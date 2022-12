Vorsichtiger Traum vom Heimrennen: Simon Jocher stärker verletzt als zunächst angenommen

Von: Christian Fellner

Teilen

Von der Fahrt mit dem Akja hat Simon Jocher nicht viel mitbekommen. Er selbst sagt, dass er erst im Zielraum wieder etwas klarer im Kopf geworden ist. Mittlerweile befindet er sich in der Reha. Mich hat’s von Kopf bis Fuß erwischt! Simon Jocher über seine Verletzungen © Michael Madrid/Imago

Simon Jocher (26) hat beim Sturz in Beaver Creek heftiger erwischt als gedacht. Mittlerweile arbeitet der Abfahrer aber vorsichtig wieder in Richtung Comeback. Erste Einheiten darf er absolvieren. Wann er zurückkehrt, ist aber noch offen.

Garmisch-Partenkirchen – Die erste große Verletzung im Leben eines Sportlers ist oftmals prägend. „Du bist nicht darauf vorbereitet“, sagt Simon Jocher ehrlich. „Du denkst oft: Na, dich erwischt es schon nicht.“ Doch den 26-Jährigen hat es bei der Abfahrt in Beaver Creek (USA) niedergestreckt. Richtig sogar. Im Training vor dem Rennen. Vor gut drei Wochen war das. Jocher spürte das Unheil kommen, konnte aber rein gar nichts tun. „Als ich in der Luft geflogen bin, hab’ ich gedacht: Jetzt hat’s mich, das könnte richtig wehtun.“ In Sekunden war alles durch: V-Grätsche, Überschlag, kapitaler Aufprall im Fangnetz. „Erst unten im Ziel im Akja bin ich wieder klarer im Kopf geworden“, erzählt der Abfahrer vom Skiclub Garmisch.

Nun sitzt er daheim im Bundesstützpunkt und tritt Einheiten auf dem Radergometer. Er ist froh darüber. „Ich kann wieder was tun, und seit ich vergangene Woche leicht begonnen habe, geht es auch aufwärts.“ Mental gesehen. Denn, dass dieser Sturz ihn mitgenommen hat, das räumt er ganz offen ein. „Es ist schon schwierig. Ich hatte einen guten Saisonstart, die Erwartungen waren gleich ein wenig höher, und dann liegst du plötzlich flach auf der Couch.“ Am Anfang sei es „wirklich zaach“ gewesen. „Ich durfte gar nichts tun, nur liegen, nicht in einem Bildschirm schauen.“ Logisch, er hatte sich eine schwere Gehirnerschütterung eingefangen. Da sind Schonung und Reizreduzierung oberste Pflicht. „Ich war auch immer extrem müde, mir ist es wirklich nicht gut gegangen.“

Nach 100 Meter Spaziergang schon kaputt

Die ersten kleinen Erfolge kamen in Form von kurzen Spaziergängen. „100 Meter raus, weg vom Haus und zurück, dann war ich aber auch schon durch.“ Da sind die Radl-Einheiten im Stützpunkt am Skistadion durchaus ein Fortschritt. „Nächste Woche werd’ ich das erste Mal wieder ein bisschen ins Dreidimensionale gehen“, verrät Jocher. Damit nimmt er Bezug auf die Knie. Drehbewegungen waren da bisher tabu. Lediglich gerade in die Länge durfte er arbeiten.

Ja, die neue Speed-Hoffnung im deutschen Team hat es ordentlich erwischt auf der Birds-of-Prey-Piste in Colorado. Deutlich mehr als zunächst angenommen. Gehirnerschütterung, Nasenbeinbruch sowie Prellungen an Rippen und Lunge – so hatte die erste Diagnose gelautet. Dabei ist es nicht geblieben. Bei Teamarzt Dr. Manuel Köhne angekommen, gingen die Untersuchungen noch etwas weiter als die Erstversorgung im Klinikum in Vail. Fazit: Auch die Knie sind nicht verschont geblieben. Im linken Gelenk war das Innenband teilweise gerissen, die Kapsel hatte etwas abbekommen, auch die Kreuzbänder waren überdehnt. Rechts blieb das Innenband noch stabil, wurde aber ebenfalls stark überdehnt. Und weil Jocher bei den ersten Einheiten dann noch über Probleme im Brustbereich klagte, schoben die Mediziner noch eine Computertomografie (CT) nach – mit dem Ergebnis, dass er sich auch noch zwei Knorpelstrukturen zwischen Rippen und Brustbein gebrochen hat. „Mich hat’s von Kopf bis Fuß erwischt“, sagt er und kann dabei sogar wieder ein bisschen schmunzeln. Denn – und das fügt er gleich an: „Das Gute ist, dass nichts so dramatisch war, dass ich operiert werden musste.“ Das hätte den Wahl-Grainauer wohl noch weiter zurückgeworfen.

Etwas Positives: Ruhe Tage über Weihnachten mit der Familie

Mittlerweile versucht Jocher sogar, der Lage etwas Positives abzugewinnen. „Für uns Abfahrer ist Weihnachten sonst nicht ganz so entspannt.“ Denn am 25. Dezember steht im Normalfall die Anreise nach Bormio (Italien) zur dortigen Abfahrt zwischen den Jahren an. „Ich mag Bormio“, betont er. Aber nun wird er ein paar ruhige Tage im Kreise der Familie verbringen. „Das ist auch mal schön, auch zum Krafttanken.“

Sehr geholfen haben Jocher in den ersten Tagen nach dem Unfall die aufmunternden Nachrichten von seiner Familie, Freunden und Teamkollegen. Josef Pepi Ferstl nennt er als Beispiel. Seine Worte trafen ihn genau richtig: „Er hat mir geschrieben nach dem Motto: ,Schau dir doch uns Abfahrer an, die meisten von uns haben sowas durchgemacht und haben es geschafft, sich zurückzukämpfen‘.“

Comeback beim Heimrennen wäre Jochers Traum

Diesen Gedanken hat Jocher nun auch aufgenommen. Wann ein Comeback möglich sein wird, vermag er derzeit wahrlich nicht abzuschätzen. Nur den Plan kann er zitieren. „Im Januar soll es erstmals wieder auf Skier gehen.“ Das ist die Hochsaison für die Speed-Experten. Wengen, Kitzbühel, Garmisch-Partenkirchen – das berüchtigte Triple steht da an. „So einen ganz vorsichtigen Traum habe ich schon“, räumt er ein. „Ich würde so gerne das Heimrennen fahren.“ Ob das realistisch ist? Das lässt er auf sich zukommen. „Cool wäre es auf jeden Fall.“

Nun steht aber erst einmal viel Reha-Arbeit an. Denn so ein Sturz gehört eben nicht nur mental verarbeitet, sondern auch körperlich.