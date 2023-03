Bindung geht bei Sturz nicht auf: hat Sportgeschäft oder Skitourengeher Schuld?

Von: Angela Walser

Ein Skitourengeher hat ein Sportgeschäft verklagt, weil seine Bindung bei einem Sturz nicht aufging. Sein Fahrtalent hat er aber als besser angegeben, als es der Realität entspricht. © Daniel Hug www.terragrphy.de

Gestürzter Skitourengeher verklagt ein Sportgeschäft im Landkreis Garmisch-Partenkirchen auf 6000 Euro, Schadenersatz und Übernahme der Folgekosten - weil bei seinem Sturz die Bindung nicht aufging. Wer hat Schuld? Diese Frage ist nun beim Oberlandesgericht geklärt worden.

Garmisch-Partenkirchen – Manchmal ist es ziemlich hilfreich, wenn Richter nicht nur Jura können. Das wurde jüngst bei einem Zivilverfahren am Oberlandesgericht (OLG) deutlich. Dort hatte ein Skitourengeher (40) ein Sportgeschäft in der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen auf rund 6000 Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz sowie die Übernahme aller Folgekosten für seine Achillessehnen-Verletzung verklagt. In erster Instanz vor dem Landgericht wurde seine Klage abgewiesen. Der Mann legte Berufung ein, und so landete das Verfahren vor dem OLG und dort beim Senat von Richter Hubert Fleindl, einem offenbar begnadeten Skifahrer.

„Sind Sie auch neben dem Skilift aufgewachsen?“, fragte er den Kläger. Der bejahte etwas überrascht ob der Frage. „Und waren Sie in Garmisch-Partenkirchen im Skiclub?“, fragte der Richter weiter. „Ja“, erwiderte der Kläger. „Wie lange?“, lautete die nächste Frage. „Zwei bis drei Jahre“, sagte der Mann. „Dann sind Sie vielleicht mit Maria Riesch zusammengefahren?“, schob der Richter nach. Das musste der Kläger verneinen. „Die ist ja auch zwei Jahre jünger“, gab sich der Jurist selbst erklärend. All die Fragen hatten den Sinn, die skifahrerischen Fähigkeiten des Klägers abzuklopfen. Der erklärte, nach seiner Alpin-Ski-Zeit aufs Snowboard umgestiegen und erst im Anschluss Skitouren gegangen zu sein. Im Januar 2019 hatte er sich im beklagten Sportgeschäft ein neues Skitouren-Set zugelegt. Zwei Tage später zog er los, zum Teufelstättkopf in den Ammergauer Alpen.

„Wo sind Sie denn dort gestartet, oberhalb oder unterhalb des Skidepots“, schaltete sich nun ein beisitzender Richter ein, der offenbar ortskundig war und selber Skitouren geht. Denn als es um die besagte Bindung ging, die beim Sturz des Klägers nicht ausgelöst hatte, meinte er kurz: „Die habe ich auch.“ Und so fragten sich die Ski-Experten am Richtertisch durch alle Details durch, ob der Kläger schon einmal die Kandahar heruntergefahren sei und welche Skitour bislang seine anspruchsvollste gewesen sei, um so herauszubekommen, ob der Mann sich bei den Daten für die Bindungseinstellung vielleicht nicht etwas zu gut eingeschätzt hatte.

Das würden fast alle Männer machen, schob der aus Reith im Winkel stammende Richter Fleindl beruhigend hinterher. Am Ende kam er zu dem Schluss, dass sowohl den Kläger als auch das Sporthaus ein Mitverschulden am Unfall treffe, bei dem sich der 40-Jährige die Achillessehne riss. Der Mann hätte eine andere Charakterisierung seiner Fahrkünste angeben und damit eine softere Bindungseinstellung erwirken müssen. Das Sportgeschäft hätte ein Messprotokoll der Bindungseinstellung vorlegen müssen, das es nicht gab – angeblich, weil sich dieser Typ von Bindung nur hinten einstellen lässt.

Der Vorsitzende Richter schlug deshalb einen Vergleich vor: 2000 Euro Schmerzensgeld sowie 268 Euro materielle Kosten gehen an den Skitourengeher. Der nimmt im Gegenzug die Klage inklusive der Übernahme für alle gesundheitlichen Folgekosten zurück. Außerdem übernimmt er beziehungsweise seine Rechtsschutz-Versicherung 61 Prozent der Verfahrenskosten, die aufgrund eines Gutachtens nicht so gering sind.

Einen ähnlichen Vorschlag hatte das Erstgericht gemacht, darauf wollte sich aber der Anwalt des Klägers nicht einlassen – jetzt, vor dem OLG, tat er es schon. Nachdem es eine Widerrufsfrist des Vergleichs gab, war er bislang nicht rechtskräftig. Das hat sich jetzt geändert. Nach Auskunft des Anwalts des Sportgeschäfts hat die Versicherung der Einigung zugestimmt und bezahlt die Summe. ANGELA WALSER