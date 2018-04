Somalierin (22) festgenommen: Gegen sie lag ein Haftbefehl vor

Sie ist der Bundespolizei ins Netz gegangen: Die Beamten haben eine Frau aus Somalia geschnappt, die bereits gesucht wurde.

Garmisch-Partenkirchen - Eine 22-jährige Frau aus Somalia, gegen die ein Haftbefehl vorlag und deren Fall das Ausländeramt Garmisch-Partenkirchen bearbeitet hatte, ist am Samstag, 14. April, von Beamten der Bundespolizei am Münchner Ostbahnhof gefasst worden. Das Ganze ereignete sich gegen 20 Uhr im Rahmen einer Kontrolle. Dabei wurden laut Polizeiangaben sowohl ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München II wegen unerlaubter Einreise als auch eine Ausschreibung des besagten Ausländeramtes zur Festnahme wegen Ausweisung beziehungsweise Abschiebung festgestellt. Da die Frau eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro zuzüglich 155,50 Euro Verfahrenskosten nicht bezahlen konnte, muss sie eine Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen antreten.

