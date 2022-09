Azubi-Mangel: Schwierige Nachwuchssuche im Landkreis

Von: Katharina Brumbauer

Teilen

Einzelkämpfer: Friseurmeister Rainer Herrmann führt seinen Herren-Salon in Garmisch-Partenkirchen derzeit alleine. Es fehlt das Personal, auch ein Auszubildender. Im Damenbereich unterstützen ihn zwei Teilzeitkräfte. Wir haben wochenlang mit einem Schild vor dem Geschäft beworben: Auszubildender gesucht. Nicht eine Bewerbung kam. Metzgermeister Leonhard Fink aus Garmisch-Partenkirchen © brumbauer

Der befürchtete Einbruch bei den Ausbildungszahlen ist zwar den Handwerkern im Landkreis Garmisch-Partenkirchen erspart geblieben. Dennoch suchen manche Sparten händeringend Nachwuchs. Dazu zählen etwa Friseure, Metzger und Bäcker. Die explodierenden Energiepreise kommen verschärfend hinzu.

Garmisch-Partenkirchen – Rainer Herrmann steht alleine in seinem frisch renovierten Barber-Shop in der Garmisch-Partenkirchner St-Martin-Straße. In seinem Herren-Salon ist der Friseur momentan Einzelkämpfer. Im angegliederten Damenbereich arbeitet er mit zwei Teilzeitkräften. Eine der Mitarbeiterinnen kassiert gerade eine Kundin am neuen Marmortresen ab, die nächste steht schon in der Tür. Das Geschäft läuft nach langer Schließung in den Corona-Lockdowns wieder an. Den Herrenbereich muss Herrmann solo stemmen. Ein Grund dafür: ein Auszubildender fehlt.

„Es ist ganz schwierig, Lehrlinge für das Friseurhandwerk zu bekommen“, sagt Herrmann, Vorstandsmitglied der Friseurinnung Oberland. Zuletzt hatte er einen jungen Mann in Ausbildung. Einen gebürtigen Griechen, der mit Temperament, Leidenschaft, Begeisterung und durchdacht den Kunden die Haare schnitt. „Ich denke, das Problem ist, viele nehmen die Dienstleistungen eines Handwerkers als selbstverständlich wahr.“ Dazu kommt die Einschätzung, mit einem Bürojob besseres Geld zu verdienen und geregeltere Arbeitszeiten zu haben. Was dabei oft verloren geht, sei die Wertschätzung für Handwerksberufe.

In einem Gewerk, das sehr auf den individuellen Dienstleister ausgerichtet ist, ist das fatal. „Die Leute kommen wegen einer Person, von der sie möchten, dass sie ihnen die Haare schneidet. Gibt es die nicht, kommen sie nicht.“ Kreishandwerksmeister Michael Andrä räumt ein: „Was die Auszubildendenzahlen bei den Friseuren angeht, sind wir nicht da, wo wir gerne wären.“ Aber 18 Lehrlinge im Vergleich zu acht im Vorjahr spricht für einen Positivtrend. Auch die Gesamtzahl an Lehrlingen – 347 in den Landkreisen Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen (wir berichteten) – gibt Anlass zu Zuversicht. „Genaue Statistiken sind schwierig, weil auch viele Verträge sehr kurzfristig nach dem 1. September geschlossen wurden“, erklärt Andrä. Zum jetzigen Zeitpunkt kann der Kreishandwerksmeister aber berichten, dass zum Start des neuen Ausbildungsjahres Anfang des Monats in etwa genauso viele junge Frauen und Männer im Landkreis ihre Lehre begonnen haben wie 2021. „Es sind minimal weniger, aber ganz wichtig: Wir erleben keinen Einbruch bei den Ausbildungszahlen.“ Beliebt sei nach wie vor der „Dauerbrenner“ KFZ–Mechaniker. Und auch in seiner Zimmerei in Eglfing habe Andrä ohne Schwierigkeiten einen Auszubildenden finden können.

Ein Bereich, der dem Kreishandwerksmeister aber Kopfzerbrechen bereitet, ist das Lebensmittelhandwerk, sind Bäckereien und Metzgereien. Sie müssen Kühlungen oder Öfen betreiben, bekommen die explodierten Energiekosten besonders zu spüren. Die Resonanz auf Lehrstellenausschreibungen könnte außerdem größer sein. „Wir haben wochenlang mit einem Schild vor dem Geschäft beworben: Auszubildender gesucht. Nicht eine Bewerbung kam“, erklärt Metzgermeister Leonhard Fink aus Garmisch-Partenkirchen. „Es betrifft nicht nur unsere Sparte, sondern das ganze Handwerk“, sagt Fink. Auch dem Einzelhandel fehle es an Personal. „Dabei versuchen wir, auch Anreize zu schaffen“, betont der Metzgermeister. Die Arbeitszeiten für den Auszubildenden hatte er kommod angesetzt, an zwei von fünf Tagen in der Woche bekäme der junge Mann oder die junge Frau nachmittags frei. Auch die Gehälter haben sich gebessert. Ein Auszubildender bekommt im ersten Lehrjahr bei Fink 1100 Euro brutto. Das ist mehr als der Tariflohn.

In den Corona-Jahren war das Handwerk wenig sichtbar. Lehrlingsmessen fielen aus, Praktika größtenteils auch. Hermann hat den Lockdown genutzt, um seinen Salon umzugestalten. Der Herrenfriseur, der sein Handwerk in seiner klassischen Form – Haarschnitt, Bart trimmen, Nassrasur – noch von der Pike auf lernte, hat seinem Salon einen neuen, einladenden Anstrich verliehen. Der Friseurbranche steht unter Konkurrenzdruck. Billig-Barbershops sprießen überall aus dem Boden. Aber Herrmann weiß auch: „Es gibt Kunden, die erkennen die Qualität eines guten Handwerkers“, sagt er. Die halten das Geschäft am Laufen. Ihre Mund-zu-Mund-Propaganda ist die beste Werbung.