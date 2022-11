Auftritt als Mutmacher - Söder beim Gastgebertag in Garmisch-Partenkirchen

Von: Andreas Seiler

Hoher Besuch: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (4.v.r.) wird vor dem Kongresshaus von den Dehoga-Funktionären (v.l.) Dr. Thomas Geppert (Landesgeschäftsführer), Angela Inselkammer (Präsidentin), Daniel Schimmer (Ortsvorsitzender), Jutta Griess (Bezirksvorsitzende), Thomas Förster (Erster Vizepräsident), Andreas Brunner (Zweiter Vizepräsident) und Christian Bär (Bezirksvorsitzender) empfangen. © Sehr

Die Hotel- und Gastrobranche steht vor gewaltigen Herausforderungen. Die hohen Energiepreise und der Fachkräftemangel setzen vielen Betrieben zu. Beim Gastgebertag in Garmisch-Partenkirchen sicherte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Unternehmern Unterstützung zu – und machte ihnen Mut.

Garmisch-Partenkirchen – Die Bedeutung des Gastgewerbes in Bayern kann nicht hoch genug eingeschätzt werden: Mit über 40 000 Betrieben, fast 450 000 Erwerbstätigen und rund 10 000 Auszubildenden ist die Branche ein wichtiges Standbein der Wirtschaft im Freistaat. Die Betreiber der Hotels und Restaurants haben gerade die Auswirkungen der Pandemie bewältigt, schon steht der nächste Dämpfer an. Im Zuge des Ukraine-Krieges explodierten die Lebensmittel- und Energiepreise, die Inflation kletterte in schwindelerregende Höhen – Gift für Unternehmen, die auf Planbarkeit angewiesen ist. Mit diesen Problemen und möglichen Lösungen beschäftigten sich die über 800 Teilnehmer des Gastgebertages, zu dem der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband Dehoga nach Garmisch-Partenkirchen geladen hatte.

Am späten Dienstagnachmittag, 15. November, empfingen die Teilnehmer den Ehrengast: Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der Landesvater gab sich in seiner Rede, für die er am Ende Standing Ovations erhielt, optimistisch. Tenor: Gemeinsam werde man nach Corona auch diese Krise packen. Söder sagte den Gastronomen und Hoteliers Unterstützung zu. Sollten die Hilfen des Bundes nicht ausreichen, so sein Versprechen, springe der Freistaat ein. Denn: „Gastronomie und Tourismus sind existentiell und systemrelevant.“ Bayern sei das Land des Mittelstands. Das solle auch so bleiben. Der Spitzenpolitiker teilte in diesem Zusammenhang immer wieder kräftige Seitenhiebe an die Adresse der Ampel-Koalition aus. Diese handle, so Söders Vorwurf, in der jetzigen Ausnahmesituation viel zu zögerlich – und sei ideologisch gesteuert.

Gastgebertag: Dehoga und Söder kritisieren Bundesregierung

Söder nannte eine Reihe an Beispielen, die er anders angehen würde. Etwa die Kernenergie. „Wir wollen nicht, dass die Kernenergie endlos läuft“, stellte er klar. Aber es sei falsch, die noch aktiven Atomkraftwerke nur bis Ende April 2023 am Netz zu lassen. Diese müssten in Zeiten, in denen kein billiges, russisches Gas mehr fließt, vorerst weiterbetrieben werden. Auch müsste der Staat, so Söder, nicht nur den Gaskunden unter die Arme greifen, sondern auch den Betreibern von Öl- und Pelletheizungen, die ebenfalls die enormen Preissteigerungen zu spüren bekommen. Günstige Bahntickets reichen nach Ansicht Söders nicht aus. Auch die Pkw-Fahrer seien auf eine Entlastung angewiesen, gerade auf dem Land, denn: „Die Menschen werden weiterhin das Auto brauchen“, sagte der Ministerpräsident, der auf weitere Themen einging, angefangen bei der Zuwanderung bis hin zum Bürgergeld.

Kämpferisch zeigte sich Angela Inselkammer, die auf der Landesdelegierten-Versammlung erneut zur Präsidentin der Dehoga Bayern gewählt wurde. „Wir haben keine leichte Zeit hinter uns und und keine leichte Zeit vor uns“, sagte sie. Aber mit Geschlossenheit werde man die Herausforderungen bewältigen. Der Staat sei gefordert, den Unternehmen in dieser Krise zu helfen, etwa mit Steuerentlastungen und weniger Bürokratie. Entscheidend seien bezahlbare Energiepreise, so Inselkammer. In der jetzigen Situation sei man jedenfalls international nicht wettbewerbsfähig. Die Politik müsse sich als Partner der Wirtschaft verstehen und für die richtigen Rahmenbedingungen sorgen. „In Berlin sehen wir das nicht“, merkte die Dehoga-Chefin aus Aying kritisch an.

Turnusmäßige Wahlen: Dehoga-Landesdeligierte bestätigen Vorstand

Am Montag hatten die Landesdelegierten des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga Bayern im Kongresshaus getagt. Bei den turnusgemäß anstehenden Wahlen wurden Angela Inselkammer (Aying) als Präsidentin, Thomas Förster (Nürnberg) als Erster Vizepräsident, Andreas Brunner (Arnschwang) als Zweiter Vizepräsident, Leo Dietz (Augsburg) als Schatzmeister sowie Ralf Barthelmes (Würzburg) als Schriftführer in ihren Ämtern bestätigt. Landesrevisoren sind Eberhard Imhof (Gemünden), Martin Stürzer (München) und Alexander Schütz (Presseck).

