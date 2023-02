Schädling oder schützenswertes Geschöpf?

90 000 Rehkitze sind 2021 laut Bayerischem Jagdverband gerettet worden. Nur wenige Wochen später hatte die Regierung von Oberbayern in einem Schreiben an Jagdbehörden gefragt, wie diese hohe Zahl Kitze bei der anstehenden Abschussplanung berücksichtigt werden soll. © Patrick Pleul/DPA-Themendienst

Wegen des derzeit laufenden „Waldumbaus“ in Bayern schnellen die Abschusszahlen beim Reh- und Rotwild in die Höhe. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen haben sie sich beim Rotwild in den vergangenen 20 Jahren beinahe schon verdoppelt. Tier- und Naturschützer kämpfen nun für einen achtsameren Umgang mit diesen Geschöpfen, die allen gehören, nicht nur dem Staat, den Waldbesitzern und den Jägern.

Landkreis - Die Fronten sind verhärtet. Auf der einen Seite stehen das Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten (Michaela Kaniber, CSU), die dazugehörigen Forstbetriebe, viele Waldbauern und Jäger, die für den derzeit schnell vorangetriebenen Waldumbau aufgrund des Klimawandels keine Alternativen sehen. Seit 2005 ist im Bayerischen Waldgesetz festgeschrieben, dass „Wald vor Wild“ kommen muss. Die Fichten-Monokulturen sollen also weg, der Wald soll verjüngt, umstrukturiert und zu einem Mischwald aufgebaut werden. Und dabei stört das Wild.

2003 wurden 900 Stück Rotwild im Landkreis abgeschossen, 2021 waren es bereits 1792 pro Jahr

Auf der anderen Seite stehen die Tier- und Naturschützer. Sie sehen das Wild als Kulturgut, das jedermanns Eigentum ist und nicht allein dem Staat, den Waldbauern und Jägern gehört, sowie als wesentliches Element des Ökosystems Wald. Angesichts der Entwicklungen bei den Abschusszahlen und folgender Fakten zeigen sie sich mehr als entsetzt: Über 1,28 Millionen Rehe wurden im Jagdjahr 2020/21 bundesweit geschossen. Um 60 000 mehr als noch 2019/20. In Bayern waren es rund 354 000 für die Jahresstrecke 2020/21, im Landkreis zirka 2200 Stück pro Jahr. Beim Gamswild ergibt die bundesweite Aufzählung einen Abschuss von knapp 4600 pro Jahr, davon allein im Landkreis Garmisch-Partenkirchen 900 erlegte Tiere. Beim Rotwild sieht die Entwicklung richtig dramatisch aus. Waren es im Jahr 2003 noch 991 Stück, die im Landkreis „entnommen“ wurden, hat sich die Zahl bis 2021 auf über 1792 Stück pro Jahr erhöht. Und das, obwohl es keine konkreten Zahlen über den tatsächlichen Bestand all dieser Tiere gibt. Auch die Anzahl der – oft umstrittenen – Drück- und Bewegungsjagden nimmt zu. Zur Empörung der Tierschützer sind dabei laut einer Studie aus Hessen 60 Prozent der erlegten weiblichen Rehe an Bauchschüssen elend verendet. In diesem Zusammenhang werden auch die Fähigkeiten der immer schneller ausgebildeten Jäger in Frage gestellt.

Über den tatsächlichen Bestand an Tieren gibt es keinerlei Zahlen

Wird ein Rehbock abgeschossen, ist nicht nur die bestehende Sozialstruktur zerstört. Der nachfolgende Bock markiert das nun freigewordene Revier erneut, unter anderem durch Reiben mit seinem Gehörn an Bäumen und Büschen. Damit entstehen weitere so genannte Fegeschäden, die man ja eigentlich nicht haben will. © Wildes Bayern/Dieter Streitmaier

