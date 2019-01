Der Ski-Weltcup kann kommen - diesmal wieder inklusive seiner steilsten Stelle

Die Vorbereitungen für die Kandahar-Rennen in Garmisch-Partenkirchen befinden sich im Endspurt. Schnee ist genügend vorhanden und das Zuschauerinteresse an den Rennen ungebrochen. Mehr noch: Cheforganisator Peter Fischer rechnet mit einem Aufwärtstrend.

Garmisch-Partenkirchen – Schnee? Ist genug da. Mehr als genug. Die Tribüne? Steht schon. Der Ski-Weltcup? Kann kommen. Gearbeitet wird an der Kandahar auf Hochtouren – allerdings noch mit reduziertem Personal. Derzeit sind ungefähr 30 Mann des Skiclubs Garmisch mit Verstärkung durch Beschäftigte der Bayerischen Zugspitzbahn (BZB) dabei, die Netze auf der Strecke hochzuziehen und die Piste auf die Rennen der Damen – Abfahrt am Samstag, 26. Januar, Super-G einen Tag später und die der Herren, die eine Woche später stattfinden – vorzubereiten. Getan wird das mit dem so genannten Balken, der mit hoher Bar-Zahl Wasser in die Piste presst, um dem Schnee die richtige Dichtig- und Festigkeit zu geben, damit die Kandahar die Strapazen von vier Trainingsläufen und vier Rennen halbwegs unbeschadet übersteht.

Der Freie Fall, die steilste Stelle im Weltcup, wird heuer von den Männern wieder gefahren. In der Vergangenheit hatte man aus Kostengründen ab und zu darauf verzichtet, diesen Abschnitt zu beschneien und zu präparieren. Ab Montag rechnet SCG-Chef Peter Fischer, der sich am Freitagvormittag vor Ort ein Bild vom Stand der Dinge machte, mit 100, bis Mittwoch mit 250 und an den Renntagen mit 450 Helfern. „Wir sind im Zeitplan“, sagt er. Dass der weiter eingehalten werden kann, daran glaubt Fischer fest. Ein Grund: die Wetterlage. Die Vorhersagen prophezeihen kalte Temperaturen und keinen Niederschlag.

Schutzplane von der Streif wird installiert

Die Sicherheitsmaßnahmen auf und neben der Strecke binden zurzeit die meisten Kräfte. Acht Kilometer A-Netze stehen bereits, demnächst beginnt man damit, 30 Kilometer B-Netze aufzubauen. „Sicherheit hat oberste Priorität“, sagt Fischer. Um die noch weiter zu erhöhen, wird für die Herrenabfahrt in der Linkskurve des Teilstücks „Seele“ eine 80 Meter lange schnittfeste Gleitschutzplane installiert, die derzeit in Kitzbühel auf der Streif steht. Damit sollen schwere Unfälle verhindert werden, die passiert waren, weil die messerscharfen Skikanten das Material zerstört hatten. „Das wird Standard werden“, glaubt Fischer.

Das Zuschauerinteresse an den alpinen Ski-Weltcuprennen in Garmisch-Partenkirchen ist ungebrochen. Mehr noch: Es nimmt stetig zu. Für die Männer-Wettbewerbe am 2./3. Februar – Samstag Abfahrt, Sonntag Riesenslalom – sind Tribüne und VIP-Zelt bereits ausverkauft. Unter den Gästen wird dann erstmals Bayerns neuer Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sein. Zur Generalprobe vor den Weltmeisterschaften im schwedischen Are haben sich Fahrer aus 28 Nationen angekündigt. In Kitzbühel bringen 27 Länder ihre Athleten an den Start.

Und auch beim Sorgenkind der vergangenen Jahre, den Damenrennen, zeichnet sich ein Aufwärtstrend ab. „Es läuft besser als zuletzt“, sagt Fischer. Ein bisschen hat das wohl auch mit Lindsey Vonn zu tun. Die US-Amerikanerin, die zu Garmisch-Partenkirchen eine ganz besondere Verbindung pflegt, befindet sich auf ihrer Abschiedstournee. Die Kandahar zählt neben der Piste von Lake Louise (Kanada) zu ihrer Lieblingsstrecke. Immerhin hat sie hier achtmal gewonnen. „Sie ist für uns neben Viktoria Rebensburg so etwas wie der local hero“, sagt Fischer.