Feuerwerk: Tierschützer appellieren an die Vernunft der Bürger

Lärm, Feinstaub, Tierquälerei: Für drei Vereine und ihre Vorsitzenden ist klar, warum sie strikt gegen Feuerwerk und Böller an Silvester sind.

Garmisch-Partenkirchen – Die einen freuen sich auf ein kleines Spektakel zum Jahreswechsel, die anderen ärgern sich über Krach, Schmutz und Geld, das in die Luft gejagt wird. Das Thema Silvesterfeuerwerk wird auch heuer kurz vor Jahresende teils emotional diskutiert. In Garmisch-Partenkirchen war es Anfang des Monats Tagesordnungspunkt im Hauptausschuss. Die darin getroffenen Beschlüsse gehen den Tier- und Naturschützern aber nicht weit genug.

„Es ist ein Schritt in die richtige Richtung“, heißt es in einer Pressemitteilung, die die Vorsitzenden vom Bund Naturschutz (Axel Doering), vom Tierschutzverein (Tessy Lödermann) und vom Landesbund für Vogelschutz (Hans-Joachim Fünfstück) zusammen veröffentlicht haben. Es müsse aber mehr getan werden. Der Hauptausschuss hat beschlossen, dass der Markt Garmisch-Partenkirchen keine Feuerwerke mehr in Auftrag gibt. Und dass keine öffentlichen Flächen oder Liegenschaften für das Abbrennen zur Verfügung gestellt werden. Ein grundsätzliches Verbot an Silvester konnten die Lokalpolitiker aber nicht aussprechen. Dafür gebe es, hieß es von Seiten der Rathaus-Verwaltung keine rechtliche Grundlage. Somit bleibt es bei den Verbotszonen bei Kirchen, Krankenhäusern, Altersheimen und in Waldgebieten.

Zu wenig in den Augen der Tier- und Naturschützer. Sie wollten, dass die Verbotszonen auf Skipisten, Berggasthöfe, Wildfütterstellen und den Bereich um das Tierheim ausgeweitet werden. Wie Lödermann betont, reagieren viele Tiere auf die Knallerei empfindlich. „Ihnen Panik und Angst zuzufügen, ist eine Form von Tierquälerei“, unterstreicht sie. Und spricht dabei Fünfstück aus der Seele. „Es ist belegt, dass Vögel in der Silvesternacht bis zur lebensbedrohlichen Erschöpfung herumirren.“ Neben dem Lärm stehen die großen Mengen an Feinstaub in der Kritik, die in kurzer Zeit in die Luft gelangen. „Zudem setzen Feuerwerkskörper hochgiftige Stoffe wie Antimon, Kohlenwasserstoffe, Schwefel, Strontium- und Bariumverbindungen frei, die die Umwelt schwer belasten“, erklärt Doering.

Angesichts dieser Argumente appellieren die drei Vorsitzenden, die freilich keine Spaßverderber sein wollen, „an die Vernunft der Bevölkerung, auf Feuerwerk zu verzichten“. Oder zumindest die sensiblen Gebiete davor zu schonen. Sie wünschen sich, dass die Menschen wie im österreichischen Ramsau oder in Kreuth am Tegernsee ganz von der Knallerei Abstand nehmen. Auch der Marktgemeinderat sollte sich im kommenden Jahr noch einmal mit der Thematik befassen. Schließlich gebe es andere Orte, in denen Lösungen gefunden wurden.