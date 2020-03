Sanierung der Bürgermeister-Schütte-Schule: Künftig alle unter einem Dach

Die Bürgermeister-Schütte-Schule wird saniert und zum Teil neu gebaut. Eine große Herausforderung. Ab 2024 sollen die Mädchen und Buben in den neuen Räumlichkeiten unterrichtet werden.

Garmisch-Partenkirchen – Die Partenkirchner Mädchen und Buben der Bürgermeister-Schütte-Grundschule an der Hindenburgstraße werden voraussichtlich ab 2024 in einem Haus unterrichtet. Der ausgelagerte Standort an der Prof.-Carl-Reiser-Straße mit derzeit vier Klassen bringt zu viele Nachteile für die Kinder und soll geschlossen werden. In den kommenden drei Jahren bleibt der Ableger jedoch noch sicher erhalten.

Die Gemeinde Garmisch-Partenkirchen als Sachaufwandsträger lobte nun für die Sanierung und den Teilneubau der Bürgermeister-Schütte-Schule einen Realisierungswettbewerb aus. „Hierfür musste vorab in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt, der Schulleitung und der Leitung des angegliederten Horts ein neues Raumprogramm erstellt werden“, sagt Rathaus-Sprecherin Ute Leitner. Dieses sieht unter anderem vor, dass die Klassen, die bislang in der Zweigstelle der Bürgermeister-Schütte-Schule an der Prof.-Carl-Reiser-Straße 2 untergebracht sind, künftig ins Hauptgebäude an der Hindenburgstraße 10 integriert werden – alle unter einem Dach also. „Der Realisierungswettbewerb ist jedoch frühestens Ende des Jahres entschieden“, ergänzt Leitner. Dann kann die Planung zur Realisierung im Rahmen eines EU-Verfahrens beauftragt werden.

Alle Grundschulklassen werden im Hauptgebäude zusammengeführt

Die Grundsatzentscheidung, die Zweigstelle künftig nicht mehr als Schulstandort weiterzuentwickeln und alle Grundschulklassen im Hauptgebäude zusammenzuführen, empfiehlt das Staatliche Schulamt aus fachlicher Sicht dringend. Der Bau- und Umweltausschuss befürwortete dieses Vorgehen in seiner Dezember-Sitzung einstimmig. Wie Rathaus-Sprecher Martin Bader bestätigt, wurde ein Architekturbüro beauftragt, den Realisierungswettbewerb zu begleiten. Dieses Büro vergibt auch die Ausschreibungen für die Gemeinde. Entscheidend für das Gelingen des Großprojekts ist nach Ansicht Baders, dass der erhöhte Raumbedarf in die Planung eingerechnet wird. Denn: Ab 2025 müssen die Grundschulen den Platz für eine Ganztagsbetreuung vorhalten können.

Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) ist zwiegespalten: „Natürlich hat das kleine Schulhaus viele positive Seiten. Die Schülerinnen und Schüler der ausgelagerten Klassen sind gegenüber ihren Mitschülern jedoch in vielerlei Hinsicht stark benachteiligt“, erklärt die Bürgermeisterin. So müssen die Kinder für den Fachunterricht oder den Hortbesuch oft sogar mehrmals täglich zwischen kleinem und großem Schulhaus hin- und hergehen. Weiteres Manko: Die Zweigstelle liegt rund einen Kilometer entfernt vom Hauptgebäude an der Hindenburgstraße.

Schulhauswechsel wird große Herausforderung bei der Organisation des Stundenplans und der Unterrichtszeit

Auch Gisela Ehrl befürwortet die Sanierung der Bürgermeister-Schütte-Schule: „Die Zeit für den Schulhauswechsel ist eine große Herausforderung bei der Organisation des Stundenplans und letztlich geht dies auf Kosten der regulären Unterrichtszeit“, bestätigt die Leiterin des Staatlichen Schulamts und betont: „Die Vorteile eines gemeinsamen, gut ausgestatteten Schulhauses in der Hindenburgstraße überwiegen ganz eindeutig.“ Auch wenn das Gebäude an der Prof.-Carl-Reiser-Straße saniert werden würde, erfüllten die Räumlichkeiten die Anforderungen einer zeitgemäßen Grundschule bei Weitem nicht mehr. So sind die vier Klassenzimmer zu klein, zu schmal, zudem ungünstig geschnitten. Sie können technisch nicht adäquat mit Beamer und Computerarbeitsplätzen ausgestattet werden. Ferner fehlen im Gebäude geeignete Fachräume für den Medien- und Musikunterricht, für Werken und Gestalten sowie für den Differenzierungsunterricht wie Deutsch als Zweitsprache, Förderkurse oder arbeitsteiliger Unterricht, der für Kinder mit individuellem Förderbedarf wichtig ist.

Sollte sich der künftige Gemeinderat grundsätzlich zum Neubau der Schule entschließen, kann der Bau frühestens 2022 beginnen. Bis zur Fertigstellung der Sanierungsarbeiten und der Teilneubauten – voraussichtlich frühestens 2024 – soll jedoch noch alles beim Alten bleiben. Danach ist angedacht, das kleine Schulhaus den Vereinen zur Verfügung zu stellen.

VON ALEXANDER KRAUS

