Nach Flutkatastrophe: Feuerwehr Partenkirchen schenkt Kollegen im Ahrtal ein Fahrzeug

Von: Katharina Brumbauer

Es ist eine große Geste der Solidarität: Die Feuerwehr Partenkirchen vermacht den Kameraden im Ahrtal einen Wechsellader. Die können das Fahrzeug nach der Flut gut gebrauchen.

Garmisch-Partenkirchen – Eineinhalb Jahre ist die Flutkatastrophe im Ahrtal nun her. Doch in manchen Ortschaften im Kreis Ahrweiler, so beschreibt es Alexander Krahe, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, sieht es aus, als wären die Wassermassen gestern durchgerauscht. Regnet es stärker, kommt es erneut zu Überschwemmungen. Das Problem: Die Flut riss auch Kanalrohre mit. Das hat die Kanalisation über 130 Kilometer unbrauchbar gemacht hat. Niederschlag wieder Schlammlawinen über die Straßen.

Was den Feuerwehren dann besonders hilft, sind Wechsellader. Spezialfahrzeuge, die hinten in sogenannten Abrollbehältern nicht nur Einsatzmittel transportieren, sondern zur Not die braune Dreckmasse wegfahren können. Einen solches Gefährt hat die Freiwillige Feuerwehr Partenkirchen den Kollegen aus Remagen im Ahrtal gespendet. Im Rahmen des Unwetterkonzepts der Feuerwehren Ahrweiler wird das Fahrzeug im ganzen Kreis zum Einsatz kommen.

Vieles ist noch zerstört

In Remagen, der Stadt an der Mündung der Ahr in den Rhein, hat die Flut zwar keine Spuren hinterlassen. Auf der anderen Seite des Flusses, in der Stadt Sinzig, oder elf Kilometer flussaufwärts in Bad Neuenahr-Ahrweiler, sieht das ganz anders aus. Viel ist noch zerstört. Bei weitem nicht jeder konnte in sein Haus zurückkehren. An Normalität ist noch lange nicht zu denken. „Man sieht Fortschritte beim Wiederaufbau“, schildert Krahe die Lage. „Aber es wird wahrscheinlich zehn Jahre dauern, bis alles wieder aufgebaut ist.“

Die Hilfsbereitschaft nach der Flut ist groß. Auch Michael Sexl, Kommandant der Feuerwehr Partenkirchen, wollte seine Unterstützung anbieten. Als er die Medienberichte über die Katastrophe gesehen hatte, war schnell klar: Er wollte etwas tun. „Die Feuerwehr ist eine große Familie.“ Über Johann Eitzenberger, Kreisbrandrat des Landkreises Garmisch-Partenkirchen und Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes Bayern, entstand der Kontakt zu Krahe, auch stellvertretender Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbands Rheinland-Pfalz. Im Mai kamen die Männer am Rande der „Interschutz“, der weltweiten Leitmesse für den Bereich Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz, ins Gespräch. Sexl konnte die frohe Botschaft verkünden.

Der Kommandant bot das Fahrzeug an. Für die Arbeit beim G7-Gipfel hatte seine Wehr einen neuen Wechsellader als Zuwendung erhalten. Das bisherige Modell „hätten wir auch verkaufen können“, erklärt Sexl. „Aber wir wollten es lieber einer Kompanie geben, die das Fahrzeug wirklich braucht.“

G7 macht‘s möglich

Die Feuerwehr Ahrweiler hatte bereits unmittelbar nach der Flutkastastrophe fahrbare Hilfe bekommen. Trotzdem zeigte sich Krahe nicht abgeneigt, bat um die Daten des Wagens. „So ein Wechsellader ist genau das, was wir gebraucht haben“, betont er. Der 18-Tonner sei sehr gut in Schuss. In dem geschenkten Fahrzeug können sich die Einsatzkräfte mit der Technik eines Wechselladers vertraut machen. In ein paar Jahren „schaffen wir uns dann vielleicht ein eigenes an“, sagt Krahe.

Die Kollegen aus dem Werdenfelser Land dagegen profitieren von einem neuen 26-Tonner. „Den Gedanken, einen neuen, größeren Wechsellader anzuschaffen, hatten wir schon lange“, sagt Sexl. Wenn sie ausrücken, hätten er und seine Kameraden immer mehr Gewichte zu transportieren. Gerade die Einsätze nach Unwettern häufen sich. „So können wir auch mal ein paar Sandsäcke mehr verladen.“ Mit dem alten Fahrzeug sei die Wehr schon an ihre Grenzen gekommen.

Fahrzeug hat ersten Stresstest schon bewältigt

Bis zur Übergabe verstrich aber Zeit, ein halbes Jahr. Die Feuerwehr wird von der Gemeinde unterhalten, ihre Fahrzeuge – aus Steuergeldern finanziert – gehören dementsprechend zum Kommunalvermögen. „Also mussten wir rechtlich mit der Bürgermeisterin abklären, ob wir den Wechsellader spenden dürfen“, sagt der Kommandant. „Wir wollten kein Risiko eingehen.“ Die Rathausverwaltung gab grünes Licht. In ein Krisengebiet – wie das Ahrtal – ist die Schenkung per Härtefallregelung zulässig.

Gemeinsam reiste Krahe mit Oberlöschmeister Matthias Slupik, Hauptfeuerwehrmann Janis Göckler und dem Stadtwehrleiter von Remagen, Ingo Wolf, nach Garmisch-Partenkirchen, um den Einsatzwagen abzuholen. Das Autohaus Hornung untersuchte diesen und nahm den TÜV ab – kostenlos. „Da waren wir besonders dankbar.“ Nur auf den Eisregen bei der Heimfahrt am darauffolgenden Tag, auf den hätten die Rheinland-Pfälzer getrost verzichten können. „Das waren gleich die ersten Wetterkapriolen“, scherzt Krahe. Ein Stresstest für das Fahrzeug.

Im Ernstfall auf die Straße können die Ahrtaler mit ihrem guten Stück aber erst mit neu installierten Funkgeräten. Die alten waren für die Region Garmisch-Partenkirchen eingestellt und somit untauglich. Krahe freut sich auf den Einsatz mit dem motorisierten Zuwachs. „Da sind wir ganz heiß drauf.“