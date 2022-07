Bayerische Zugspitzbahn: Schwarze Null nach monatelangem Stillstand

Von: Tanja Brinkmann

Beliebtes Ausflugsziel im Sommer: die Zugspitze. Nach dem zweiten Corona-Lockdown haben Einheimische und Gäste die Bergbahnen wieder gut genutzt. © Oliver Heinl/BZB

Sieben Monate ging nichts bei der Bayerischen Zugspitzbahn. Die Anlagen standen still, auch die Gastronomie machte im zweiten Corona-Lockdown keinen Umsatz. Dass das Geschäftsjahr 2020/21 trotzdem positiv abgeschlossen werden konnte, wertet Vorstand Matthias Stauch als großes Glück.

Garmisch-Partenkirchen – Eine Glaskugel, die hätte sich Matthias Stauch gerade im abgelaufenen Geschäftsjahr manchmal gewünscht. Eine Glaskugel, in der er erkennen hätte können, was ihm und vor allem der Bayerischen Zugspitzbahn (BZB) bevorsteht. Die gibt’s allerdings nicht. Also musste der Vorstand des Bergbahn-Unternehmens häufig spontan, einige Male auch intuitiv reagieren. Und mit seiner Mannschaft sieben Monate aushalten, in denen gar nichts ging. „Erst im August, September haben wir gesehen, dass es sich in die richtige Richtung entwickelt“, sagt er im Rückblick auf 2020/21.

Zu seiner Erleichterung hat die BZB dieses Geschäftsjahr, das stets die Zeitspanne vom 1. November bis 31. Oktober umfasst, „mit einer schwarzen Null hinbekommen“. In Zahlen ausgedrückt: Das Plus belief sich auf 36 948 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr mit 1,8 Millionen Euro oder mit Blick auf das Rekordjahr 2017/18 mit 7,5 Millionen Euro ist das nichts. Angesichts der Umstände wertet Stauch dieses Ergebnis als Erfolg.

Denkt er zurück, so erinnert sich der BZB-Vorstand an viele Unwägbarkeiten. „Niemand wusste, wo die Reise hingeht.“ Vorsorglich bereitete sich das Unternehmen auf Weihnachten vor, beschneite die Pisten im Classic-Gebiet, engagierte Saisonkräfte. Ein niedriger sechsstelliger Betrag wurde Stauch zufolge investiert – für nichts. Für die Monate November und Dezember flossen von staatlicher Seite zumindest sechs bis sieben Millionen Euro an Schadenersatz. „Da konnten wir einiges geltend machen.“ Aus diesem Topf galt es aber auch, die bereits gekauften Saisonpässe rückzuerstatten. Im Januar folgte dann die ernüchternde Nachricht, dass die BZB als Unternehmen der öffentlichen Hand auf keine weiteren Zuschüsse hoffen braucht. „Da waren wir die Gelackmeierten“, bedauert Stauch. Trotzdem kam es zu keinen Entlassungen, auch an den Saisonkräften hielt man fest. Nur die Möglichkeit, auf Kurzarbeit umzuschalten, wurde genutzt. Angesichts all dieser Vorzeichen ging der „vorsichtige Kaufmann“, wie er sich selber nennt, vom Schlimmsten aus: „Ich habe mit einem Minus zwischen 13 bis 15 Millionen Euro gerechnet.“

Erst im April erschien „ein Silberstreifen am Horizont“. Da kristallisierte sich heraus, dass die Bergbahnen zum 21. Mai ihren Betrieb aufnehmen können. „Das Geschäft lief vom ersten Tag an, wir haben einen glorreichen Sommer hingelegt“, sagt Stauch. Zu seiner Erleichterung schaffte es sein Team, sämtliche Corona-Auflagen gut umzusetzen. Der große Vorteil der Garmisch-Partenkirchner Bergbahnen sei, dass schon immer der Ganzjahres- und auch der Sommertourismus beworben wurde. „In Österreich ist keiner, auch nicht die großen Namen, unter zehn Millionen Euro minus aus diesem Jahr rausgekommen.“

Neben dem Unterhalt der Anlagen und Investitionen in die Sicherheit gelang es, den neuen Kreuzeck-Zubringer zu bauen (wir berichteten). Die Zeiten, in denen sich Ski- und Snowboardfahrer mühsam an einem Seillift die kleine Steigung hochziehen lassen mussten, sind somit Geschichte. Stattdessen gibt es durch einen Skitunnel und einen Zauberteppich mehr Komfort, wofür 1,5 Millionen Euro ausgegeben wurden.

Auch im laufenden Geschäftsjahr plagen Stauch noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der Skibetrieb war zwar unter strengen Auflagen möglich, die Einschränkungen bei der Auslastung – Großkabinen wie bei der Seilbahn Zugspitze durften nur zu 25 Prozent besetzt werden – führten aber zu langen Wartezeiten. „Dass die Zahnradbahn hingegen mit voller Kapazität fahren durfte, konnten die Gäste nicht verstehen.“ Auch Stauch schüttelt angesichts dieser Ungleichbehandlung den Kopf. Was zum Glück abgewendet werden konnte, war besagte 25-Prozent-Regel in den Umlaufbahnen auf den Hausberg, aufs Kreuzeck und auf den Wank. Trotzdem und trotz der gestiegenen Energiekosten blickt Stauch auf eine überplanmäßig abgeschlossene Wintersaison zurück und rechnet – ganz ohne Glaskugel – „mit einem erfolgreichen Sommer“. Große Investitionen stehen nicht an. Dafür laufen die Planungen für den neuen Kreuzwankllift am Hausberg bereits auf Hochtouren. Ein Großprojekt, das die BZB – „sauber vorbereitet“ – in einem Fünf-Jahres-Zeitraum umsetzen will.