Schlägereien in Lokal: Polizei greift mehrmals ein

Von: Andreas Seiler

Zu mehreren Schlägereien ist es am Wochenende in einem Lokal am Garmisch-Partenkirchner Marienplatz gekommen (Symbolbild). © dpa

Gleich zu vier Einsätzen in einem Lokal am Marienplatz hat die die Polizei Garmisch-Partenkirchen am Wochenende ausrücken müssen. Der Anlass: Körperverletzung.

Garmisch-Partenkirchen - Zu einer ersten Rangelei zwischen Gästen ist es in einem Lokal am Marienplatz gegen 3.45 Uhr in der Nacht auf Samstag gekommen, berichtet die Polizei. Ein unbeteiligter 36-Jähriger aus dem Kreisort wurde von einem Faustschlag im Gesicht getroffen und leicht verletzt.

Der Täter war beim Eintreffen der Ordnungshüter nicht mehr vor Ort. Genauso wie der Verursacher einer weiteren Körperverletzung, die zehn Minuten später stattfand. Auch dieses Mal hatte ein Unbeteiligter von einem circa 25- bis 30-jährigen Mann, der zuvor in eine Streitigkeit verwickelt war, einen Faustschlag ins Gesicht erhalten. Der 40-jährige Partenkirchner musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Samstag rief ein 41-jähriger Einheimischer die Polizei, da er seinen Angaben zufolge grundlos von einer unbekannten Person angegriffen und geschlagen worden war. Der Geschädigte erlitt eine Verletzung im Gesicht.

Gegen 3 Uhr verwiesen die in dem Lokal tätigen Sicherheitskräfte einen 29-jährigen Gast aus München. Dieser war über den Rauswurf so erbost, dass er im Eingangsbereich eine leere Glasflasche nahm und auf einen der Security-Mitarbeiter warf. Dieser konnte der Attacke gerade noch ausweichen. Gegen den Münchner wird nun ermittelt. Wer Hinweise zu den geschilderten Vorfällen liefern kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.