Schwierige Lösungsfindung: Ferchenbach bleibt ein Sorgenkind

Er ist eine tickende Zeitbombe, der Ferchenbach. Das ist spätestens seit dem verheerenden Hochwasser vom 12. Juni 2018 jedem klar. Einen Lösungsansatz diskutierte jetzt der Bauausschuss.

Garmisch-Partenkirchen– Jede Menge Totholz, Wurzelstöcke, Steine, Schlamm und mehr hat der Wildbach mit sich gerissen und in die Partnach befördert. Die schrecklichen Folgen: ein Toter, der in den Fluten ertrunken war, und ein Schaden im hohen sechsstelligen Bereich an der Partnachklamm. Die Bilder der Katastrophe haben sich tief ins Gedächtnis eingebrannt – auch bei den Mitgliedern des Gemeinderats. So etwas, das ist allen klar, wollen sie nicht noch einmal erleben.

Wie der Ferchenbach, der 2018 nach heftigen Regenfällen in kürzester Zeit zu einem tosenden Fluss angeschwollen war, gesichert werden kann, beschäftigte nun den Bauausschuss. Einen Lösungsansatz lieferten Prof. Dr. Johannes Hübl und sein Mitarbeiter Stefan Braito vom Institut für Alpine Naturgefahren an der Universität für Bodenkultur Wien. Was die Experten allerdings nicht dabei hatten, war eine Kostenschätzung. Darum bat Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) mit Nachdruck, denn nur auf Basis der Zahlen können die Kommunalpolitiker eine Entscheidung treffen. Hübl versprach Abhilfe und sicherte außerdem zu, mit dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim Kontakt aufzunehmen. Dieses hat bereits eine finanzielle Beteiligung an einem Wildholzrechen zugesagt.

Neben diesem, der kurz vor der Mündung in die Partnach entstehen sollte, regten die beiden Ingenieure eine Vielzahl an weiteren Verbesserungen an. „Hohen Handlungsbedarf sehe ich bei den Wurzelstöcken“, sagte Braito. „Die könnte man sammeln und als Uferbefestigung nutzen.“ Wichtig scheinen ihm auch regelmäßige Kontrollen – vorzugsweise im Frühjahr und Herbst sowie nach Hochwasser-Ereignissen.

Um Holz abzutransportieren sei die alte, teilweise zerstörte Forststraße unabdingbar, betonte Hübl. Diese müsse ertüchtigt werden, „dass man mit landwirtschaftlichem Gerät reinfahren kann“. Dafür könnten ebenfalls Wurzelstöcke dienen, die entsprechend verankert werden müssen. „In Österreich haben wir damit schon Erfahrungen gemacht.“

Die Vorschläge kamen an im Gremium. „Schade, dass Sie nicht 15 Jahre früher da waren“, meinte Hannes Biehler (CSU). „Dann wäre vielleicht die Forststraße noch komplett vorhanden.“ Zudem kam von verschiedener Seite die Anregung, dringend noch einmal mit den Bayerischen Staatsforsten als Grundeigentümer über eine Beteiligung zu reden.