Es sind so viele Gruppierungen mit derart unterschiedlichen Interessen, dass es schwer ist, einen gemeinsamen Nenner oder eine Annäherung zu finden. Einen Versuch, dies in Sachen achtsamerer Umgang mit Rehwild zu tun, hatte vor kurzem der Verein Wildes Bayern in Murnau unternommen. Zur Veranstaltung „Das Reh – wie gehen wir damit um und wer bestimmt das?“ waren nicht nur viele Jäger ins Kultur- und Tagungszentrum gekommen, sondern auch Landwirte, Vertreter von Waldbauernvereinigungen sowie Tier- und Naturschützer. Der Saal war voll. Dr. Rudolf Neumaier, Heimatpfleger und selbst Jäger, hatte eingangs aus seinem Buch „Das Reh: Über ein sagenhaftes Tier“ gelesen und mit den gewählten Ausschnitten die Themen der Diskussion unter Moderation von Wolfgang Küpper in Richtung artgerechter Umgang und Abschuss von Rehwild schon vorgegeben. Daraufhin traten für den Bauernverband Wolfgang Scholz (Landkreis Weilheim-Schongau), der ehemalige Jagdbeirat und Jäger Vollrad von Poschinger, für den Tierschutz Tessy Lödermann, für den Wild- und Naturschutz die Wildbiologin Dr. Christine Miller vom Verein Wildes Bayern und für die Waldbesitzervereinigung Ammer-Loisach Vorsitzender Felix Wörmann und Geschäftsführer Thomas Grebenstein aufs Podium. Die eingeladenen Vertreter der Bayerischen Staatsforsten und des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) waren nicht auf der Bühne erschienen.

Immer weniger Rehe an den Waldrändern zu sehen

Das Reh also, von den einen wird es als Schädling verfolgt, von den anderen als liebenswertes und wunderbares Geschöpf Gottes gesehen, das es sogar per Gesetz zu schützen und zu erhalten gilt. So wie vor wenigen Jahrzehnten noch, bekommt man sie schon lange nicht mehr in kleinen Gruppen täglich auf den Wiesen an den Waldrändern zu sehen. Über den tatsächlichen Bestand im Landkreis gibt es keine Zahlen, auch nicht bei den Gämsen. Lediglich beim Rotwild wird in den Fütterungsstellen im Februar und Anfang März gezählt, was aber auch keine genaue Aussagekraft hat, da nicht alle Tiere dorthin ziehen. Für die staatlich vorgegebenen Abschussquoten, umgesetzt von der Unteren Jagdbehörde, werden in erster Linie die alle drei Jahre erstellten Vegetationsgutachten, meist von Gutachtern des AELF, sowie so genannte revierweise Aussagen der jeweiligen Förster herangezogen. An der Sinnhaftigkeit, Methodik und Aussagekraft der Gutachten gibt es mittlerweile immer mehr Zweifler (beispielsweise Holger von Stetten).

„Die Erfüllung der Abschussquoten ist Pflicht. Ordnungswidrig handelt derjenige, der vorsätzlich oder fahrlässig den Abschussplan überschreitet“, erklärt Wolfgang Rotzsche, Sprecher des Landratsamts. Für die Kontrollen sei die Untere Jagdbehörde zuständig. „Ob diese auch tätig wird, ist die andere Frage“, merkte Dr. Christine Miller gegenüber dem Tagblatt an. Außerdem werde lediglich bei Rotwild ein so genannter körperlicher Nachweis verlangt, bei Rehen nur teilweise (revierbezogen) und bei Gämsen gar nicht. Einen gewissen Überblick sollen auch so genannte Streckenlisten geben, in denen Revierpächter alle erlegten und toten Tiere aufnehmen sollen.

Zurück zum Reh: An den Waldrändern stehen mehr Hochsitze als je zuvor. Die Rehe haben Angst, aber sie sind schlau, gehen deshalb nicht mehr auf die Wiesen, wo sie sich normalerweise ihre Nahrung holen. Von den Menschen werden sie also gezwungen, sich im Wald zu verstecken und sich dort zu ernähren, was wiederum zu mehr Verbiss führt und somit Jahr für Jahr zu höheren Abschussquoten. Ein Dilemma, ein Teufelskreis. Zum gestiegenen, menschengemachten Jagd- und Abholzungsdruck kommt der zunehmende Freizeitdrang der Menschen dazu. Kurz gefasst: In den Augen der Tierschützer befinden sich alle Wildarten mittlerweile im Dauerstress, sogar in den frühen Morgen- und späten Abendstunden.

