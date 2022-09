„Absurd“: Sitzen auf der Kurpark-Wiese in Garmisch-Partenkirchen verboten - Wenig Werbung für den Tourismusort

Von: Katharina Bromberger

Das Wetter, die Ruhe und eine gute Zeit genießen diese Garmisch-Partenkirchner im Michael-Ende-Kurpark. Erlaubt ist ihr Picknick nicht. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Der Sicherheitsdienst vertreibt im Kurpark Garmisch jeden, der auf der Wiese sitzt. Nicht erlaubt laut Satzung. „Absurd“, findet ein Betroffener. Selbst die Verantwortlichen sagen: Eine Werbung für den Tourismusort ist das nicht.

Garmisch-Partenkirchen – In Paragraf drei, Absatz drei der Grünanlagensatzung steht’s. Was alles auf den Grünanlagen des Marktes Garmisch-Partenkirchen untersagt ist. Unter anderem: das Nächtigen, das Betteln. Und, Absatz 3b, „das Lagern auf dem Boden und Liegen auf den Bänken“. Heißt im Klartext: Wer sich im Kurpark bei schönstem Wetter unter einen Baum zum Lesen setzt und erwischt wird, wird verscheucht. Werner Buss ist das passiert. Und findet es „skurril“, zudem wenig schmeichelhaft für einen Tourismusort. Die Tourismusverantwortlichen können ihm da nicht widersprechen.

So will es die Satzung: Niemand sitzt oder liegt auf der Kurpark-Wiese. Doch selbst die Tourismusverantwortlichen sind darüber nicht glücklich. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Heiß war es. Mit zehn Mitarbeitern eines Unternehmens hat Buss eine Schulung gehalten. Teambuilding. Was man ja nicht in einem stickigen Schulungsraum machen muss, wenn doch ein wunderschöner Michael-Ende-Kurpark – „eine Perle, ein Herzstück mitten im Ort“, wie Buss findet – im Garmischer Zentrum zur Verfügung steht. Also setzten sie sich unter einen Baum. Ruhig und leise sprachen sie miteinander, arbeiteten. Aber nur kurz, dann kam der Mann vom Sicherheitsdienst. Sie dürften hier nicht sitzen, erklärte er ihnen. Sie müssten gehen.

Im Kurpark Garmisch von der Wiese vertrieben: Sicherheitsmann „hat ja nur seine Arbeit gemacht“

Buss nahm es hin. Wenn die Regel nun einmal so lautet, brauche er nicht mit dem Mann diskutieren, der als letztes Glied in der Kette einfach nur dafür sorgt, dass sie eingehalten wird. „Er war freundlich, hat ja nur seine Arbeit gemacht.“ Die Gruppe zog ein paar Meter weiter, entdeckte ein Plätzchen mit Schotter. Ja, da sei das Sitzen erlaubt. Also wurde dort weitergearbeitet und besprochen. Währenddessen hat Buss sein Umfeld genauer beobachtet. Sah die junge Frau, die auf der Wiese ihr Handtuch ausbreitete, um im Kurpark ein wenig zu lesen. Nicht erlaubt. Auch sie musste gehen. „Schon absurd.“

Für vieles hat der Münchner, der viel Zeit in Garmisch-Partenkirchen verbringt, Verständnis. Wenn jugendliche oder erwachsene Chaoten pöbeln, schreien, Alkohol trinken, am Ende noch randalieren – klar, sie haben im Kurpark nichts verloren. „Aber ich frage ich schon: Wen hätte das Mädchen mit ihrem Buch gestört?“ Oder eine kleine Gruppe an Menschen, die sich leise unterhält? „Das irritiert mich doch total.“

Verantwortliche Räumen ein: Sitzverbot im Kurpark keine gute Werbung für Tourismusort

