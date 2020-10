Söders Hopplahopp-Aktion verärgert Hoteliers

Nicht jeden Reisenden aus Deutschland dürfen die Hotels in Bayern einfach so aufnehmen. Das hat Ministerpräsident Markus Söder entschieden. Das sorgt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen für Kritik.

Ministerpräsident Markus Söder hat strenge Regeln für Reisende aus deutschen Risikogebieten erlassen.

erlassen. Hoteliers im Landkreis Garmisch-Partenkirchen kritisieren: Söder wälzt die Verantwortung ab.

Von einer „Sauerei“ und einer „schlechten Planung“ spricht der Vize-Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands.

Landkreis – Daniel Schimmer sagt den Namen nicht. Sagt nur „er“, spricht nur von „ihm“. Und das nicht positiv. „Er wird als der Mann in die Geschichte eingehen, der die meisten Hotels und Gaststätten auf dem Gewissen hat.“ Er. Das ist Markus Söder. Was er sich jetzt wieder ausgedacht hat – Schimmer, Manager im Garmischer Hof und stellvertretender Kreisvorsitzender des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (BHG), nennt’s eine „Sauerei“. Vor allem das Wie.

Bayerns Ministerpräsident verhängte ein Beherbergungsverbot, Reisende aus Gebieten innerhalb Deutschlands mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb sieben Tagen dürfen in Bayern nicht mehr übernachten. Ausnahme: Sie weisen einen negativen Corona-Test vor, der nicht älter ist als 48 Stunden. Oder einen wichtigen Grund, etwa die Arbeit oder die Pflege eines Angehörigen. Die meisten Regierungschefs wollen in ihren Bundesländern ähnlich verfahren, manche scheren aus. Am Mittwoch verkündete Söder die Regeln. Am Donnerstag traten sie in Kraft.

Daniel Schimmer kritisiert die kurze Zeit: „Das ist einfach eine schlechte Planung“

Genau das bemängelt Schimmer. „Diese kurze Zeit. Ohne, dass wir reagieren können.“ Ohne, dass alle Fragen beantwortet sind. Was beispielsweise passiert mit den Gästen aus Hamm, Remscheid, Bremen oder einem der betroffenen Berlin-Bezirke beziehungsweise ganz Berlin, die bereits im Haus sind? Schimmer erkundigte sich im Landratsamt. Keine Antwort. Man frage nach. „Das ist einfach eine schlechte Planung.“

Über die Entscheidung lässt sich Christian Bär, BHG-Kreisvorsitzender und Direktor im Alpenhof Murnau, nicht aus. Gewünscht hätte er es sich natürlich anders. „Keiner von uns Hoteliers ist begeistert.“ Gleich gestern riefen bei ihm und Kollegen Gäste an. Manche stornierten sofort, andere informierten sich über Stornierungsmöglichkeiten. Aktuell – so definieren Schimmer und Bär die Lage – steht den Reisenden aus innerdeutschen Risikogebieten nicht automatisch eine kostenlose Absage zu. Mit negativem Test könnten sie ja kommen. Im Landkreis haben sich die über 300 Mitglieder des Verbands auf Kulanz geeinigt: Die meisten Hotels bieten eine kostenlose Umbuchung an, um keinen Gast zu verärgern. Betroffene tun ihm leid. Ihre Freiheit im Reiseland Deutschland werde eingeschränkt, auch deshalb hofft er, dass es bei möglichst wenigen Regionen auf der roten Liste bleibt. Die Entscheidung der Regierung will er nicht beurteilen. „Das steht mir nicht zu. Wenn sie das festlegt, müssen wir uns beugen.“

Christian Bär bemängelt die praktische Umsetzbarkeit: „Unzumutbar“

Ganz so pragmatisch ist er dann doch nicht. Ein Punkt treibt Bär um. Extra ruft er noch einmal an, um ihn hervorzuheben: „In der Umsetzbarkeit ist das unzumutbar.“ Täglich können sich die betroffenen Gebiete ändern. Täglich also müssen die Hotels und ihre Mitarbeiter die Postleitzahlen auf der Ministerialratsliste – eine weitere Krux: nicht die Risikogebiete des Robert-Koch-Instituts sind entscheidend – überprüfen, um zu erfahren: Wen dürfen sie aufnehmen? Bei wem brauchen sie ein Testergebnis? Bär hätte sich eine Aussage der Politik gewünscht nach dem Motto: „Ihr dürft nicht ausreisen.“

Da rennt er bei Schimmer offene Türen ein. „Er drückt uns zu viele Aufgaben auf.“ Die in seinen Augen die Politik übernehmen müsste. „Söder“ – ausnahmsweise spricht Schimmer den Namen aus – „kann nicht uns in die Verantwortung nehmen.“ Zumal die Zahlen seiner Meinung nach beweisen: Kaum eine Branche gehe so diszipliniert mit den Vorschriften um wie die der Hotels und Gaststätten. Garmisch-Partenkirchen verbucht zwischen 30. Mai, dem Lockdown-Ende, und 30. September 650 000 Übernachtungen – ein herausragendes Ergebnis. Darunter laut Schimmer nicht ein Corona-Fall, der in den Hotels ausgebrochen ist. „Warum werden wir jetzt wieder geschunden?“

Das sagen Hoteliers aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu Söders Entscheidung

Anton Preisinger, Alte Post in Oberammergau: „Es wird viel Verantwortung auf die Hoteliers abgewälzt. Das Kontrollieren ist schwierig. Doch ich glaube, dass vieles eingeführt wird, um die Menschen wachzurütteln und als Appell, vorsichtig zu sein, vielleicht auch, daheim zu bleiben. Zumindest hoffe ich nicht, dass bei Fehlern hart gegen Hoteliers vorgegangen wird. Sie sind ja eh arme Hunde, das Jahr ist hart.“

Dörte Mäder, Hotel Riessersee in Garmisch-Partenkirchen: „Bayern ist stark. Seine Stärke sollte es nicht in Form des Voranpreschens zeigen. Wir sind nicht die Staatsgewalt und keine Hilfspolizisten. Dazu macht man uns aber gerade. Zudem geht bayerisches Lebensgefühl verloren, eine Lockerheit, die nicht mit Unvernunft zu verwechseln ist. Doch wird der gesunde Menschenverstand ausgehebelt. Das schafft revolutionäre Gedanken.“

Dennis Wrba, Parkhotel Wallgau: „Viele buchen über unsere Homepage oder über Plattformen, geben nur ihren Namen an. Woher sie kommen, sehen wir erst, wenn sie vor uns stehen. Was machen wir dann mit dem Berliner, wenn er schon mal da ist? Schicken wir ihn wieder weg? Das ist eine verrückte Sache. Die Leute sind verunsichert – und wir auch. Es gibt viel Ungewissheit, was morgen ist, weiß man nicht.“

Wolfgang Köglmayr, Hotel Post in Murnau: „Das Ganze ist sehr schwierig für uns Hoteliers. Allein das Überprüfen. Es sollte derjenige in die Pflicht genommen werden, der in einem Risikogebiet lebt. Er sollte daheim bleiben. Hinzu kommt, dass vieles nicht zusammenpasst, die Ausnahmen etwa. Manche dürfen wir dann doch unterbringen, auch ohne Negativ-Test. Die Verordnungen sind einfach nicht konsequent durchgedacht.“