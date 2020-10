Nach WM-Watsch‘n: Garmisch-Partenkirchens Bewerbungschef Peter Fischer fordert neuerliche Kandidatur für 2027

Alpin-WM geht nach Österreich

von Christian Fellner

Es war eine klare Sache: 12 Stimmen für Saalbach-Hinterglemm, nur eine für Garmisch-Partenkirchen und Crans-Monata (Schweiz). So hat der Skiweltverband FIS am Tag der Deutschen Einheit in der Frage entschieden, wer die alpine Weltmeisterschaft 2025 ausrichten darf. Die ersten Reaktionen...