Streit um Tourenbindung: Parteien einigen sich vor Gericht mit Vergleich

Von: Katharina Bromberger, Angela Walser

Mit einer Tourenbindung und ihrer fachgerechten Einstellung hat sich nun das Oberlandesgericht München befasst © THOMAS PLETTENBERG

Seine Bindung war falsch eingestellt, deshalb hat er sich bei einem Sturz verletzt. Mit diesem Vorwurf gegen ein Sportgeschäft in Garmisch-Partenkirchen erzielte ein Mann vor dem Oberlandesgericht einen Teilerfolg.

Garmisch-Partenkirchen - Der Senat ließ durchblicken: Die Bindung war in seinen Augen zu hart eingestellt. Käme das Gericht zu diesem Urteil, müsste das Sportgeschäft aus Garmisch-Partenkirchen haften – und viel Geld bezahlen. Soweit wollte man es nicht kommen lassen. Die vorläufige Einschätzung des Senats beendete das Verfahren am Oberlandesgericht München gestern mit einer Einigung der Parteien. Dies teilt ein Sprecher auf Nachfrage mit.

Landgericht München II hat Klage gegen Sportgeschäft noch abgewiesen

Mit dem Fall hatte sich im Dezember bereits das Landgericht München II befasst. Ein Mann klagte gegen das Geschäft, in dem er sich im Januar 2019 ein Paar Tourenski gekauft und einstellen hatte lassen. Ein paar Tage später löste die Bindung bei einem Sturz nicht aus, er riss sich die Achillessehne. Sein Vorwurf: Daran tragen die Mitarbeiter Schuld, weil sie das Set-Up falsch eingestellt hatten. Das Geschäft widersprach. Als unbegründet wies das Landgericht damals die Klage ab.

Nun aber schienen die Karten anders zu liegen. So einigten sich beide Seiten auf einen Vergleich, der laut Pressesprecher einem Drittel der Gesamtforderung des Geschädigten entspricht, ihm zufolge also rund 2000 Euro. Das Sportgeschäft kann den Vergleich noch rückgängig machen.

Ursprünglicher Text vom 16. Dezember 2022:

Garmisch-Partenkirchen – Das Landgericht München II hat die Klage eines Skifahrers gegen ein Sportgeschäft in Garmisch-Partenkirchen abgelehnt. Der Mann hatte sich dort im Januar 2019 ein Paar Tourenski gekauft. Wenige Tage danach zog er los in die Berge. Bei der Abfahrt stürzte er und fiel nach vorne. Dabei löste die Bindung nicht aus, und der Mann riss sich die Achillessehne am rechten Fuß. Er wurde operiert, konnte zwei Wochen nicht arbeiten und musste noch zwei Monate einen orthopädischen Schuh zur Fixierung des Fußes tragen. Es folgten Physiotherapie-Termine und andere Rehasport-Einheiten, um sich wieder in Form zu bringen. Rund neun Monate konnte er keine seiner bevorzugten Sportarten wie Skitouren gehen oder Eishockey spielen ausüben. Außerdem konnte er zwei Monate seine üblichen Haushaltsarbeiten wie Küche putzen, kochen und Schneeräumen nicht verrichten. Diese Tätigkeiten musste in dieser Zeit seine Ehefrau übernehmen.

Die Ursache für die Verletzung sah er in der fehlerhaften Einstellung der Bindung durch einen Mitarbeiter des Sportfachgeschäfts. Deshalb erhob er Klage auf Schmerzensgeld in Höhe von 4000 Euro. Das Geschäft wies jeglichen Vorwurf zurück – und argumentierte: Skier oder Einstellung seien nicht fehlerhaft gewesen. Die Bindung, die Gegenstand des Streits gewesen ist, löse sehr wohl bei einem Sturz nach vorne aus. Tatsächlich habe der Kläger die Bindung nach eigener Darstellung bei der Abfahrt verriegelt. Das dürfe er nicht machen. Selbiges sei ihm genau erklärt worden. Diese Verriegelung habe vermutlich zur Verletzung beim Sturz geführt. Die Montage der Skier sei durch zwei erfahrene und zuverlässige Mitarbeiter erfolgt. Das Landgericht München II wies die Klage als unbegründet ab. Der gestürzte Skitourengeher habe nicht nachweisen können, dass die Bindung falsch eingestellt worden war. In erster Linie deswegen, weil das ursprüngliche Setup nachträglich in einem anderen Geschäft geändert worden war und damit durch einen Sachverständigen nicht mehr begutachtet werden konnte.

Ausführlich berichteten die Mitarbeiter vor Gericht über das Informationsgespräch mit dem Kunden zur richtigen Einstellung des Bindungssystems. Dabei kam zur Sprache, dass sich viele Skifahrer überschätzen würden und aus diesem Grund die wichtige Selbst-Beurteilung wie Anfänger, Fortgeschrittener und sportlicher Fahrer im unteren Bereich angesiedelt werde. Rennfahrer gebe es eh nicht, die würden sich ihre Ausrüstung selber einrichten.

Im vorliegenden Fall konnte die tatsächliche Einstellung nicht mehr nachvollzogen werden. Es wäre Aufgabe des Klägers gewesen, sie exakt darstellen zu können. Deshalb, so entschied das Gericht, komme die Bindungseinstellung nicht ursächlich für die Verletzung des Klägers in Frage. Der Tourengeher hatte vor dem Landgericht keinen Erfolg.