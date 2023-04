Sprayer-Ärger in Garmisch-Partenkirchen: 23 Anzeigen nach nur einer Nacht

Weithin zu sehen: der Schriftzug „1UP“ am Dach des Post-Gebäudes am Bahnhof. © Sehr

Ganze 23 Anzeigen in nur einer Nacht - Sprayer haben in Garmisch-Partenkirchen regelrecht gewütet. Selbst das Dach des Postgebäudes war nicht sicher. Die Polizei tappt im Dunkeln und hofft nun auf Hinweise der Bürger.

Garmisch-Partenkirchen – Eine echte Sprayer-Szene ist der Polizei in Garmisch-Partenkirchen nicht bekannt. Und doch haben sich Probleme mit teils auch großflächigen Graffiti an Brücken, Stromkästen, Hauswänden oder neuerdings auf Dächern gehäuft. 23 Anzeigen gingen nun nur allein aus der Nacht auf vergangenen Mittwoch in der Inspektion ein. Größtenteils aus den Bereichen Enzian-, Partnach- und Bahnhofstraße im Ortsteil Partenkirchen. Neben den Schulen Bürgermeister-Schütte, St. Irmengard und der Container-Anlage der Zugspitz-Realschule war auch die Hauptpost am Bahnhof betroffen. Ein rund 1,5 Meter hoher Schriftzug „1UP“ prangt dort nun am Dach in Richtung Norden. Den Gesamtschaden allein durch die bisher gemeldeten Schriftzüge beziffert die Polizei auf rund 9000 Euro.

Die Ermittlungen in dieser Sache gestalten sich für die Beamten extrem schwierig. Das räumt Andreas Breitrück, Sprecher der Inspektion in Garmisch-Partenkirchen, ein. „Es ist schwer, einen richtigen Ansatzpunkt zu finden, weil die Taten zeitlich so unregelmäßig sind“, sagt er. Vor fünf oder sechs Wochen hatte die Polizei zuletzt Vorfälle gemeldet bekommen. Dann herrschte wieder Ruhe. Bekannt sind die Graffiti „DORIS“ oder auch „SCR“. Neuerdings dominiert der Schriftzug „1UP“ bei den Schmierereien, die andere freilich als Kunstwerke ansehen. Dazu gibt es zumindest ein paar Anhaltspunkte. „In Berlin gibt es die 1UP-Crew, das ist eine Sprayer-Community“, sagt Breitrück. Definitiv handle es sich in Garmisch-Partenkirchen um deren Symbole. „Aber, dass Menschen aus Berlin hierher kommen, halte ich für eher abwegig.“ Vielleicht sei es ein Nachahmer.

„DORIS“ – derlei Schriftzüge sind im vergangenen Jahr oft aufgetaucht – wie hier an der Bahnhofstraße. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Graffiti auf dem Postgebäude hat Berlin-Bezug

Einer jedenfalls, der einiges an Risiko auf sich nimmt und wohl nachts auf Dächer klettert, um sich zu verewigen. „Wir wissen auch nicht genau, ob sich derjenige in den Gebäuden wie den Schulen einsperren lässt und dann nachts zuschlägt, oder ob er tatsächlich von außen auf die Dächer klettert“, betont der Polizeisprecher. Ein- oder Aufbruchsspuren haben die Beamten bisher nicht gefunden. Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung sind es aber allemal. Und ein großes Ärgernis für die Betroffenen sowieso, denn sie bleiben auch auf den Kosten für eine Entfernung der Farbe sitzen.

Die Polizei bittet die Bürger um Mithilfe. „Wir sind auf Hinweise von Zeugen angewiesen. Vielleicht hat jemand etwas gesehen“, sagt Breitrück. Speziell auch in besagter Nacht auf den 26. April. Kontakt telefonisch unter 0 88 21/91 70. Bundes- und Grenzpolizei sind ebenfalls bereits eingeschaltet, halten die Augen offen.