Skistadion in Garmisch-Partenkirchen: Meilenweit von einer Event-Arena entfernt

+ Wird noch sauber gemacht, verspricht die Gemeinde: Der Vorraum des Rennbüros ist eine Baustelle. © Thomas Sehr

Garmisch-Partenkirchen – Michael Maurer will mal nicht so sein. Er fängt mit dem Positiven an. Mit dem Innenraum im Skistadion. Was da passiert, „ist in Ordnung“. Vor allem die Arbeiter geben Vollgas, damit die Anlage rechtzeitig fertig wird für die ersten Skisprung-Trainingseinheiten im Herbst. Der Rollrasen liegt bereits drin. Nett. Nur – der alte, sagt Maurer, hätt’s noch getan. „Jetzt haben wir halt einen Rasen statt einem Rasen.“ Die Verbesserungen, die sich durch die aktuelle Sanierung des Olympia-Skistadions für den Skiclub Partenkirchen ergeben, bezeichnet der Präsident als gleich null. Ginge es nach ihm, er hätte die Prioritäten anders gesetzt. Hätte für die 10,37 Millionen Euro – so viel sind aktuell für das Projekt genehmigt – Dinge angepackt, die aus der Anlage und seinen Gebäuden einen Ort machen, der sich für Großveranstaltungen wirklich eignet – ohne, dass man jedes Mal nachbessern muss. Aber: „Das Skistadion ist von einer Event-Arena so weit entfernt wie wir vom Mond.“