Frau muss über Balkon gerettet werden: Schwerstarbeit für die Garmischer Feuerwehr

Von: Christian Fellner

Maßarbeit: Über den Balkon befreien die Experten der Höhenrettungsgruppe die Frau. © Thomas Sehr

Die Retter der Garmischer Feuerwehr müssen stark übergewichtige Frau mit einem Kran aus ihrer Wohnung holen.

Garmisch-Partenkirchen – Im offizellen Jargon des Rettungswesens klingt ein solcher Einsatz nicht sonderlich aufregend. Eine „Tragehilfe für das BRK“, sagt Peter Gröbl, der Kommandant der Feuerwehr Garmisch. Was sich am späten Mittwochnachmittag an der Klarweinstraße in Garmisch-Partenkirchen abgespielt hat, war jedoch alles andere als normal und unspektakulär.

Der Rettungswagen war zunächst alarmiert worden, um nach einer erkrankten Person zu sehen. Schnell war klar: So einfach würde dieser Besuch im Ortsteil Garmisch nicht ablaufen. Die medizinischen Experten stellten fest, dass ein Transport ins Klinikum notwendig war. Doch den konnten sie alleine nicht bewerkstelligen. Der Grund: Die Frau wog weit mehr als 200 Kilogramm. „Mit normalen Mitteln ist das nichts mehr zu machen“, betont Gröbl.

Medizinische Hilfestellungen sind für die Feuerwehr heute nichts Ungewöhnliches. Auch nicht, dass dafür die Drehleiter ausrücken muss. „Das haben wir im Schnitt sicher einmal in der Woche, um Personen aus Wohnungen zu holen.“ Enge Treppenhäuser, der Zustand des Kranken – Einschränkungen gibt es immer noch viele für Rettungsdienste. Eben auch starkes Übergewicht –Adipositas im Fachbegriff. „Ein solcher Zustand erschwert den Einsatz.“

Das Team Team des BRK steht am Boden bereit, um die kranke Person aufzunehmen und in die Klinik zu bringen. © Thomas Sehr

Michael Reim, stellvertretender Kommandant, der als Erster vor Ort war, erkannte die Lage sofort: Da kommt die Feuerwehr selbst mit der Drehleiter nicht mehr weiter. Das lag auch an der Örtlichkeit. Das Haus mit der Wohnung im ersten Stock befindet sich abseits der Straße, hinter einer Tiefgarageneinfahrt, „und es führt auch nur ein Fußweg dort hin“, ergänzt Gröbl. Da half nur eines: Der Feuerwehrkran musste ran, das größte Einsatzgerät, das die Retter zu bieten haben. „Die Drehleiter geht bis zu einer Entfernung von 30 Metern, mit dem Kran können wir viel größere Lasten tragen und bis zu 40 Meter weit reichen.“

Mit dem schweren Gefährt rückten auch drei Mann von der Höhenrettungsgruppe der Garmischer Wehr an. „Die haben eine spezielle Ausbildung, um am Seil und in größer Höhe arbeiten zu können“, betont Gröbl, „im Grunde wie bei der Bergwacht.“ Hannes Seeberger, Matthias Wackerle und Andreas Bader packten mit an, um die Frau mithilfe einer Schwerlasttrage letztlich sicher aus der Wohnung zu holen.

Insgesamt 90 Minuten dauerte der Einsatz der Feuerwehr ab Eintreffen des Kranwagens. „Das ist wahrlich nicht die Regel“, räumt Gröbl ein. Doch betont er auch, dass sich derartige Vorfälle mehren. „Wir hatten einen solchen Fall erst vor ungefähr 14 Tagen in Burgrain.“ Auch dort war es eine extrem schwergewichtige Person, die befreit werden musste.