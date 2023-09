Eishockey-Fans, jetzt gilt‘s: Wählt Eure SCR-Legenden!

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Wessen Name soll künftig auf dem Trikot unter dem Stadiondach stehen? Die Fans des SC Riessersee haben nun die Wahl. © Grafik: Lara Mayrginther

Zum vierten Mal ehrt der SC Riessersee herausragende Spieler. Nun stimmen Leser der Heimatzeitung und Fans über die Legenden der Jahre 2004 bis 2019 ab. Unter den Teilnehmern werden Preise verlost.

Garmisch-Partenkirchen – Ein bisschen Platz ist da oben noch. Nun will der SC Riessersee die Lücke füllen. Bedeutet: Es werden zwei neue Namen gesucht für die Trikotbanner, die feierlich nach oben unter das Hallendach des Olympia-Eissportzentrums gezogen werden. Zum vierten Mal haben die Tagblatt-Leser die Wahl, müssen sich aus zehn prägenden Spielern der Epoche 2004 bis 2019 für zwei Legenden entscheiden (Stimmzettel siehe Ende). Zwar waren die Zeiten der Deutschen Meisterschaften längst vorbei, doch immerhin gab es in den 15 Jahren einen Oberliga-Titel (2011) und eine DEL2-Finalteilnahme (2018) zu bejubeln. Auch in dieser Phase schafften es einige Spieler, sich in die Annalen des Clubs und die Herzen der Fans zu spielen. Die finale Entscheidung, welche beiden Namen künftig neben Legenden wie Franz Reindl oder Ignaz Berndaner – sie bekamen die meisten Stimmen bei der Wahl 2017 – ist natürlich den Fans vorbehalten. Doch haben die SCR-Verantwortlichen eine Vorauswahl getroffen. In alphabetischer Reihenfolge stellen wir sie vor.

Die Wahl der SRC-Legenden: So funktioniert‘s Wer mitmachen will, füllt das Formular auf dieser Seite aus. Jeder Leser hat maximal zwei Stimmen. Die beiden Spieler mit den meisten Stimmen werden beim ersten Heimspiel des SC Riessersee am 3. Oktober gegen den EV Füssen geehrt. Das Formular schicken Sie per Post an Garmisch-Partenkirchner Tagblatt, Alpspitzstraße 5a, 82467 Garmisch-Partenkirchen, per Fax an 0 88 21/7 57 26 oder Sie werfen es einfach in den Briefkasten. Sie können uns auch einfach eine E-Mail an sport@gap-tagblatt. de mit Ihren beiden Favoriten schicken. Geben Sie dabei Ihren Namen, Anschrift und Telefonnummer an. Einsendeschluss ist Freitag, 22. September. Unter den Teilnehmern werden diese Preise verlost:

1. Preis: Vierertisch im VIP-Raum bei einem Heimspiel nach Wahl.

2. Preis: ein von der Mannschaft unterschriebenes Spieler-Trikot (Beflockung nach Wunsch)

3. Preis: vier Sitzplatzkarten für eine SCR-Partie nach Wahl

Andreas Driendl: 116 Spiele, 138 Scorerpunkte, 163 Strafminuten

In kürzerer Zeit zog wohl kein anderer Spieler beim SCR die Ränge auf seine Seite. Das gelang Driendl vor allem mit seinem Werk auf dem Eis. 2016 vom DEL-Klub Krefeld gekommen, avancierte der heute 37-Jährige sofort zum Topscorer. Zugleich war er der Ruhepol des Teams. Die Kombination, die einen echten Anführer ausmacht. Ihm wäre wohl noch viele Jahre im OEZ zugejubelt worden, doch nach dem DEL2-Vizetitel und der abermaligen Insolvenz des SCR folgte der Abschied des gebürtigen Schongauers zu den Ravensburg Towerstars. Dort beendete er im Mai 2022 nach einer Verletzung und hartnäckiger Corona-Erkrankung seine Karriere.

Christian „Butzi“ Mayr: 367 Spiele, 145 Scorerpunkte, 419 Strafminuten

Der Mann, den kaum einer bei seinem Vornamen nennt. Der „Butzi“ ist ein echter Werdenfelser. In Garmisch-Partenkirchen geboren, durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften des SCR. 2001, nach seiner vierten Herren-Saison, musste er etwas Neues sehen, entwickelte sich zum Wandervogel. Deggendorf, Dresden, Crimmitschau, Leipzig, München, Miesbach, Schwenningen, Peiting, Füssen – quer durch die deutsche Eishockey-Welt führte sein Weg. Doch er ist durch und durch ein Weiß-Blauer, kam immer wieder zurück zum SCR, mit dem er unter anderem 2011 den Oberliga-Titel feierte.

Mark McArthur: 283 Spiele, 17 Scorerpunkte, 114 Strafminuten

Ein Musterbeispiel an Integration. Der gebürtige Kanadier kam 2005 hochdekoriert zum SCR, trug die Dave-Pinkney- und James-Norris-Memorial-Trophy. Schnell machte sich der Goalie bei den Riesserseern beliebt, stieg mit ihnen in seiner zweiten Saison in die 2. Bundesliga auf. Fünf Jahre blieb er, überaus lange für einen Ausländer, ehe er mit dem Zwangsabstieg 2010 seine Karriere als Profi beendete.

