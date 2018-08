Schlechte Wettervorhersage: Wankfestival findet nicht im Freien statt

Der Regen macht den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung: Das Wankfestival kann in diesem Jahr nicht unter freiem Himmel stattfinden. Jetzt wird im Zelt gefeiert.

Garmisch-Partenkirchen - In einem stimmen die Wettervorhersagen fürs Wochenende überein: Es gibt Regen. Damit ist die Entscheidung gefallen. Das fünfte Bergfestival am Wank findet am Samstag, 25. August, nicht im Freien, sondern in einem nur für den Anlass errichteten Festzelt an der Bergstation der Wankbahn statt.

Zusätzlich zu den 1000 bereits verkauften Festivaltickets gibt die Bayerische Zugspitzbahn (BZB) am Donnerstag weitere 200 Tickets in den Verkauf. Diese sind ab 8 Uhr am Zugspitzbahnhof Garmisch sowie online unter zugspitze.de/bergfestival erhältlich. Sind auch diese Karten verkauft, ist das Kontingent ausgeschöpft. Der reguläre Tarif ist an diesem Tag aufgrund der Veranstaltung nicht gültig. Auch Saisonpässe gelten nur in Kombination mit einem Festivalticket.

Die Wankbahn verkehrt am Samstag durchgehend von 8.45 bis 23 Uhr. Die Bergfahrt ist bis 19.30 Uhr möglich.

Rubriklistenbild: © Schauer