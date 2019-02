Fürackers Füllhorn: Kommunen erhalten mehr Geld vom Freistaat

Landkreis – Nachrichten mit freundlichem Inhalt verkündet man gerne. Vor allem, wenn man CSU-Landtagsabgeordneter ist und man die Segnungen der Staatsregierung und eines CSU-Ministers vermelden kann. Das macht sich gut, und man sorgt dafür, dass seine Partei im besten Licht erscheint. Die Männer, die mit Positivmeldungen hausieren gehen, tun dies, das muss zu ihrer Ehrenrettung gesagt werden, nicht nur heuer. Harald Kühn und Martin Bachhuber machen das, seit sie Abgeordnete sind. Per Pressemitteilung lassen sie wissen, wie die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden und den Landkreis Garmisch-Partenkirchen aussehen. Jedes Jahr ganz gut. Auch 2019 wieder. „Über 20 Millionen Euro für die Kommunen sind eine ausgezeichnete Unterstützung“, erklären Bachhuber und Kühn. Bayern zeige damit erneut, dass es ein verlässlicher Partner sei.

+ Die Zahlen im Überblick © mm

Der Freistaat hat ein großes Füllhorn, das er einmal im Jahr durch die Schlüsselzuweisungen über die Kommunen ausschüttet. Dabei gilt: Je schlechter eine Gemeinde wirtschaftlich und finanziell dasteht, desto mehr Geld erhält sie aus dem Finanzausgleich. Größte Nutznießerin für das Jahr 2019 ist einmal mehr die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen, die 6.467.372 Euro bekommt – das sind allerdings rund 274.000 Euro weniger als 2018, was auf eine gestiegene Wirtschaftskraft schließen lässt. „Die Tatsache, dass wir eine geringere Schlüsselzuweisung erhalten, haben wir erwartet, da unsere Steuerkraft gestiegen ist. Dies haben wir im Haushaltsplan für 2019 bereits berücksichtigt. Erfreulich ist, dass unser Ansatz von 6,2 Millionen sogar um mehr als 200 000 Euro überschritten wird“, sagt Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD). Seit ihrem Amtsantritt 2014 gehen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer stetig nach oben. Dieser Trend ist sicherlich zum großen Teil der boomenden Wirtschaft in Deutschland geschuldet. 2018 wurden 11,2 Millionen Euro in die Gemeindekasse gespült. Der Ansatz von zwölf Millionen Euro wurde allerdings verfehlt.