Schüler sorgen für Artenvielfalt

Artenvielfalt ist derzeit ein großes Thema. 40 Wirtschaftsschüler gehen mit gutem Beispiel voran: Sie pflanzen im Gemeindewald von Garmisch-Partenkirchen 300 Bäume und Sträucher.

Garmisch-Partenkirchen – „Eine tolle Sache“: Revierleiter Joachim Mark vom Landwirtschaftsamt Weilheim schwärmt von der Aktion im Garmisch-Partenkirchner Gemeindewald. 40 Schüler der Staatlichen Wirtschaftsschule pflanzten unter Anleitung von Mark und weiteren Förstern unweit der Aulealm junge Bäume und Sträucher. 300 selten gewordene Exemplare wurden in die Erde gesetzt.

Eine Aktion, die dem Gelände gut tut, wie der Fachmann mitteilt: „Der Wald wird bereichert durch besondere und zum Teil starkgefährdete Baumarten.“ Darunter sind Tannen, Winterlinden und Eiben. Gleichzeitig soll am Waldrand ein blühender Streifen aus Vogelkirsche, Schlehe, Wildobst und Weißdorn entstehen. Mark ist sich sicher: „Insekten, Vögel und Säugetiere werden die Blütenpracht im Frühjahr zu schätzen wissen.“ Und in den kargen Wintermonaten dienen die Früchte und Beeren als Nahrungsquelle.

Förster Mark ist Leiter des Reviers Murnau-Süd am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF). Er betreut den Gemeindewald des Marktes, die Kommune hat ihm zufolge einen entsprechenden Vertrag mit der staatlichen Behörde abgeschlossen. Seit Jahren engagiert sich Mark regelmäßig mit Infoveranstaltungen für die Jugend, so an der örtlichen Realschule und dem St.-Irmengard-Gymnasium – die Wirtschaftsschule aber war jetzt eine Premiere.

Die zwei Klassen der achten Jahrgangsstufe hatten bei der Aktion gut zu tun. Vier Stunden lang betätigten sie sich an diesem Vormittag als Waldarbeiter. „Die Teilnehmer waren super“, sagt Mark. „Sie haben gut zusammengearbeitet.“ Überhaupt hätten sich die Achtklässler sehr für das Thema interessiert. Der Förster hielt eine Woche vorher extra einen Vortrag an der Schule. Die Infos fielen beim Nachwuchs auf fruchtbaren Boden: „Die Schüler waren sehr konzentriert und gut bei der Sache.“

Die Idee zu der Pflanzaktion war aus dem Kollegium gekommen, wie Schulleiter Johannes Klucker berichtet. Der Vorschlag von Lehrerin Alke Stange wurde in die Tat umgesetzt. Für Klucker eine „tolle Aktion“, die durchaus fortgesetzt werden kann. „Das ist nichts anderes als praktizierter Umwelt- und Naturschutz.“ Außerdem, so der Leiter der Wirtschaftsschule mit Blick auf die Ausrichtung seiner Einrichtung: „Es hat ja auch was mit Wirtschaften und nachhaltigem Handeln zu tun.“

Unterstützt wurde die Aktion nicht nur von der Gemeinde mit einer Brotzeit, sondern vor allem von den Jägern. Jagdpächter Bastian Ertl von der Jagdgenossenschaft Garmisch übernimmt laut Mark die Kosten für Bäume und Sträucher. Überhaupt sei das Verhältnis zwischen Förstern, Waldbesitzern und Jägern geprägt „von einer gemeinsamen Wertschätzung aller Tier- und Pflanzenarten im Wald“, wie der Amtsvertreter betont.

Mark hofft auf Nachhaltigkeit bei den Schülern selbst. Sie sollen auf jeden Fall weiter das Waldstück unweit des Kreuzeckbahnhofs aufsuchen. Nicht nur, um dem „nüchternen Alltag des Lernens und Studierens“ zu entfliehen. „Jeder von ihnen weiß nun, wo er seinen gepflanzten Baum besuchen und ihm beim Wachsen zusehen kann.“ Um die neuen Setzlinge kümmert sich der Förster natürlich höchtspersönlich.

Jagdpächter

spendiert Setzlinge