Schwerer Ski-Unfall an der Zugspitze: 61-Jähriger muss mit Hubschrauber geholt werden

Von: Josef Hornsteiner

Im Skigebiet an der Zugspitze stürzte bei einem Hobby-Skirennen ein 61-Jähriger schwer. © Bayerische Zugspitzbahn

Es sollte ein heiteres Skirennen eines Österreichischen Golfclubs werden. Doch wurde der Wettkampf von einem sehr schweren Sturz eines 61-jährigen Mitglieds überschattet. Der Hubschrauber brachte den Mann schwerverletzt in die Unfallklinik Murnau.

Garmisch-Partenkirchen - Die Sonne schien, die Pisten waren gut präpariert, die Bedingungen für Skifahrer für einen Apriltag einfach traumhaft. Ein österreichischer Golfclub nutzte diese guten Voraussetzungen am Samstag, 22. April, für ein Hobby-Skirennen für seine Mitglieder im Skigebiet an der Zugspitze. Während der Veranstaltung stürzte laut Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen ein 61-jähriger Teilnehmer allerdings so schwer, dass er mit dem Hubschrauber ins Unfallklinikum Murnau geflogen werden musste.

Der Mann hat schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten

Laut Polizeibericht erlitt der Mann zwar schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Aktuell wird nicht von einem Fremdverschulden ausgegangen. Die Sachbearbeitung übernahm die Alpine Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Die Beamten kümmern sich nun um die Klärung der Unfallursache.