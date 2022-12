Schockanruf in Garmisch-Partenkirchen leider geglückt: Gauner erbeuten Schmuck und Münzen

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Eine Seniorin aus dem Bereich Garmisch-Partenkirchen ist Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. © dpa

Sie war gutgläubig und fiel auf eine mittlerweile sehr bekannte Gaunerei rein: Durch einen sogenannten Schockanruf erbeuteten Diebe nun von einer Seniorin aus dem Bereich Garmisch-Partenkirchen Schmuck und Münzen im Wert von 50.000 Euro.

Landkreis – Die Masche mit Schockanrufen ist bekannt – und doch fallen immer wieder gutgläubige Menschen darauf herein. Betrüger haben jetzt auf diese Weise im Bereich Garmisch-Partenkirchen ordentlich Beute gemacht.

Eine Seniorin übergab ihnen, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Pressemitteilung berichtet, Schmuck sowie Gold- und Silbermünzen im Gesamtwert von circa 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen nach den bislang unbekannten Tätern.

Am Montag gab es wieder eine Welle von Schockanrufen

Am Montag wurden im Landkreis mehrere Fälle von betrügerischen Anrufen zur Anzeige gebracht. In den meisten Fällen wurden die Betroffenen mit erfundenen Verkehrsunfällen konfrontiert, die ein Angehöriger verursacht haben soll. Um eine Gefängnisstrafe zu verhindern, so die Geschichte der Ganoven, müsse sofort eine hohe Kaution bezahlt werden.