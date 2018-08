Spielfläche an der Krankenhausschule: Warten auf den Bagger

Der Pausenhof ist schon fertig, nun soll eine naturnahe Spielfläche an der Krankenhausschule entstehen. Eigentlich müssten die Arbeiten laufen. Es gibt aber technische Probleme.

Garmisch-Partenkirchen – Es hat sich viel getan rund um die Krankenhausschule im Ortsteil Garmisch. Der Pausenhof ist fertiggestellt und wird von einem hübschen Weidenzaun umgrenzt. Die Flächen samt Parkplätze für die Lehrer sind gepflastert. Alles strahlt in neuem Glanz und ist bereit für den Schulstart am 11. September. Bis dahin soll sich die Schotterfläche nebenan in einen grünen, naturnahen Spielbereich verwandelt haben. So lautet der Auftrag der Marktgemeinde an die Firma Ley. Doch derzeit herrscht Stillstand.

„Wir wurden heute benachrichtigt, dass der benötigte Bagger derzeit in Reparatur sei“, sagt Rathaus-Sprecherin Ute Leitner auf Anfrage. Nächste Woche, so die Aussage der Firma, sollen die Arbeiten aber weitergehen.

Zunächst muss dabei ein Unterbau aus Kies geschaffen werden. Darauf wird dann ein Humus-/Kiesgemisch aufgebracht und planiert. Im letzten Schritt wird gesät: Vorgesehen ist ein so genannter „Schotterasen“. „Diese Fläche kann dann beliebig ,möbliert‘ werden“, verdeutlicht Leitner.

Insgesamt ist für alle Arbeiten eine Investition von 350 000 Euro vorgesehen. Leitner zufolge gehen die Verantwortlichen von einer ungefähren Aufteilung von einem Drittel für den Pausenhof und zwei Drittel für die Spielflächen aus: „Wie sich die Kosten genau aufteilen, muss vom beauftragten Planungsbüro noch aufgelistet werden.“ Wenn es zur Fertigstellung bis Mitte September kommt, hat das Projekt „Pausenhof und Spielflächen“ genau ein Jahr in Anspruch genommen. Die Auftragsvergabe an die Firma Ley erfolgte im August 2017. Anfang September begannen dann die Arbeiten.