Viel beschäftigt sich Buss, ein gelernter Hotelfachmann und ausgebildeter Coach, der das international bekannte GOP Varieté Theater München mit aufgebaut hat und dort lange als Geschäftsführer fungierte, mit Tourismusorten im Allgemeinen und dem Thema Gastfreundschaft im Besonderen. „Wie bekommen wir es hin, dass wir gute Gastgeber werden?“ Diese Frage treibt ihn seit Jahren um. Sicher nicht, indem man Menschen im Kurpark vertreibt, so viel steht für den 58-Jährigen fest. „Wofür gibt es einen solchen Ort, wo man sich begegnen soll und kann?“ Wo man zur Ruhe kommt, sich entspannt, in den Himmel schaut, die Seele baumeln lässt. Kann man alles machen – aber bitte im Stehen. Wahlweise sitzend auf einer Bank oder im Kies.

Eine gute Werbung ist das für einen Tourismusort nicht. Das muss die GaPa Tourismus GmbH auf Anfrage eingestehen. Derzeit stelle man in Abstimmung mit der Verwaltung „konzeptionelle Überlegungen an, um eine Nutzung der Grünflächen im Michael-Ende-Kurpark zu ermöglichen“, heißt es in der schriftlichen Antwort. Flächendeckend aber wird das Liegen wohl nicht erlaubt werden, nachdem von einer Nutzung „in Zonen“ die Rede ist.

Sicherheitspersonal Garmisch-Partenkirchen: 365 Tage im Jahr im Dienst

Offenbar beschweren sich die einen oder anderen Bürger wegen der Regelung. „Sie finden nicht bei allen Menschen gleichermaßen Zuspruch“, teilt GaPa Tourismus mit. Insbesondere Mütter mit kleinen Kindern reagieren wohl wenig begeistert.

Patrouilliert nicht gerade das Sicherheitspersonal, werden sie von ihrem Picknickplatz in der Regel nicht verscheucht. Doch kann es jederzeit auftauchen. Im Dienst ist es 365 Tage im Jahr zu den Öffnungszeiten des Kurparks. Nachts wird dieser ab 22 Uhr beziehungsweise im Winter ab 19 Uhr zugesperrt.

Darüber diskutierte der Gemeinderat akut im Frühjahr 2018. Vandalismus, Drogen, Sauforgien, zerbrochene Fensterscheiben, Müll, Hundekot und entsprechend viele Beschwerden aufgebrachter Bürger: Der Kurpark Garmisch war zur Problemzone geworden. Über Wochen und Monate hatte sich die Situation verschlimmert, im Mai 2018 handelte der Gemeinderat. Unter Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) führte er Öffnungszeiten ein und engagierte den Sicherheitsdienst mit dem Auftrag, die Grünanlagensatzung durchzusetzen. Also: keine Drogen, kein Alkohol, kein Musizieren, kein Bemalen von Gegenständen, kein Betteln – und eben kein „Lagern“ auf den Wiesen. Was im Übrigen für den Kurpark Partenkirchen genauso gilt wie für alle weiteren, vom Markt unterhaltenen Grünflächen.

GaPa Tourismus GmbH will an Sicherheitsdienst festhalten

Nach den ersten drei Monaten feierte Meierhofer das Konzept als Erfolg. Auch Besucher äußerten sich rundum positiv. Ein Erfolg, der kostete. Jeden Monat gab der Markt nach eigener Aussage einen niedrigen fünfstelligen Betrag allein für den täglichen Sicherheitsdienst aus. Mittlerweile bezahlt ihn die GaPa Tourismus GmbH. Wie viel sie dafür ausgibt, verschweigt sie. Zur Debatte steht er jedenfalls nicht. Die Situation mag sich im Kurpark gebessert haben, doch immer wieder komme es zu Problemen. Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Alkoholkonsum, Streitsuchende zählt GaPa Tourismus als Beispiele auf.

Was Buss’ Frage nicht beantwortet: Wen stören eine junge Frau und ihr Buch?