Stadtradeln ein voller Erfolg: Rund 190 000 Kilometer gestrampelt

Von: Andreas Seiler

Sind mit dem Stadtradeln-Ergebnis zufrieden: (v.l.) Sebastian Kramer, Tina Wieczorek, Stefanie Echter, Gewinnerinn eines Damenrads, und Andrea Mohr. © Landratsamt

Landkreis – Das Stadtradeln im Landkreis Garmisch-Partenkirchen geht erfolgreich zu Ende. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 1270 Radler, 90 Teams und rund 190 000 Kilometer sind heuer bei der Aktion zusammengekommen, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekanntgibt.

„Leider hat uns der Wettergott nicht unbedingt positiv in die Pedale gespielt. Und es war das wohl nasseste Stadtradeln-Event, das bislang auf die Beine gestellt wurde“, bilanziert Organisatorin Tina Wieczorek von der Zugspitz Region GmbH. Die Motivation der Teilnehmer fiel dennoch nicht ins Wasser, was die überraschend hohe Kilometerbilanz belegt. Insgesamt war die Veranstaltung sogar erfolgreicher als im Vorjahr, wie Wieczorek mit Blick auf die statistische Auswertung erklärt.

Daher sind die Zugspitz Region GmbH und der Landkreis sehr zufrieden mit dem Ergebnis des dreiwöchigen Wettbewerbs, der den Umstieg aufs Fahrrad fördern und einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten soll. Die Radfahrer vermieden bei der Aktion insgesamt 31 Tonnen CO2.

„Es ist beachtlich, was der Landkreis Garmisch-Partenkirchen in diesem Jahr erreicht hat: Rund 190 000 Radkilometer sind ein großes Ausrufezeichen für den Klimaschutz. Das zeigt, welchen wichtigen Beitrag das Fahrrad als Verkehrsmittel in unserem Landkreis hat“, sagt Sebastian Kramer, Geschäftsführer der Zugspitz Region GmbH und Wirtschaftsförderer des Landkreises. „Es hat uns sehr gefreut, dass insbesondere bei der jungen Bevölkerung das Fahrrad ein so wichtiges Verkehrsmittel ist. Unter den ersten vier Teams waren zwei Schulen und ein Kindergarten vertreten. Allein diese drei Teams haben zusammen über 34 000 Kilometer erradelt“, berichtet Andrea Mohr von der Stabsstelle „Klimaschutz & Mobilität“ im Landratsamt.

Unter den Teilnehmern wurden Sachpreise verlost, die mehrere Sponsoren zur Verfügung gestellt hatten. Eine vollständige Liste ist auf der Internetseite der Zugspitz Region www.zugspitz-region-gmbh.de/de/stadtradeln.html zu finden.