Ausgesetzt! Frauen finden sechs Katzenkinder 

Sie wurden ihrem Schicksal überlassen: Jemand hat in der Nähe der Almhütte sechs kleine Katzen ausgesetzt. Jetzt befinden sie sich im Tierheim.

Am Melkstand der Weidegenossenschaft Garmisch, in der Nähe der Almhütte, haben Gitta Wünsch und Tessy Lödermann vom Tierheim sechs Katzenkinder eingefangen. Sie waren sehr hungrig und bereits ausgetrocknet. Trotz mehrmaliger Kontrolle wurde kein weiteres Katzenkind, geschweige denn die Katzenmutter gesichtet, so dass Lödermann zufolge davon auszugehen ist, dass die Kätzchen ausgesetzt wurden.

„Es ist völlig unverständlich, dass man Tiere nicht bei uns abgibt, sondern sie ihrem Schicksal überlässt – in diesem Fall in unmittelbarer Nähe des Tierheims“, sagte Lödermann. Die Katzenkinder werden jetzt in der Quarantäne behandelt und versorgt, um sie später in gute Hände zu vermitteln.