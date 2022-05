Nächste Watsch‘n für den DSV und Garmisch-Partenkirchen: Ski-WM 2027 geht in die Schweiz

Von: Christian Fellner

Frust statt Freude: Betretene Gesichter direkt nach der Verkündung des Ergebnisses. © CF

Die Hoffnungen sind geplatzt - es war eine Abfuhr, die der Kandidat Garmisch-Partenkirchen vom Vorstand des Skiweltverbands FIS erhalten hat: Die Ski-WM 2027 geht nach Crans-Montana in die Schweiz. Die deutsche Bewerbung erhielt nur eine Stimme.

„Das ist alles nicht logisch“, urteilt Florian Fischer, Vorsitzender beim Skiclub Garmisch, enttäuscht. „Wir bekommen für unsere Rennen immer nur viel Lob, von den Medien, den Sportlern, den Offiziellen. Und dann nur eine Stimme, das heißt eigentlich so viel wie ,Lasst es bleiben!‘“

Nach dem erneuten Debakel gehört nun das gesamte Konstrukt hinterfragt. Was zwischen den Zeilen rauszuhören war: Vor allem vom Verband wird nun eine ernsthafte Fehleranalyse gefordert. Den, so Fischer: „Wir sind uns keiner Schuld bewusst, Wir liefern ein gutes Produkt und ein gutes Konzept.“