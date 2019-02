Sechsstelliges Minus: Finanzieller Schaden nach Weltcup-Absage

+ Das Telefon läuft heiß bei OK-Chef Peter Fischer. © Thomas Sehr

Garmisch-Partenkirchen – Die Männer ziehen. Schon immer. Wenn die besten Skifahrer der Welt in Garmisch-Partenkirchen die Kandahar hinunterjagen, dann wollen es die Menschen sehen. Live. Vor Ort. In diesem Jahr waren sowohl für die Abfahrt am Samstag als auch für den Riesenslalom am Sonntag alle Tribünenkarten verkauft. Umso mehr schmerzt der Doppel-Ausfall. Emotional, was am Sonntag noch im Zentrum stand. Wirtschaftlich, was das Weltcup-Team in den kommenden Wochen massiv beschäftigen wird.