Bahn vom Montag las. Darin erklärt der Konzern, dass die Strecke von München nach Garmisch-Partenkirchen nun tatsächlich bis 16. November gesperrt bleibt. „Damit kommt die DB den Wünschen von Landkreis und Kommunen entgegen“, heißt es dazu im Text der Bahn AG. Scheuerer stört das eine Signalwort. „Wünsche? Das waren keine Wünsche, sondern ganz klare Forderungen von unserer Seite, das ist mir auch wichtig“, sagt der Ohlstädter.

Anfang August hatten die Rathauschefs der 22 Gemeinden im Landkreis sowie Landrat Anton Speer Alarm geschlagen, einen Brief an das Unternehmen geschrieben und dieses als Pressemitteilung auch veröffentlicht (wir berichteten). „Das Maß war voll“, betont Scheuerer noch einmal – und schiebt gleich hinterher: „Da mussten wir laut werden, und wir Bürgermeister haben damit auch jetzt erst angefangen.“ Die zentrale Forderung: Die Bahn sollte nicht schnell, schnell bis zum Schulstart am 13. September eine kleine Lösung anbieten, wenn ab Anfang Oktober sowieso schon wieder eine geplante Bauphase auf der Strecke zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen ansteht. Der Tenor aus Sicht der Kommunen: Drei Wochen Betrieb auf der Schiene bringen niemandem etwas, wenn dann bis Mitte November wieder Ersatzverkehr folgt. „Die sollen lieber arbeiten, arbeiten, arbeiten und ihren Ersatzverkehr vernünftig aufstellen“, sagt Scheuerer. Besonders mit Blick auf Letzteres hat der Ohlstädter Rathauschef die größten Sorgen. „Das ist doch auch für die Busunternehmer genauso wie für alle Eltern einfacher, wenn sie sich länger drauf einstellen können.“

Umfangreiche Schieneninspektionen auf der Strecke Murnau - Oberammergau

Gefordert, getan – so könnte man es jetzt kurz zusammenfassen. Die Deutsche Bahn bestätigte durch eine Pressemitteilung gestern, dass der Verkehr auf dem südlichen Abschnitt der Werdenfelsbahn zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen über den 12. September hinaus bis zum 16. November komplett ruhen wird. Noch ärger trifft es die Verbindung ins Ammertal. Dort fährt Stand heute noch bis voraussichtlich Mitte Dezember kein Zug mehr. Den Grund dafür liefert der Konzern auch: „Bei den Arbeiten handelt es sich um eine Maßnahme im Rahmen des umfangreichen DB-Inspektionsprogramms bei Betonschwellen im Schienennetz.“ Dementsprechend dürften zwischen Murnau und Oberammergau einige Exemplare des Bautyps eingebaut sein, der nach dem Unfall von Garmisch-Partenkirchen am 3. Juni in den Fokus gerückt ist.

Sagen wir es so: Es rührt sich etwas

Scheuerer hat aus tiefer involvierten Kreisen vernommen, dass der Vorstoß aus dem Landkreis bei der Bahn durchaus ein wenig Staub aufgewirbelt hat. „Sagen wir es so: Es rührt sich etwas.“ In jedem Fall gab es am vergangenen Mittwoch die erste Videokonferenz der Bürgermeister mit Bahnvertretern. Und diese wird nun tatsächlich jede Woche bis zum Abschluss der Arbeiten stattfinden. Die nächste bereits morgen. Bei der Premiere wurden die Teilnehmer auch über den Start der Arbeiten informiert. „Bei Ohlstadt wird gearbeitet, das sogar nachts, dazu auch an der Unfallstelle selbst“, sagt Scheuerer. Wobei er einräumt, dass er „die meisten Rückmeldungen dazu“ von Anwohnern der Bahnlinie erhält. „Aber wir haben jetzt zumindest Ansprechpartner, die wir bisher nie hatten.“ Die wirkten auf ihn bisher auch sehr kompetent. „Und sie gehören offenbar schon auch in die Kategorie, dass sie Entscheidungen treffen können.“ Scheuerer ist gespannt auf die nächsten Wochen. Denn eines macht er auch klar: „Das alles sind die ersten Schritte auf einem langen Weg.“ Und auf diesem wollen die Bürgermeister nicht locker lassen. „Wir werden weiter Druck ausüben.“

Eine positive Information hatte Scheuerer dann gleich noch für Bahnkunden: Die Strecken von Garmisch-Partenkirchen nach Mittenwald/Innsbruck sowie nach Reutte sollen ab 13. September wieder in Betrieb gehen.