„Eine Wissenschaft für sich“: Ein altes Handwerk bekommt sein Rampenlicht

Fiebern dem Wettkampf entgegen: Sepp Weiß (im Vordergrund beim Sensenmähen) und Peter Strodl. © Krinninger

Tradition trifft auf Sport: Am Samstag finden die Werdenfelser Meisterschaften im Sensenmähen statt

Garmisch-Partenkirchen – Ungewohnter Anblick zwischen Partnachklamm und Olympia-Skistadion, genauer gesagt im Zielbereich des traditionellen Hornschlittenrennens. Dort, wo sich am Dreikönigstag Jahr für Jahr zahlreiche Wintersportler über die Ziellinie retten, messen sich in diesem Jahr Profi- und Hobbyteilnehmer erneut in einem sportlichen Wettkampf, den man allerdings nicht sofort als einen solchen einstufen würde.

Bereits zum zweiten Mal finden nämlich dort die Werdenfelser Meisterschaften im Sensenmähen statt. Doch geht es dabei nicht nur um ein gutes Abschneiden, sondern vielmehr auch um die Würdigung eines alten Handwerkes, das im Landkreis Garmisch-Partenkirchen nicht in Vergessenheit geraten soll.

Ein altes Handwerk: Das Sensenmähen soll nicht in Vergessenheit geraten

„Das Sensenmähen ist eine Wissenschaft für sich“, sagt Peter Strodl. Der Vorsitzende des Hornschlittenvereins Partenkirchen ist einer der Hauptorganisatoren dieser besonderen Veranstaltung und freut sich auf die dritte Auflage am Samstag, 26. August: „Es soll ein Nachmittag rund um das Sensenmähen werden.“ Neben der Austragung der zweiten Werdenfelser Meisterschaften gibt es auch für alle Interessierten die Möglichkeit, sich ein authentisches Bild zu machen. Sense ist nämlich nicht gleich Sense.

Und damit diese ihren eigentlichen Zweck, das Mähen von Gras, erfüllen kann, gilt es einiges zu beachten. Schließlich soll das Werkzeug vor allem eines können: gut schneiden. Dies erledigt das sogenannte Sensenblatt. Die Klinge ist am unteren Ende des Holzstiels angebracht, mit dem diese dann geführt wird. Doch kommt man auch mit dem hochwertigsten Sensenblatt nur weiter, wenn es regelmäßig gewetzt wird, betont Strodl.

Das Blatt wird dabei in kurzen Abständen mithilfe eines Wetzsteins nachgeschärft. Auch während des Wettkampfs wird dieses Procedere zu beobachten sein. Wie oft das zu erledigen ist, hängt unter anderem vom Zustand des Grases ab, erklärt der Organisator. Harte Arbeit also für alle Teilnehmer.

Bayerische Meisterschaft im Sensenmähen: Profis und Hobbymäher treten an

Einer von diesen wird abermals Sepp Weiß sein. Der 62-Jährige ist mit dabei, seit die Veranstaltung existiert. Dieses Jahr wird es aber auch für ihn eine neue Erfahrung, tritt er doch zum ersten Mal in der „Profiklasse“ an. Der Unterschied zur zweiten Kategorie, der Hobbyklasse, besteht zum einen in der Länge des Sensenblattes. Bei der Profiklasse sind Sensenblattlängen zwischen 100 und 130 Zentimeter erlaubt. Bei der Hobbyklasse bewegt sich diese Vorgabe zwischen 70 und 95 Zentimetern.

Zum anderen geht es um die Größe der Parzelle: Mit den längeren Sensenblättern wird ein Abschnitt von 35 Quadratmetern gemäht, mit den kürzeren 15 Quadratmeter. Vergangenes Jahr waren es rund 40 Teilnehmer. Heuer dürfen es, wenn es nach Strodl geht, „gerne über 50“ werden. Für Frauen und Männer gibt es eine jeweils eigene Wertung.

Im Sensenmähen gibt es sogar Welt- und Europameisterschaften

Sepp Weiß geht es aber vor allem auch um die Gaudi. Die habe er bei den letzten Malen immer gehabt, erzählt er. Mit dabei: seine neue Wettbewerbssense. Ob es damit vielleicht sogar zum Sieg reicht? „Ich mit meinen 62 Jahren werde mich da schwer tun gegen die Jugend“, sagt er.

Wohlwissend, dass in dieser Klasse auch Profis an den Start gehen, unter anderem der Europameister der Junioren und die Europameisterin bei den Damen. Ja, im Sensenmähen gibt es sogar Europameisterschaften. Die letzten fanden in Slowenien statt.

Sensenmähen: Kulturgut und für Ältere ein Stück Kindheit

Für Weiß ist das Sensenmähen ein Kulturgut und auch ein Stück Kindheit. Schon im Alter von sechs Jahren hielt er zum ersten Mal eine Sense in der Hand. Der Großvater und sein Vater hatten ihn an das besondere Handwerk herangeführt. Bestimmt über 30 Jahre mähte er noch aktiv auf diese Weise – meistens am frühen Morgen, wenn die Wiesen noch mit Tau bedeckt sind. Am besten ließe sich das Gras nämlich schneiden, wenn es „leicht angefeuchtet“ ist, sagt er.

Das Sensenblatt wird somit weniger schnell stumpf und muss entsprechend weniger oft gewetzt werden. So könnten die Teilnehmer des Wettbewerbs wertvolle Zeit sparen. Doch nicht nur das Tempo steht bei der Bewertung durch zwei Schiedsrichter im Fokus, sondern auch, wie sauber das Gras abgemäht wurde.

Buntes Rahmenprogramm: Vorführungen zur Sense und Wettstreit Mensch gegen Maschine

Wie im vergangenen haben die Organisatoren auch diesmal ein buntes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Neben den Meisterschaften stehen eine Vorführung zur Sensenpflege, die Siegerehrung und ein Wettkampf zwischen Mensch und Maschine an. Genauer gesagt versuchen zwei Sensenmäher 50 Quadratmeter Wiese schneller als ein Motormäher zu schaffen. Die Zuschauer – 2022 waren es knapp 500 – können zuvor auf den Ausgang wetten und bei der Tombola Preise gewinnen.

Für das leibliche Wohl ist ab 12 Uhr Tag gesorgt, zur Unterhaltung spielt der Veitl Toni mit Begleitung auf. Wäre da als Unbekannte nur noch das Wetter. Strodl hofft, dass es am Samstag schön und trocken bleibt – obwohl sich das Gras mit ein paar Regentropfen wohl leichter mähen lassen würde.

TOBIAS SCHWANINGER

Das Programm bei der Bayerischen Meisterschaft im Sensenmähen 12 Uhr: Beginn im Zielraum des Hornschlittenrennens; 13.30 Uhr: Anmeldeschluss für die Teilnehmer; 14 Uhr: Beginn des Mähwettbewerbs; 15 Uhr: Vorführungen; 16 Uhr: Wette „Menschen gegen Maschine“; 16.30 Uhr: Siegerehrung; 17 Uhr: Verlosung der Tombolapreise; Anmeldung und Infos im Internet unter www.hornschlitten.de.

