Rund 400 Reichsbürger im Landkreis - Mehrere Waffen entzogen - Schnittmengen mit Querdenkern

Von: Roland Lory

Pistolen, Revolver und Munition liegen auf einem Tisch. Seit dem Jahr 2015 wurden im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sieben Waffenbesitzern die waffenrechtlichen Erlaubnisse entzogen. © Friso Gentsch/dpa

Eine bundesweite Großrazzia gegen die Reichsbürgerszene dominierte kürzlich die Schlagzeilen. Auch im Landkreis sind die Behörden immer wieder mit dieser Klientel konfrontiert. Mehreren Reichsbürgern wurden Waffen entzogen. Freiwillig rückten sie diese nicht heraus.

Landkreis – Wenn man Seehausens Bürgermeister Markus Hörmann (CSU) auf das Thema Reichsbürger anspricht, fällt ihm auf Anhieb ein besonderer Fall ein. Eines Tages kam eine Person ins Rathaus, das auch Sitz der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Seehausen ist, und zerriss ihren Pass. Dieser sei „kein gültiges Dokument“. Ein paar Wochen später fand ein Volksbegehren statt. Die betreffende Person wollte mitmachen – und „hat ganz schnell wieder einen Ausweis beantragt“, erzählt Hörmann.

Darüber könnte man lachen. Doch dass mit den Reichsbürgern, die die Legitimität und Souveränität der Bundesrepublik Deutschland anzweifeln, nicht zu spaßen ist, hat sich kürzlich bei einer groß angelegten Razzia gezeigt. Eine bewaffnete Gruppe aus Reichsbürgern und Querdenkern soll einen Staatsstreich geplant haben. Unter den 52 Beschuldigten sind Ex-Elitesoldaten und eine frühere AfD-Bundestagsabgeordnete. Es liefen Durchsuchungen in elf Bundesländern. „Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gab es keine Maßnahmen“, teilt Sandra Lücke mit, stellvertretende Pressesprecherin beim Generalbundesanwalt.

„Komischer Brief“

Die Razzia wirft ein Schlaglicht auf eine Szene, der auch Landkreisbürger zuzurechnen sind. Bei den Gemeinden macht sich das etwa bemerkbar, wenn jemand Abgaben und Gebühren nicht bezahlen will. Als Grund wird dann laut Hörmann zum Beispiel gesagt, dass es „keine Rechtsgrundlage“ für die Forderung gebe. Zwei- bis dreimal komme so etwas pro Jahr in der VG vor, deren Vorsitzender Hörmann ist. Heuer im Sommer ging ein „komischer Brief“ ein. Die Postleitzahl sei eingeklammert gewesen, das Schreiben habe einen selbst angefertigten Stempel getragen. Es war keine Kinderbastelei, sondern das Schreiben eines Reichsbürgers. „Da ging es auch um Gebühren.“

Im Murnauer Rathaus ist man ebenfalls mit der Thematik gelegentlich konfrontiert. „Es kommt vor, dass sich Bürger weigern, Steuern oder Gebühren zu entrichten“, teilt Nina Herweck-Bockhorni mit, stellvertretende Geschäftsleiterin. „In diesen Fällen werden, unabhängig von der Ursache, die Steuerforderungen vom Markt Murnau selbstverständlich weiterverfolgt.“ Ein Mittel der Durchsetzung sei die Pfändung. „Insgesamt ist das Thema Reichsbürger ein sehr sensibles Thema“, sagt Herweck-Bockhorni. Der Markt Murnau arbeite bei Verdachtsfällen eng mit den zuständigen übergeordneten Behörden zusammen.

In Ohlstadt wurden nach Angaben von Bürgermeister Christian Scheuerer (parteifrei), der auch der VG Ohlstadt vorsteht, in den vergangenen rund anderthalb Jahren drei Personalausweise abgegeben. Details dazu kann er nicht nennen. Dass Menschen aus dem Reichsbürger-Milieu Gebühren nicht zahlten, sei ihm nicht bekannt.

Es gibt Schnittmengen zwischen Reichsbürgern und Querdenkern. „Die Übergänge sind fließend“, sagt Stefan Sonntag, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Die Erfahrung zeige, „dass Reichsbürger auch Corona-Leugner und Querdenker angesprochen haben, um eine Gemeinsamkeit herzustellen. Man ist sich da ideologisch nah“. Bei den Murnauer Corona-Demos waren nach Angaben von Joachim Loy, Leiter der örtlichen Inspektion, 15 bis 20 Teilnehmer aus der Reichsbürgerszene dabei. „Die sind einzeln mitgegangen, nicht im Pulk.“

Pensionierter Oberst war in Murnau

Einer derjenigen, die bei der erwähnten Großrazzia festgenommen wurden, hatte nach Tagblatt-Informationen im Rahmen von Corona-Protesten einen Auftritt in Murnau. Dabei handelt es sich um Maximilian E. Der KSK-Mitbegründer und pensionierte Oberst gehörte zum militärischen Arm der Gruppe und radikalisierte sich bei den Querdenkern. In einer Video-Botschaft vom November kündigte er „eine Menge an Umbruch“ noch vor Weihnachten 2022 an.

Wie viele Personen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen werden derzeit als Reichsbürger gesehen? Der Waffenbehörde am Landratsamt Garmisch-Partenkirchen „wurden seit 2016 insgesamt 76 Personen gemeldet, bei denen entsprechende Anhaltspunkte vorlagen“, sagt Pressesprecher Wolfgang Rotzsche. „Der Großteil wurde als Reichsbürger eingestuft.“ Seit 2015 seien sieben Waffenbesitzern die waffenrechtlichen Erlaubnisse entzogen worden. Drei Widerrufe sind laut Rotzsche rechtskräftig, vier Verfahren noch anhängig. „Insgesamt sind in den Waffenbesitzkarten 15 Schusswaffen eingetragen gewesen.“

Freiwillig gaben die Besitzer ihre Waffen in keinem Fall heraus. Das heißt: Die Polizei musste ausrücken. Die Kreisbehörde schätzt, dass sich die Zahl der Reichsbürger beziehungsweise der Personen, die dieser Bewegung nahestehen, auf rund 0,4 bis 0,5 Prozent der Landkreisbevölkerung beläuft. Das wären insgesamt also circa 350 bis 450 Personen.

Karin Beuting, Pressesprecherin am Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen, sagt, dass die Problematik „abgeebbt“ sei. „Es ist ein rückläufiges Phänomen.“ Vor zwei Jahren habe es noch deutlich mehr Fälle gegeben. Allerdings: „Gerichtsvollzieher haben viel damit zu tun“, sagt die Vize-Direktorin.

