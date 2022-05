Sexueller Missbrauch: Fast zehn Jahre Haft

Von: Angela Walser

Teilen

Das Landgericht München II verhängte eine hohe Haftstrafe (Symbolbild). © Imago

München – Neun Jahre und zehn Monate Freiheitsstrafe: Dieses Urteil verhängte jüngst das Landgericht München II gegen einen Unternehmer aus der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen. Die vierte Strafkammer unter Vorsitz von Richter Martin Hofmann sah es nach 21 Verhandlungstagen als erwiesen, dass der 66-Jährige jahrelang die Tochter seiner Lebensgefährtin schwer sexuell missbraucht hatte. Der Mann bestritt bis zum Prozessende die Übergriffe.

München – Neun Jahre und zehn Monate Freiheitsstrafe: Dieses Urteil verhängte jüngst das Landgericht München II gegen einen Unternehmer aus der Marktgemeinde Garmisch-Patrtenkirchen. Die vierte Strafkammer unter Vorsitz von Richter Martin Hofmann sah es nach 21 Verhandlungstagen als erwiesen, dass der 66-Jährige jahrelang die Tochter seiner Lebensgefährtin schwer sexuell missbraucht hatte. Der Mann bestritt bis zum Prozessende die Übergriffe.

Sechs Jahre alt war die heute erwachsene Frau gewesen, als das Martyrium begann, das irgendwann im erzwungenen Geschlechtsverkehr gipfelte. Dafür wurde das Mädchen mit Geld belohnt. 500 Euro bekam sie für jeden Geschlechtsverkehr, 100 Euro für eine orale Befriedigung. Vor lauter Scham und Ekel begann das Kind mit acht Jahren Alkohol zu trinken. Mit elf Jahren kamen Drogen hinzu. Im August 2013 schrieb sie ihrer Mutter eine Mail. Sie befand sich in Australien und fühlte sich vollkommen fehl am Platz und offenbar kam ein Teil ihrer schlimmen Vergangenheit in ihr hoch. Der Mann habe sie seit ihrer Kindheit missbraucht. „Der Bastard wohnt bei einer Mädchenschule“, schrieb sie. Doch nichts passierte.

Die Familiensituation sei trostlos gewesen, sagte der Richter in der Urteilsbegründung, die Mutter gefühlskalt. Heute sei die Geschädigte komplett gebrochen, resümierte der Richter in seiner Urteilsbegründung. Sie leidet unter Panikattacken, Schlafstörungen und Schuldgefühlen. Sie ekele sich vor ihrem eigenen Körper, füge sich selbst Verletzungen zu und könne keine längeren Arbeitsverhältnisse eingehen. Aktuell versuche sie mit einem extremen Gesundheitstripp entgegenzusteuern.

Die Verteidigung, zwei Münchner Juristen, hielten diese Schilderung für falsch, wie auch die gesamten Vorwürfe. In ihren Plädoyers empfanden sie die Rolle des Opfers angesichts der großzügigen Geschenke ihres Mandanten als beneidenswert. So jedenfalls sollen sie es in den Plädoyers beschrieben haben. Die waren nichtöffentlich gewesen. Doch den Richter empörte das Verhalten der Verteidiger so sehr, dass er gleich am Anfang der Urteilsbegründung hart mit den Anwälten ins Gericht ging. „Wir sind Juristen und sollten uns auch so benehmen“, redete er den Verteidigern ins Gewissen. Ein derartig respektloses Verhalten habe er in seiner Karriere noch nicht erlebt. Demnach hatte sich das Duo lieber mit sich selber beschäftigt, als dem Prozess zu folgen. Mit Geschwätzigkeit störten sie die Verhandlungsführung des Richters. „Ich bin doch kein Gurkenhobel-Verkäufer in der Fußgängerzone“, wehrte er sich.

Der Angeklagte, der am letzten Verhandlungstag körperlich sehr mitgenommen wirkte, blieb regungslos oder schüttelte verneinend den Kopf. Seiner Ansicht nach hatte es weder die sieben Fälle gegeben, die letztlich zur Verurteilung herangezogen wurden, noch die ursprünglich über 70 angeklagten Übergriffe, von denen etliche wegbeschränkt wurden. „Wir hätten uns gerne mit Ihnen unterhalten“, wandte sich der Richter ein letztes Mal direkt an ihn.

Der Angeklagte hatte sich jedoch nicht geäußert, über seine Anwälte aber mitteilen lassen, dass er sich als Opfer eines Komplotts betrachte. Er war es gewesen, der irgendwann den Geldhahn zudrehen wollte. Als sein Missbrauchsopfer rebellierte, zeigte er die Frau wegen Erpressung an. Bei der Vernehmung traf sie auf einen wachsamen, engagierten Beamten und packte aus. Der Missbrauch erwies sich als noch nicht verjährt – anders als bei der eigenen Tochter des Angeklagten, bei der die Fälle bis zu 38 Jahre zurücklagen. In einer Mail an einen Rechtsanwalt hatte er diese Übergriffe zugegeben und den Juristen gebeten, das Problem mit der Stieftochter aus dem Weg zu räumen, in dem er ihr zwei fünfstellige Geldsummen von insgesamt 100 000 Euro anbot. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte wie die Staatsanwaltschaft können dagegen in Revision gehen.