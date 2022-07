Rollerfahrer (67) stirbt nach Zusammenstoß mit geparktem Reisebus: Polizei sucht Zeugen

Von: Tanja Brinkmann

Die Polizei sucht nach Zeugen. © dpa

Eine Verkettung äußerst unglücklicher Umstände mit tragischem Ausgang hat sich am Samstag gegen 22 Uhr in Garmisch-Partenkirchen ereignet. Ein 67-jähriger Einheimischer, der mit seinem Motorroller auf der Zugspitzstraße unterwegs war, prallte nach Zeugenaussagen gegen einen geparkten Reisebus. Dabei erlitt der Garmisch-Partenkirchner schwerste Verletzungen und starb.

Garmisch-Partenkirchen – Der Kollision vorangegangen war ein Überholmanöver. Eine 41-Jährige aus dem Landkreis war an dem 67-Jährigen vorbeigefahren. In der Folge war er offenbar nach rechts geraten und gegen den Bus am Straßenrand gefahren. Die Frau nahm von diesem Unfall Zeugen zufolge erst einmal keine Notiz und setzte ihren Weg einfach fort. „Da ein Zusammenhang zwischen dem Überholvorgang und dem Unfallgeschehen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde umgehend nach dem Fahrzeug gefahndet“, verdeutlicht Polizeioberkommissar Stephan Eitzenberger das Vorgehen seiner Kollegen. War aber gar nicht nötig, da die 41-Jährige noch während der Aufnahme des Geschehens an die Unglücksstelle zurückkehrte.

Inwieweit sie für das Ganze mitverantwortlich ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Unfallstelle wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Garmisch abgesichert und ausgeleuchtet. Die Zugspitzstraße war bis circa 1.50 Uhr gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der hiesigen Polizeiinspektion unter Telefon 0 88 21/91 70 zu melden.