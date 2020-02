Ski-Weltcup: Erstes Training entfällt, Damen-Rennen aber nicht in Gefahr

Neuer Renndirektor, altes Problem: Das erste Training für die Damen auf der Kandahar entfällt. Die Piste ist noch nicht bereit dafür.

Garmisch-Partenkirchen - Planänderung für die alpinen Damen-Rennen auf der Kandahar: Am Donnerstag wird es aufgrund der Pistensituation kein Training geben. Abfahrt und Super-G am Samstag (11.30 Uhr) und Sonntag (11.15 Uh) sollen aber wie geplant stattfinden. „Der Wetterbericht ist vielversprechend“, sagte Peter Gerdol, der erstmals als Chef-Renndirektor der FIS in Garmisch-Partenkirchen zu Gast ist. Der Slowene übernahm im Juni 2019 den Job des Norwegers Atle Skaardal als verantwortlicher Mann für den Frauen-Weltcup-Zirkus.

Die Schnee-Situation auf der Piste ist nach wie vor das prägende Thema rund um die 67. Kandahar-Rennen. „Nach den Männer-Rennen war die Unterschicht komplett zerstört“, berichtete Gerdol den Teamoffiziellen bei der Mannschaftsführersitzung. Bis Mittwochnachmittag fielen aber bereits 30 Zentimeter Neuschnee im oberen Bereich, im Zielareal waren es immerhin noch 10 bis 15 Zentimeter. Verband FIS und das Organisationskomitee entschieden, bis zum Mittwochmittag sogar „die Touristen auf der Strecke fahren zu lassen“, betonte Gerdol. Sie übernahmen quasi den ersten Teil der Verdichtung. Am Nachmittag und Abend rückten dann die großen Maschinen an. „Wir versuchen, die Piste so kompakt wie möglich hinzubekommen.“ Zwei Frostnächte werden definitiv helfen.

