Ein Profi für extreme Bilder: ORF-Regisseur soll Kandahar in Szene setzen

Sie ist steil und eisig – und deshalb berühmt-berüchtigt: Die Kandahar gehört zu den schwierigsten Strecken im Alpinen Ski-Weltcup. Jetzt soll sie ORF-Regisseur Michael Kögler im Fernsehen ins rechte Licht rücken.

Garmisch-Partenkirchen– Hannes Trinkl fährt Kurven mit den Armen. Links herum, rechts herum. „Wir würden noch gerne einen Sprung einbauen“, sagt der Renndirektor des internationalen Skiverbands FIS. Am Tröglhang. Genau dort an der Kante, an der er gerade steht. Peter Fischer, Geschäftsführer des Weltcup-Organisationskomitees (OK), nickt zustimmend. Markus Waldner auch. „Ein Sprung ist immer gut“, betont der Chef-Renndirektor und wirft einen kritischen Blick auf die Stelle. Theoretisch „möglich, machbar“. Praktisch? Wird sich zeigen, bei den Trainingsläufen für den Ski-Weltcup 2019 in Garmisch-Partenkirchen. Sicherheit geht vor Spektakel. Immer.

+ Beraten sich: OK-Chef Peter Fischer (r.) mit Hannes Trinkl (l.) und Markus Waldner. Die Vorbereitungen für die Rennen an der Kandahar, die am 26. Januar starten, laufen. Dazu gehört die obligatorische Begehung der Strecke. Diesmal Damen- und Herren-Kurs in einem. Es ist kurz vor 9 Uhr, als eine Delegation an der Kreuzeck-Talstation eintrifft. 25 Männer und Frauen – von ARD und ZDF, OK, FIS und Bayerischer Zugspitzbahn (BZB) – fahren mit der Gondel nach oben, um zu Fuß runterzuwandern, wo bei den Wettbewerben die Skistars mit Geschwindigkeiten von gut über 100 Kilometer pro Stunde runterdonnern.

Steilheit der Kandahar transportieren

Zuerst geht’s im Eilschritt hoch zum Kreuzjoch, zum Starthäusl der Herren auf 1690 Metern. Die Gruppe folgt Michael Kögler. Der ORF-Regisseur setzt unter anderem den heißen Ritt auf der Streif in Kitzbühel in Szene, versucht, dem Fernsehzuschauer zu vermitteln, wie eisig, wie steil, wie technisch schwierig die Piste ist und welch starke Schläge die Athleten auf die Skier bekommen. Zum ersten Mal macht er das im kommenden Jahr auch in Garmisch-Partenkirchen. Anders als in Österreich wird dort der Weltcup nicht wie ein nationales Ereignis gefeiert. „Ich will rüberbringen, dass es ein geiles Rennen ist“, sagt der Herr der bewegten Bilder.

Kögler steht vor einer großen Aufgabe. Denn das Fernsehbild verzerrt. Um die Steilheit der Strecke originalgetreu zu zeigen, bedarf es eines Profis. Eines Experten wie ihn, der jeden Abschnitt der 3,3 Kilometer langen Herren- und 2,9 Kilometer langen Damen-Abfahrt im Vorfeld intensiv studiert. Immer mit einem Ziel vor Augen: zu versuchen, dass die Strecke im TV „so ausschaut, wie sie wirklich ausschaut“. Schließlich spielt die Kandahar vom Schwierigkeitsgrad her in der gleichen Liga wie die Streif. Nur kommt das beim Publikum nicht so an. Das soll sich ändern. Schon im Startbereich.

Kögler nimmt sein Tablet zur Hand, schaut sich eine Renn-Szene von dem Hang an. Bisher übertrugen die TV-Teams von einem Turm, der im Vorfeld hochgeflogen werden musste. Den will er 2019 einsparen. Gut für die Finanzen. Gut fürs Bild: „Der Turm nimmt der Strecke das Gefälle, die Konturen sind weg“, erklärt Günther Raab vom Fernsehteam. Dafür braucht’s diesmal ein Schneepodest für die Kamera. „Da beim Steinhaufen“, ruft der Regisseur Mike Bräu von der BZB entgegen. „Der wird im Winter aber schwer zu sehen sein“, sagt er und lacht. Die neue Gedächnisstütze: ein Baum. Im Streckenplan notiert, auf zum nächsten Posten.

Jeder Meter zählt bei der Kameraposition

Kögler und sein Team packen wieder ihre Stecken, marschieren vorsichtig über die feuchten, löchrigen Wiesen. Bewältigen zu Fuß Steil-Abschnitte wie Hölle oder Eishang. Der sei ein Sonderfall, sagt Kögler. Eine „tolle Passage“ im Weltcup. Nur problematisch fürs Fernsehen umzusetzen. Bei so manch einem rinnen die Schweißperlen über die Schläfen. Die Suche nach der besten Kamera-Position strengt an. Die Oberschenkel brennen – bei nur einstelligen Stundenkilometern, auf unvereister Piste.

+ Legendär: Die Kandahar – mit Hölle, Freiem Fall und Eishang – gehört zu den berühmtesten und technisch schwersten Strecken im Skizirkus. © mm Trotzdem inspiziert die Delegation alle Bereiche. Man tauscht sich aus, um für jeden Beteiligten das Beste herauszuholen. Die Zeit – interessiert nicht. Nach gut drei Stunden stoppt die Gruppe vor einem abgesperrten Bereich, Ziegen grasen seitlich davon. Der Freie Fall, das Nonplusultra der Kandahar. Der berühmt-berüchtigte Hang mit 92 Prozent Gefälle. „Die schwierigste Stelle“, urteilt Kögler. Nicht nur für die Sportler.

Der ORF-Mann stapft ein paar Meter hoch, schaut, wo er die Kamera positioniert. Flach will er mit ihr draufhalten, aber nicht ganz nah am Sprung, „sonst ist der Fahrer sofort weg“, sagt er zum Rest der Gruppe. Er findet eine geeignete Stelle, Trinkl winkt ab. „Da ist das Netz.“ Kögler feilscht um jeden Meter. Um den idealen Winkel.

Kompromisse gehören dazu. „Es gibt die perfekte Kameraposition“, sagt Kögler. „Die liegt aber oft in der Gefahrenzone.“ Und somit der Tabu-Zone. Die Gesundheit der Fahrer – unantastbar.

Die Delegation braucht gut vier Stunden für die Begehung, die Rennläufer gerade mal zwei Minuten für die Abfahrt. Die Brotzeit ruft: In der guten Stube des OK schwimmen schon die Weißwürscht im Topf. Feierabend? Von wegen. Die Nachbesprechung von Köglers Ideen steht an. Ob er sie alle umsetzen kann, liegt in den Händen der Produzenten, die jetzt mit der Budgetplanung starten. „Garmisch-Partenkirchen ist auf einem guten Level“, sagt der Regisseur. Um in der Champions League zu spielen, müsse man aber investieren.