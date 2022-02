Vor 350 Jahren: „Gnädigster Bischof“ erhebt Partenkirchen zur „ordentlichen Pfarrei“

Von: Tanja Brinkmann

Im Pfarrhaus befand sich früher eine Landwirtschaft, die dem Seelsorger den Lebensunterhalt sicherte. Der heutige Pfarrer Andreas Lackermeier, der hier die Kräuterbuschen an Maria Himmelfahrt weiht, muss sich darum nicht mehr kümmern. © Thomas Sehr

1672 war Schluss. Da beschloss der Bischof, dass sich die Partenkirchner von der Mutterkirche Garmisch lösen und eine eigenständige Pfarrei werden sollen. Eine Entscheidung mit Folgen. Dafür mussten schließlich auch die Grenzen und der künftige Besitz festgelegt werden, der das Auskommen des Pfarrers sicherte.

Garmisch-Partenkirchen – Gnädigst gab er zu vernehmen, der Bischof zu Freising und Regensburg, dass er es für notwendig befindet, „selbiges würdiges Gotteshaus Beatae Mariae Virginis (der seligen Jungfrau Maria) aus einer Filialkirche, welche es von unvordenklichen Zeiten zur Pfarrei Garmisch gewesen, zu einer ordentlichen Pfarrkirche zu erheben und elevieren“.

Was Albrecht Sigmundt, der Bischof von Gottes Gnaden, der zudem Herzog, Pfalzgraf bei Rhein und Landgraf zu Leichtenberg war, im Februar 1672 verfasst hat, liest sich heute ausgesprochen umständlich. Die Entscheidung, die damit einherging, war aber für die Partenkirchner von enormer Bedeutung. „Vor 350 Jahren haben wir unsere Eigenständigkeit erhalten“, sagt Dekan Andreas Lackermeier.

Bischöfliche Urkunde findet sich im Archiv der Pfarrei Partenkirchen

Ein Vorgang, der dem Pfarrer zufolge in drei Schritten vonstattenging. Zunächst galt es, sich von Garmisch, der Mutterpfarrei des Werdenfelser Landes, zu lösen. „Stück für Stück wurden die umliegenden Orte zu eigenständigen Pfarrgemeinden“, erklärt Lackermeier das Prozedere. Im Fall von Partenkirchen geschah das mit der bischöflichen Urkunde, die noch im Archiv der Pfarrei zu finden ist. Das imposante Siegel allerdings ist zu Lackermeiers Bedauern im Lauf der Jahre verschwunden.

Die Urkunde von 1672 sichert die Eigenständigkeit der Pfarrei Partenkirchen. © Beckert

In einem nächsten Schritt delegierte der Bischof den Stiftsprobst von Rottenbuch ins Werdenfelser Land, auf „dass er den Ort in Augenschein nehmen möge“. Hintergrund war, die Festlegung der künftigen Grenzen. „Von angehender Partnach an, bis dieselbe in den Fluss Loisach einrinnet, und von allda an Partenkirchner Seiten an der Loisach hinab, alles zur Pfarrei Partenkirchen gehörig“, heißt es in der Urkunde. Auch die Rieder, also die Siedlungen „Graseck, Wamperg, Gschwendt, Höfflach, Schlettan und das Reintal“, sollten zu der neuen Pfarrgemeinde zählen. Foracht (Farchant), Au (Oberau) sowie Ober- und Untergrainau verblieben hingegen bei Garmisch.

Pfarrer muss 20 Gulden Pachtzins bezahlen

Im dritten und vielleicht wichtigsten Schritt galt es festzulegen, wie der Pfarrer künftig bezahlt wird. „Die Frage war, aus welchen Erträgen er Naturalien oder Geld bekommt“, sagt Lackermeier. „An beständigen jährlichen Zinsungen“ sollte der Seelsorger 100 Gulden erhalten. „Nit weniger wird vom gemeinen Markt gewisser Verrichtungen halber beiläufig bis zu zwölf Gulden gereicht.“ Der Pfarrer hatte sein Auskommen, das war festgelegt. Genau wie die formelle Übertragung des Besitzes der Kirchengemeinde an ihn, so lange er sein Amt ausübt. „Dafür musste er 20 Gulden zahlen, quasi als Pachtzins“, erzählt Lackermeier. Wohin dieses Geld geflossen ist, das 200 Euro entspricht, kann er nicht sagen. „Damals war das sicher eine große Summe.“ Wie recht der Dekan mit dieser Einschätzung liegt, zeigen Einkommensbeispiele fürs 17. Jahrhundert: Eine Köchin verdiente pro Jahr 15 Gulden, ein Diener, der zugleich Schneider ist, 36 Gulden und ein Ratsherr hingegen 1800 Gulden. Ein Gulden entsprach 60 Kreuzer. Diese Einheit hilft, wenn man die Lebenshaltungskosten anschaut: Ein Pfund Rindfleisch kostete 6 Kreuzer, ein Pfund lebende Forellen genau wie eine Bluse mit kurzen Ärmeln 20 Kreuzer. Es waren ordentliche Beträge, die damals flossen. Der Pfarrer musste sich dabei nicht nur um seine Schäfchen sorgen, sondern auch um seine Pfründe. „Dazu gehörte früher auch eine Landwirtschaft“, weiß Lackermeier. Partenkirchen war zwar bei Weitem nicht so wohlhabend wie Garmisch, „aber wie Mittenwald sehr angesehen“.

Auf die 1672 proklamierte Eigenständigkeit der Partenkirchner hat der Dekan im Gottesdienst hingewiesen. Ein großes Fest schwebt ihm nach dem 150. Weihejubiläum der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt und 300. der St.-Anna-Kirche in Wamberg, die beide im vergangenen Jahr ausgiebig gefeiert worden waren, aber nicht vor.