Söder in Garmisch-Partenkirchen: Kampfansage an die Ampel-Koalition

Von: Andreas Seiler

Teilen

Angriffslustig: der CSU-Chef im Wahlkampfmodus. © Brunnenmayer

Im Landtagswahlkampf hat die heiße Phase begonnen: Bei seinem Auftritt in der vollbesetzten Bayernhalle in Garmisch-Partenkirchen gab sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kämpferisch und ließ an der Bundesregierung kein gutes Haar. Bemerkenswert: Die Flugblatt-Affäre um Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger erwähnte er mit keiner Silbe.

Garmisch-Partenkirchen – Wer auf der Wahlkundgebung des CSU-Ortsverbandes Garmisch-Partenkirchen auf Aussagen oder zumindest Bemerkungen zum Antisemitismus-Vorwurf gegen Hubert Aiwanger gehofft hatte, wurde enttäuscht. Keiner der Redner ging darauf ein. Auch nicht der „Stargast des Abends“, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) von seinen Parteifreunden euphorisch in der Bayernhalle begrüßt wurde. Söder, der an seinem Stellvertreter und Wirtschaftsminister von den Freien Wählern eisern festhält, scheint gut vier Wochen vor der Landtagswahl in der heiklen Causa um Schadensbegrenzung bemüht zu sein. Hinter vorgehaltener Hand wird über einen Nichtangriffspakt spekuliert, den die beiden wahlkämpfenden Alpha-Männer der Landespolitik geschlossen haben.

Landrat Anton Speer unter den Besuchern

Wie dem auch sei: Machtmensch und Landesvater Söder präsentierte sich am Mittwochabend in der urigen Bayernhalle gut gelaunt und locker, schüttelte fleißig Hände, stellte sich für Selfies zur Verfügung und warb für die Kandidaten der Schwarzen. Und natürlich auch für sich – als jemanden, der „das Land zusammenhält“, wie er staatsmännisch anmerkte. Unter den rund 400 Besuchern befanden sich viele CSU-Granden und -Anhänger. Auch Landrat Anton Speer (Freie Wähler) hatte sich in die Höhle des bayerischen Löwen gewagt.

Söders Botschaft war klar: Bayern ist das bessere Deutschland, das stärkste und sicherste Bundesland, in dem alle leben möchten – und das bleibt es nur mit ihm und der CSU an der Spitze. Auf diese Kurzformel ließ sich die gut einstündige Rede runterbrechen, die immer wieder von Applaus unterbrochen und mit Standing Ovations quittiert wurde.

„Wir sind kein Umerziehungsland“

Der Ampel-Regierung zeigte Söder die tiefrote Karte. „Die braucht keiner“, polterte der CSU-Frontmann – und gab sich mit Blick auf die nächste Bundestagswahl siegessicher. 2025 werde man die rot-grün-gelbe Koalition ablösen, kündigt er selbstbewusst an. Ob Heizungsgesetz, Cannabis-Freigabe oder Gender-Trend – Söder warf der Scholz-Regierung vor, ideologisch verbohrt zu sein und damit die Bürger zu überfordern. „Wir sind kein Umerziehungsland“, schimpfte er. Und: „In jedem bayerischen Dorf steckt mehr Verstand als in manchem Berliner Schickimicki-Viertel.“ Es müsste vielmehr darum gehen, so der Tenor seiner Ansprache, den Wohlstand zu sichern und wirtschaftliches Wachstum zu fördern. Söder riss mehrere Themen an, die die CSU anders anpacken würde. So sprach er sich beispielsweise für eine Laufzeitverlängerung der in Deutschland verbliebenen Kernkraftwerke aus – solange die Energiekrise herrscht. Und für ein konsequentes Abschieben von kriminellen Migranten. Denn: „Eine unkontrollierte Zuwanderung ist der falsche Weg.“

Insbesondere an den Grünen arbeitete sich der CSU-Vorsitzende ab. „Die Grünen stehen für ein anderes Weltbild. Sie verstehen Bayern nicht“, sagte er – und schloss eine Beteiligung der Öko-Partei an der nächsten bayerischen Staatsregierung kategorisch aus.

Hart ins Gericht ging Söder auch mit der AfD. Sollte deren Kernforderung, die Abschaffung der Europäischen Union, Realität werden, drohe der wirtschaftliche Abstieg. „Dann brechen uns alle Märkte weg“, warnte der Ministerpräsident. Und bei einem Nato-Austritt – ebenfalls ein Gedankenspiel, das in AfD-Kreisen kursiert – wäre Deutschland die „fünfte Kolonne Moskaus“.

Söder sprach auch Themen an, die den Landkreis unmittelbar betreffen. Dazu zählte der Daueraufreger Wolf. Dieser gehöre nicht in die von Almwirtschaft geprägte Region. Aus diesem Grund habe die Staatsregierung dafür gesorgt, dass das Raubtier leichter entnommen werden kann. Und Söder forderte, den in Corona-Zeiten reduzierten Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie beizubehalten – und generell bei Grundnahrungsmitteln diese Abgabe zu senken. Denn: „Essen muss sich jeder leisten können.“