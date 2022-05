Garmisch-Partenkirchen bei Vergabe der Ski-WM chancenlos: „Irgendwas läuft da falsch“

Von: Christian Fellner

Teilen

Geballte Enttäuschung: (v.l.) SCG-Vize Martina Betz, Bewerbungskoordinator Peter Fischer sowie Susanna Diekmann und Christiane Bauer aus dem Skiclub-Büro. © Christian Fellner

Garmisch-Partenkirchen war bei der Vergabe der SKI-WM 2027 einmal mehr chancenlos. Bürgermeisterin Koch sagt: „Irgendwas läuft da falsch.“

Garmisch-Partenkirchen – Es sind ungläubige Blicke auf das Handy. Nur eine Stimme? Wirklich? Wenige Minuten nach der Verkündung von Crans-Montana als WM-Ort im Jahr 2027 steht es Schwarz auf Weiß auf der Homepage der FIS: Crans-Montana 11 Stimmen, Narvik und Soldeu 3, Garmisch-Partenkirchen 1. Deutschland auf dem letzten Platz, gedemütigt. Es ist ein Fausthieb mitten ins Gesicht – schon wieder.

Peter Fischer legt das Telefon auf den Tisch vor sich. Er schnauft tief durch. „Das ist eine Enttäuschung, eine Riesenenttäuschung“, versichert der Koordinator der WM-Bewerbung vom Skiclub Garmisch. „Mir tut es leid für den Ort, für die vielen Menschen, die dahinter stehen.“

Ski-WM 2027: Garmisch-Partenkirchen hat nur eine Stimme erhalten

Um 19 Uhr beginnt die Zeremonie im Allianz-Tower von Mailand. In Garmisch-Partenkirchen hat sich das Organisationskomitee in der Bar Cuatro Hombres versammelt, um die Ecke des Skiclubheims. Dabei sein dürfen sie bekanntlich nicht. Nur Maria Höfl-Riesch ist vor Ort. Dazu DSV-Marketingmann Walter Vogel. Die Weltmeisterschaften für Skiflieger, Freestyler und die Nordischen kommen zuerst. Nirgends gibt es einen Gegenkandidaten. Oberstdorf, das Montafon und Falun (Schweden) sind dran. Ganz anders bei den Alpinen. Dort sind es vier Bewerber.

Den Namen des Siegers preiszugeben, das berühmte Kuvert zu öffnen, ist Sache von Johan Eliasch, dem Präsidenten des Skiweltverbandes. Kurz nach 19.30 Uhr ist es soweit. Eliasch hat ein paar warme Worte parat, nennt alle vier Bewerber Sieger, aber am Ende könne es nur einen geben. Der Skisport müsse bereit sein für Veränderungen, sagt er noch. Dann zieht er den Zettel raus: Crans-Montana – die Schweizer jubeln.

Im Cuatro Hombres herrscht Stille. Kein Ton. „Man könnte eine Stecknadel fallen hören“, murmelt einer irgendwo im hinteren Teil. So ist es. Peter Fischer senkt den Kopf. Martina Betz kämpft mit den Tränen, vergräbt ihr Gesicht in ihren Händen. Erst langsam kommt etwas Betriebsamkeit auf, gehen die ersten Gespräche los. Was man schnell hört: Viele hatten diesen Ausgang erwartet. Überrascht wirkt kaum einer.

Aus für Garmisch-Partenkirchen bei Vergabe der Ski-WM 2027: Viele hatten diesen Ausgang erwartet

Es ist eher ein gewisser Realismus, der die Runde macht, das Gefühl von Ohnmacht, das viele beschleicht. „Was haben wir falsch gemacht?“, fragt Florian Fischer, der Vorsitzende des SCG. „Dieses Ergebnis ist nicht logisch. Wir bekommen immer nur positive Rückmeldungen für unseren Weltcup, von den Medien, den Sportlern, den Offiziellen.“ Und dann so eine Abfuhr. „Eine Stimme, das heißt so viel wie ,Lasst es bleiben!‘ Das ist pervers.“ Es ist ein Ringen um Erklärungen. Nachvollziehbare. So geht es auch Betz, Fischers Stellvertreterin. „Natürlich hatte ich einen großen Funken Hoffnung, weil wir ein gutes Konzept haben, weil wir bereit sind für Veränderungen. Aber: Was sollen wir noch tun?“ Der Frust spricht aus ihr.

In Peter Fischers Augen ist das Ergebnis eines, „das die Tatsachen widerspiegelt. Aus der Niederlage 2020 haben wir nichts gelernt“. Diese erneute Ohrfeige zeige den Stellenwert des deutschen Skisports auf der Funktionärsebene. „Wir müssen jetzt nicht mit dem Finger auf andere zeigen, die Schuld bei anderen suchen, die einfach bessere Lobbyarbeit gemacht haben.“ Solch ein Votum habe den Charakter einer Schulnote, „die wir für unsere Bemühungen bekommen“. Bei einer von 18 Stimmen dürfte das eine glatte Sechs sein.

„Damit stehen wir irgendwo im Nirgendwo“, urteilt Florian Fischer. Für ihn steht mit Blick nach vorne vor allem eine Frage im Raum: „Was braucht es, um überhaupt eine reelle Chance zu haben?“ Darauf eine Antwort zu finden, „das ist Verbandssache“. Denn das gehe über den Einflussbereich des heimischen Weltcup-OK hinaus.

Skiclub Garmisch: Bittere Enttäuschung

Ob in der Zentrale eine ehrliche Manöverkritik betrieben wird, daran hegt man vor Ort Zweifel. „Man muss erst einmal die Fähigkeit haben, sich zu hinterfragen“, raunzt Peter Fischer. Sein Sohn bedient sich eines Vergleichs aus dem Fußball. „Wenn da ein Verein von der Ersten in die Zweite Bundesliga absteigt, dann passiert immer etwas, und wenn der Trainer fliegt. Im Skisport bleibt immer alles gleich.“

Aus der Diskussion über die Schuldfrage hält sich Elisabeth Koch heraus. Die CSU-Bürgermeisterin kommt aber auch zu einer klaren Feststellung: „Man will uns nicht, uns wird keinerlei Wertschätzung entgegengebracht.“ Sie kenne die Machenschaften bei der FIS nicht genau, „aber im Endeffekt hatten wir ein Konzept, das kein anderer zu bieten hat. Wir hätten nicht einmal eine Brennnessel-Staude wegschneiden müssen.“ Offenbar seien aber andere Dinge entscheidend, als jahrzehntelang ein verlässlicher Partner im Weltcup zu sein. „Das muss man akzeptieren. Aber irgendwas läuft da falsch.“