Tiere befinden sich mittlerweile im Dauerstress

Jetzt zu den verschiedenen Interessen: Von staatlicher Seite herrscht Druck zum schnellen Waldumbau – wegen des Klimawandels, so heißt es. Da ist das Reh im Weg. Es gibt sogar Stimmen, die das Wild komplett raushaben wollen, damit es später, wenn die neuen Bäume stehen, wieder kommen darf. Das Wort Schädling wollen die Waldumbau-Befürworter nicht so recht in den Mund nehmen. Jedoch: „Das Reh macht uns den Wald zwar nicht kaputt, aber es behindert die eine oder andere Entwicklung“, sagte Scholz (BBV). „Das AELF steht derzeit unter einem sehr hohen Jagddruck. Es ist halt so, dass wir das Reh jetzt arg dezimieren müssen, aber in naher Zukunft wird es bessere Habitate geben.“ Er, Scholz, jedenfalls „verneige sich vor dem Fleiß der Jäger“. Schließlich schaffe die Jagd „Freunde und Gemeinschaft“. Felix Wörmann (WBV) sagte, dass die Waldbesitzervereinigung derzeit sehr viel Arbeit habe. „Wir haben viele Monokulturen, müssen frühzeitig reagieren, wir sind gefordert, einen schönen Mischwald zusammen zu kriegen.“ Also wird geholzt und geschossen, was das Zeug hält.

Waldumbau: An Ruhezonen fürs Wild und an Einzelschutz der Baumsetzlinge besteht kein Interesse

Jetzt kommen die Tierschützer. Sie monieren, dass die „Waldumbau-Fraktion“ zu keinen Kompromissen bereit sei. „Seitens der Ämter besteht keinerlei Wunsch mehr nach Einzelschutz der Baumsetzlinge, zum Beispiel mit Drahtgittern“, sagt Christine Miller. „Zudem ist eine Lebensraumverbesserung fürs Wild mit zum Beispiel dem gezielten Stehenlassen oder Anpflanzen von Lieblingsblättern wie Brombeeren nicht gewünscht.“ Auch die Vorgehensweise Frankreichs, Italiens, der Schweiz und Sloweniens, während des Waldumbaus Flächen fürs Wild zu schaffen, in denen nicht gejagt wird, findet in Bayern kein Gehör. Miller machte sich in der Murnauer Runde für Vorgehensweisen wie diese stark. „Wenn schon Umbau, dann mit Ruhezonen, mit verschiedenen Bereichen, einem zum Holzen, einem zum Verweilen für die Tiere und das Ganze auf einer viel größer angesetzten Fläche. Aber hier bei uns verfolgt nur jeder seine Einzelinteressen – und natürlich das öffentliche Narrativ.“

Empörung über Crash-Kurse für den Jagdschein

Lödermann zeigte sich entsetzt darüber, wie schnell Interessierte heute ihre Jagdscheine machen könnten: „Vor kurzem hat die WBV für einen neuen Kurs Ende Februar geworben, mit dem Anhang ,Wenn Sie fleißig sind, können Sie ab Anfang Mai zur Jagd gehen‘. Da stellen sich mir die Nackenhaare auf.“ Eine Beanstandung, die Grebenstein lediglich mit einem Lächeln abtat. „Beim Bayerischen Jagdverband dauert ein Kurs zwölf Monate“, betonte Lödermann. Es gehe beim Jagen um viel mehr als ums reine Erlegen der Tiere. Vollrad von Poschinger machte klar, dass durch die vielen Hochsitze in den Wiesen an Waldrändern die Tiere im Wald gehalten werden. „Eine ungute Entwicklung“, befand der Jagdexperte. „Für Jäger, weil die Rehe nicht mehr erscheinen, für Menschen, weil sie keine mehr sehen, und für Waldbesitzer, weil es dann vermeintlich zu viel Verbiss gibt.“ Außerdem halte er es für problematisch, dass „Jäger zu mehr Jagddruck gezwungen werden.“

