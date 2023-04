Dauerstreit um Kongresshaus: Sanieren ja – aber was genau?

Von: Andreas Seiler

Der Abend nach der Auszählung auf dem Handy-Bildschirm: (v.l.) Bürgermeisterin Elisabeth Koch sowie Heidemarie und Thomas Trickl im Rathaus. Dialogverfahren mit Gemeinderat Sielmann fordert Kochs Rücktritt © Sehr

Garmisch-Partenkirchen – Garmisch-Partenkirchens Bürger haben ein Machtwort gesprochen – und sich, wenn auch mit einer knappen Mehrheit, in der schwierigen Kongresshausfrage festgelegt: Der in die Jahre gekommene und verschachtelte Komplex am Richard-Strauss-Platz soll erhalten bleiben. Dem Vorschlag der Gemeinderatsmehrheit und von Wirtschaftsverbänden, lieber gleich einen verkleinerten Neubau hochzuziehen, der die hohen Anforderungen an ein modernes Multifunktionsgebäude erfüllt, erteilten sie dagegen eine Absage.

Die entscheidende Frage, die sich nun stellt und auf die noch keine endgültige Antwort zu erhalten war, lautet: Wie genau soll die notwendige Sanierung des Bestandsgebäudes aussehen? Denkbar ist vieles. Das fängt bei einer überschaubaren Pinselrenovierung an, die nur das Notwendigste vorsieht, um den Betrieb zu gewährleisten, und hört bei einer umfangreichen Generalsanierung auf. Fest steht: Das Projekt, egal in welcher Größenordnung, wird Millionen kosten – und den Gemeinderat sowie die Verwaltung vor Herausforderungen stellen.

Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) möchte dazu die Bürgerinitiative „Rettet unser Kongresshaus vor dem Abriss!“, die am Sonntag bei der entscheidenden Stichfrage die Nase vorn hatte (52,1 zu 47,9 Prozent), mit ins Boot holen. Sie werde die Gruppe zu einem Dialogverfahren mit dem Gemeinderat einladen, kündigte sie an. Ein wichtiger Punkt ihrer Meinung nach: Was ist unter dem gewünschten Erhalt zu verstehen? Welche Eingriffe gehen in Ordnung – und welche zu weit? Das ist gar nicht so einfach. So könnte man, um ein Beispiel zu nennen, die Installation einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach schon als deutliche Veränderung interpretieren. Koch nimmt das Resultat des Urnengangs sportlich: „Mehrheit ist Mehrheit. Das ist das Wesen der Demokratie.“ Ihre Kritik an die Adresse der Neubau-Gegner kann sie aber nicht verbergen: Es sei, so ihr Vorwurf, mit dem Schüren von Ängsten, mit falschen Behauptungen und Diffamierungen gearbeitet worden.

Dr. Thomas Trickl, Sprecher der besagten Initiative, hofft indessen, dass in der festgefahrenen Causa endlich etwas geschieht. Seine Forderung: ein Sanierungskonzept. „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, sagt er. Der Aufwand lohnt sich in seinen Augen, denn: „Das Kongresshaus hat im Oberland ein Alleinstellungsmerkmal.“ Die Bereiche, die angepackt werden müssten, seien bekannt. Trickl nennt etwa die Modernisierung der Technik, die energetische Sanierung und die Verbesserung der Barrierefreiheit. Auch eine Vergrößerung des Foyers sei vorstellbar. Man könnte dies alles schrittweise umsetzen, abhängig von den finanziellen Spielräumen. „Wir können uns nicht restlos verschulden“, mahnt er an.

Thema polarisiert

Das Dauerthema Kongresshaus polarisiert. Dies macht sich auch bei den Reaktionen auf den Ausgang des Bürgerentscheids bemerkbar. „Es ist sehr bedauerlich, dass es so gelaufen ist“, findet Daniel Schimmer. Der Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes und Gemeinderat der Freien Wähler hatte für die Neubau-Variante plädiert. „Wir hätten ein Kleinod schaffen können“, ist er überzeugt. Doch als Demokrat respektiere er die Entscheidung. „Damit muss nun gearbeitet werden.“ Man müsse abklopfen, welche Fördermittel es für die Sanierung gibt und welcher Zeitplan dafür möglich ist.

Ähnlich sieht es der Regionalausschuss der Industrie- und Handelskammer (IHK). Der Markt verpasse eine Chance, so die übereinstimmende Meinung des Vorsitzenden Peter Lingg und seiner Stellvertreterin Katrin Eissler. „Ein Neubau wäre aus unternehmerischer Sicht die wirtschaftlichste Lösung gewesen“, heißt es in einer Mitteilung. Für umso wichtiger halten sie es, dass sich die Gemeinde mit großer Priorität einem Sanierungskonzept widmet und erste Schritte einleitet. Die IHK-Funktionäre warnen: „Eine Fortsetzung des bestehenden Schwebezustands wäre fatal.“

Zurückhaltender äußert sich Schimmers Gemeinderatskollege Claus Gefrörer (CSU). Seiner Ansicht nach liegt der Spielball im Feld der Rathaus-Verwaltung. Gefrörer merkt an, dass in der Formulierung des siegreichen Bürgerbegehrens das Wort Sanierung gar nicht auftaucht. Der Christsoziale wirft daher die Frage in den Raum, welche baulichen Veränderungen zulässig sind.

Sielmann fordert Kochs Rücktritt

Ganz anders beurteilt Martin Sielmann (FDP) das Ganze: „Jetzt ist der Marktgemeinderat am Zug, um anders als nach 2019 den Bürgerwillen umzusetzen. Wir brauchen einen Zeitplan, der genau bezeichnet, was wann saniert werden soll. Erneutes Aussitzen geht nicht“, fordert er. Zur Erinnerung: 2019 hatten sich die Garmisch-Partenkirchner im Zuge eines Bürgerentscheids schon einmal für den Erhalt des Kongresshauses ausgesprochen. Sielmann attackiert in seinem Statement seine Erzrivalin und Rathauschefin Koch – und fordert deren Rücktritt. Nach dem geplatzten Esterbergalm-Deal sei das gescheiterte Ratsbegehren ihr zweites Debakel in kurzer Zeit. „Die Erste Bürgermeistern hat sich als Spalterin erwiesen, anstatt die Bürger zusammenzuführen. Sie kann es einfach nicht“, poltert der Liberale.

Die Rücktrittsforderung lässt Koch kalt. „Das ist inflatorisch. Man kennt Herrn Sielmann“, sagt sie – und fügt süffisant hinzu: „Das ist ein Zeichen von Hilflosigkeit.“