Tim Regan: 564 Spiele, 514 Scorerpunkte, 872 Strafminuten

Hart gegenüber den Gegnern, hart gegenüber sich selbst. Kann ein Mann mit diesen Eigenschaften auch noch brillant Eishockey spielen, ist klar, was aus ihm wird: ein Publikumsliebling. Diesen Status erhielt Regan schnell beim SCR – und zugleich die Kapitänsbinde. Er füllte die großen Fußstapfen seines Vorgängers Sepp Lehner – der 2019 neben Anton Raubal zur SCR-Legende gewählt wurde. Ein echter Leader der Weiß-Blauen, dessen 564 Spiele viele Highlights beinhalten. Im Gedächtnis verankert dürfte die Partie am 6. März 1998 sein, als er im Alleingang den Iserlohner SC abschoss: fünf Regan-Tore beim 5:3-Sieg. Seinen Wechsel nach Bad Tölz haben ihm die Fans verziehen. Zumal er zurückkam, mit dem SCR den Weg runter in die Oberliga und wieder hoch in die DEL2 ging. Nach seinem Karriereende führte er das Team zwei Saisons lang als Coach sowie eine als Sportlicher Leiter an.

Michael Rimbeck: 527 Spiele, 125 Scorerpunkte, 298 Strafminuten

Der Name einer Fernsehsendung passt perfekt zu diesem Mann: „Hart, aber fair“. Warum? Der „Rimbo“ ging in seinen 527 Spielen keinem Zweikampf aus dem Weg, sammelte dennoch erstaunlich wenig Strafminuten – 298. Beinahe seine gesamte Karriere verbrachte er beim SCR, nur für das Ende suchte er sich den für Fans „falschen“ Verein aus. 2018 wechselte er zum EHC Waldkraiburg, ein Jahr später hörte er auf.

Josef Staltmayr: 289 Spiele, 93 Scorerpunkte, 209 Strafminuten

Überaus professionelle Einstellung, wahnsinnige Präsenz auf dem Eis, immer im Dienst der Mannschaft: Das beschreibt Josef Staltmayr. Der Verteidiger aus Peißenberg, der mit dem SCR 2011 den Oberliga-Titel feierte, war in seinen sechs Spielzeiten das Arbeitstier. Hätte jeder Riesserseer nach den Partien seine blauen Flecken gezählt, mehr als Staltmayr hätte wohl keiner davongetragen.

Florian Vollmer: 775 Spiele, 559 Scorerpunkte, 514 Strafminuten

Viele Worte braucht man nicht, um zu beschreiben, was Florian Vollmer alles für den SCR geleistet hat. Die Zahlen des Mittenwalders sprechen für sich: 775 Partien, 559 Scorerpunkte, 2001 DNL-Meister, 2003 Vizemeister der 2. Bundesliga, 2018 DEL2-Vizemeister, 13 Jahre beim Verein, sieben davon als Kapitän. Der Mann am Bully, der Mann für die Penaltys, der Rekordspieler. Auf wenige trifft der Spruch „Einmal Blauer, immer Blauer“ besser zu.

Jochen „Joey“ Vollmer: 67 Spiele, 1 Scorerpunkt, 4 Strafminuten

Fangen, das kann der Joey – und nicht nur Pucks. Mit seiner positiven Art fand er überall schnell Freunde, begeisterte die Massen und wird daher auch als Menschenfänger betitelt. Zwar konnten die Weiß-Blauen nur zwei Spielzeiten lang auf seine Dienste im Tor bauen, doch in den 67 Partien zeigte Vollmer stets alles, was er drauf hatte – eine Menge.

Leonhard „Hardi“ Wild: 152 Spiele, 9 Scorerpunkte, 26 Strafminuten

In der Regel erkennt man die Goalies im Eishockey unter ihren Masken nur schwer. Hardi Wild erkannte jeder sofort. Auf seinem Helm prangte der Monaco Franze. Bei den Weiß-Blauen groß geworden, verabschiedete sich der Goalie 2000 in die weite Welt des Eishockeys, kehrte aber zum Ende für zwei Spielzeiten zurück und feierte den Oberliga-Titel 2011 mit. Mittlerweile ist er vor allem für seinen Kaffee im Werdenfelser Land bekannt.

Stephan Wilhelm: 330 Spiele, 132 Scorerpunkte, 266 Strafminuten

In diversen Mannschaften machte er sich einen Namen. Zugleich vergaß Wilhelm nie, woher er kommt – aus Mittenwald, vom SCR. Dort gehörte er zum DNL-Meisterteam von 2001. Trotz seiner erfolgreichen wie langen Karriere im deutschen Oberhaus lief er 300-mal für die Weiß-Blauen auf. Zudem half er, wenn er konnte – auch nach seinem Karriereende 2018. In den Saisons 20/21 und 21/22 brauchte man dringend einen Verteidiger. Also streifte Wilhelm für ein paar Spiele erneut das Trikot seines Heimatclubs über.

Machen Sie mit: Kreuzen Sie die Spieler an, die als SCR-Legenden geehrt werden sollen. Sie können zwei Stimmen vergeben. © Grafik: Lara Mayrginther