Skisport – „ein Auslaufmodell“: Weiße Schneebänder in Garmisch-Partenkirchen Kulisse für grüne Forderungen

Von: Katharina Bromberger

Sollte der Tourismus weiterhin auf den Skisport setzen? Auf diese Frage haben (v. l.) die Gemeinderat Dr. Rainer Steinbrecher, Irmi Gallmeier vom Grünen-Kreisverband, Axel Doering vom Bund Naturschutz und Grünen-Landtagsabgeordneter Christian Zwanziger eine klare Meinung. © Bromberger

Skifahren, das man für Gäste nur über die Beschneiung retten kann: Das ist nicht die Zukunft, sagen Axel Doering und Grünen-Politiker beim Rundgang durch Garmisch-Partenkirchen. Sie fordern ein Umdenken im Winter-Tourismus.

Garmisch-Partenkirchen – Die Nachricht von der Weltcup-Absage noch nicht verdaut. Die Talabfahrten wegen Schneemangels gesperrt. Die weißen Kunstschneebänder in der grünen Landschaft braun durchzogen. Es ist ein guter Tag in Garmisch-Partenkirchen. Nicht für Menschen, die am Skisport unbedingt festhalten wollen. Wohl aber für Umweltschützer, die meinen: „Der schneesportbasierte Wintersport hier ist ein Auslaufmodell.“ Umweltschützer wie Axel Doering. Auch für Grünen-Politiker, die ein Umdenken fordern. „Wir müssen endlich die wissenschaftlichen Daten anerkennen und die politischen Schlüsse daraus ziehen – und nicht einfach den alten Stiefel weitermachen.“ Politiker wie Christian Zwanziger.

Grünen-Politiker Zwanziger: „Ich will niemandem das Skifahren verbieten“

Auf seiner Tourismustour durch Bayern machte der tourismuspolitische Sprecher der Grünen im Landtag Halt in Garmisch-Partenkirchen. Mit Irmi Gallmeier vom Grünen-Kreisverband, Gemeinderat Dr. Rainer Steinbrecher und Doering, Präsident der Alpenschutzkommission CIPRA in Deutschland und Vorsitzender des Bund Naturschutz Garmisch-Partenkirchen, marschierte er vom Richard-Strauss-Platz zum Zugspitzbahnhof, weiter zum Hausberg und zum Skistadion. Zwanzigers Fokus: der Klimawandel, seine wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Wintertourismus und wie die Staatsregierung damit umgeht.

Er will sich nicht als Spielverderber verstanden wissen. „Ich gönne jedem seinen Spaß, will niemandem das Skifahren verbieten.“ Aber er fordert, sich mit der Frage auseinanderzusetzen: Ist das ein Wirtschaftsmodell? Wenn man das Angebot nur über die Beschneiung rettet – und das heute schon mehr schlecht als recht. Er sagt: nein. Bei seinen Landtagskollegen von CSU und Freien Wählern fehlt ihm der realistische Weitblick. „Sie tun gerade so, als ob es nichts anderes gäbe als Skifahren.“ Entsprechend scheitern die Grünen immer wieder mit ihrem Antrag, nicht länger Beschneiungsanlagen zu fördern. Zwar mit einem geringen Prozentsatz, doch jeden Cent hält er für falsch investiert.

Axel Doering: „Man kann den Winter nicht dauerhaft überlisten“

Zwischen 2009 und 2021 flossen 78 700 Euro in vier Anlagen im Landkreis. Zahlen, die die Staatsregierung auf eine entsprechende Grünen-Anfrage hin lieferte. „Wir setzen Fehlanreize. Halten an etwas fest, was man am Ende an die Wand fährt“, sagt Zwanziger. „Man kann den Winter nicht dauerhaft überlisten“, bekräftigt Doering.

Noch ist der Skisport für die Bayerische Zugspitzbahn (BZB) ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Steuergelder aber fließen dafür keine, weder aus dem Freistaat- noch aus einem Gemeinde-Topf, weder für neue Schneekanonen noch für Liftanlagen, auch nicht für die Saison. „Wir bestreiten den gesamten touristischen Winterbetrieb inklusive Beschneiungskosten ohne jegliche finanzielle Unterstützung“, stellt Vorstand Matthias Stauch klar. Das bestätigt die Gemeinde: Geld gibt es nur gezielt für die Weltcup-Vorbereitung, nicht für den normalen Betrieb.

Zugspitzbahn: Fördergelder in Bayern zu streichen ist das falsche Mittel

Fördergelder in Bayern zu streichen, hält BZB-Marketingleiter Klaus Schanda, den die Gruppe an diesem Nachmittag ebenfalls besucht, grundsätzlich für den falschen Weg. Man befasse sich im Unternehmen natürlich mit dem Thema, verschließe die Augen nicht vor der Problematik Klimawandel und Co.. Doch genau deshalb sei eine europaweite Lösung unumgänglich. Andernfalls fahren die bayerischen Skigäste weiter nach Österreich. Mit der Folge: mehr Mobilität, mehr CO2. „Das ist kontraproduktiv.“

Das Österreich-Argument kennt Zwanziger. Für Urlauber – Tagesgäste mögen ohne Skifahr-Angebot ausbleiben, da stimmt er zu – will er es nicht gelten lassen, verweist auf die Tourismusforschung. „Es sind morgen nicht alle Gäste weg, wenn das Skifahren nicht funktioniert.“ Sofern es Alternativen gilt.

Alternativen zum Skifahren: Garmisch-Partenkirchen bietet jede Menge

Viele fallen Doering, Steinbrecher und Gallmeier spontan ein. „Garmisch-Partenkirchen tut sich da leicht“, findet Doering. Anders als Österreich mit seiner massiven Abhängigkeit vom Wintersport sieht er für den Ort „Exit-Möglichkeiten“. Auf vielfältige Art und Weise lasse sich die Natur entdecken, betonen die drei unisono, wichtig sei der weitere Ausbau von Wander- und Radwegen. Zudem die richtige Marketingstrategie. Nach dem Motto: Wer mit Schneeschuhwanderern und Skifahrern wirbt, darf sich nicht wundern, wenn die Menschen kommen, um Ski zu fahren und mit Schneeschuhen zu wandern.

Zwanziger hält sich mit Vorschlägen zurück. Seine Aufgabe sieht er darin, auf politischer Ebene für Bayern die Weichen zu stellen. Den Menschen vor Ort Ratschläge zu erteilen, auf welches alternative Angebot sie setzen sollen, hält er für anmaßend. „Da gibt es hier sicher richtig gute Leute, die das wuppen werden.“

Einiges passiert bereits, das gestehen auch die Grünen ein. „Es ist ja nicht so, dass sich Garmisch-Partenkirchen gar nicht vorbereitet“, betont Steinbrecher. „Aber es ist bei Weitem noch nicht alles gut.“ Spätestens jetzt sieht er die Zeit gekommen, einen neuen Weg einzuschlagen. Doch die Tendenz geht nach seinem Gefühl eher in die Richtung „Weiter so“. Dabei kritisiert er auch die beiden Skiclubs, die in der Debatte um Weltcups, Beschneiung und Co. permanent auf den Nachwuchs verweisen. So wertvoll ihre Arbeit mit Kindern sei: „Die Jugend wird hier missbraucht. Ihre Förderung wird vorgeschoben, um ein Modell am Laufen zu halten, das nicht mehr tragfähig ist.“