Das große Aufräumen - Zwei Tonnen Silvester-Müll beschert Bauhof viel Arbeit

Von: Katharina Brumbauer

Zwei Tonnen Silvester-Abfall landeten nach dem Jahreswechsel bei der Müllumladestation Spichtinger. © sehr

Überreste von Böllern, Feuerwerksbatterien aber auch viele Glasflaschen. Die Feierwütigen haben an Silvester in Garmisch-Partenkirchen einen riesigen Müllberg hinterlassen.

Garmisch-Partenkirchen – Eine Hecke und ein Wohnhaus in Brand. Raketen und Böller, die mitten in Menschenmengen und teils gezielt in die Richtung von Einsatzkräften explodiert sind. Garmisch-Partenkirchen erlebte eine raue Silvesternacht (wir berichteten). Beim ersten Jahreswechsel wieder ohne Corona-Beschränkungen ließen es die Feierwütigen krachen. Dementsprechend gefordert war dann der Bauhof in seinem Spezialeinsatz. Rund zwei Tonnen Müll haben die Einsatztrupps an Neujahr in der Marktgemeinde beseitigt. Etwa 200 Kilogramm mehr als im vergangenen Jahr.

Krachen lassen haben es die Feierwütigen im Zentrum der Marktgemeinde, wie hier am Marienplatz. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Um sechs Uhr früh rückten die 14 Mann aus. Mit vier Pritschenwagen und einem Radlader mit spezieller Sammelschaufel ließen sie bis elf Uhr vielerorts die Spuren der Silvesternacht verschwinden. Vom Marienplatz, durch die Fußgängerzone zum Richard-Strauss-Platz bis zum Bahnhof. Vom Rathaus über die Mittenwalder Straße bis zum Skistadion. Über die Burgstraße nach Burgrain. Und entlang der Ludwigstraße bis zur Sebastianskirche waren die Räumtrupps unterwegs. Mit Blick auf den Besucherandrang beim Neujahrsspringen reinigten sie zudem den Saliterparkplatz sowie die Parkplätze am Wankbahnhof, am E-Center in Partenkirchen und am Schützenhaus intensiv. Überreste von Böllern, aber auch viele Glasflaschen ließen die Menschen liegen. „Das meiste machen Feuerwerksbatterien aus“, erklärt Bauhof-Leiter Martin Staltmair. Der Abfall landete bei der Müllumladestation Spichtinger.

Bürgermeisterin Koch (CSU): Vorfälle in der Silvesternacht werfen „äußert negatives“ Bild auf Feuerwerkstradition

Die Rathausverwaltung hatte vor Weihnachten noch eine Resolution verabschiedet, in der sie den Bürgern aus Umwelt- und Sicherheitsgründen davon abriet, ein Feuerwerk zu zünden. Der Jahreswechsel und Böller gehörten aber auch für viele Garmisch-Partenkirchner „offensichtlich zusammen“, sagte die Erste Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU). Die Vorfälle der Silvesternacht würden ein äußert negatives Bild auf die Feuerwerkstradition werfen. „Die Angriffe auf die im Einsatz befindlichen Rettungskräfte verachte ich zutiefst“, betonte die Rathauschefin. Koch sieht dringend Handlungsbedarf bei der Reglementierung privater Böllerei. „Jetzt müssen Bund und Land hier tätig werden.“